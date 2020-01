Mattel maakt nu ook Barbies met vitiligo en kale poppen met alopecia Margo Verhasselt

28 januari 2020

14u29 0 Vrije tijd Barbie heeft een heuse transformatie ondergaan sinds 1959. De superslanke, blanke blonde babe met ellenlange benen heeft steeds meer plaats gemaakt voor meer realistische lichaamstypes en ethniciteiten. Vandaag wordt die inclusiviteit nog meer uitgebreid: er worden ook poppen gemaakt met de huidaandoening vitiligo en kale Barbies met alopecia.

Speelgoedfabrikant Mattel lanceert een nieuwe lijn poppen die een ‘multidimensionale kijk op schoonheid’ geven en voor ‘diversiteit en inclusiviteit’ staan.

Daarmee hopen ze bij de speelgoedfabrikant te veranderen ‘waarvoor Barbie staat en waarop Barbie moet lijken’. Ze hopen dat kinderen met de nieuwe poppen met vitiligo (een auto-immuunziekte waarbij de pigmentcellen in huid en haar worden vernietigd nvdr.) en de kale Barbies ‘meer verhalen kunnen naspelen die ze zien in de wereld rondom hen’. Mattel werkte samen met een dermatoloog om de pop met de huidaandoening te ontwikkelen. In 2019 toonden ze al een prototype op hun Instagramaccount en dat werd al snel één van de meest gelikete posts van het account. Met de Barbie met alopecia (een aandoening waarbij iemand plots (deels) kaal wordt nvdr.) hoopt Mattel een steun en toeverlaat te kunnen zijn voor kinderen die aan haarverlies lijden.

Maar ook Ken krijgt een update in 2020, de speelgoedfabrikant vervangt zijn kort kopje nu ook voor het eerst door langere lokken. Naast de drie nieuwe poppen, krijgt ook de pop met prothese een update.

Dat Mattel aan een inclusiviteitscampagne werkt, is duidelijk. De laatste vijf jaar kwamen er vijf andere lichaamstypes, 22 huidskleuren, 76 haarstijlen, 94 haarkleuren en 13 oogkleuren bij.