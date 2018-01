Marijke Pinoy: "Leeftijd en cijfers zijn hokjes. Ik laat me niks opleggen omdat ik nu toevallig 60 word." Redactie

26 januari 2018

15u35

Dit jaar stappen Niels Destadsbader, Tiany Kiriloff, Gert Verhulst, Marijke Pinoy en Liliane Sant-Pierre op een volgende tram: ze worden 30, 40, 50, 60 en 70. Wij blikken in het age issue van NINA met hen vooruit naar een nieuw, rond getal. "Een mens blijft altijd voor een stuk kind," vindt Gert Verhulst.

"Hoe ouder ik word, hoe abstracter een getal wordt," vertelt actrice Marijke Pinoy deze week in het age issue van NINA, nu ze binnenkort zestig kaarsjes uitblaast. "Ik geloof heel erg in het leeftijdloze, of tenminste in het vervagen van alle grenzen: ik behoor tot 'die leeftijdscategorie' dus ik moet ook beantwoorden aan de normen die daar zogezegd bij horen? Nee, ik heb nooit van hokjes gehouden. En cijfers en leeftijd, dat zijn hokjes hé. Ik laat me niks opleggen omdat ik nu toevallig zestig word."

Ook Gert Verhulst kijkt niet op tegen zijn vijftigste verjaardag. "Leeftijd is toch van geen tel? Omdat vijftig een rond getal is, zal ik het wellicht iets beter kunnen onthouden. Dat wel." Niels Destadsbader - bijna dertig - zegt dan weer "Ik zal altijd veel meer jongen blijven dan man." Tiany Kiriloff voelt zich beter in haar vel dan ooit nu ze bijna veertig wordt en Liliane Saint-Pierre kijkt ook niet op tegen haar zeventigste verjaardag dit jaar. "Ik heb nooit stilgestaan bij leeftijd. Ik voel me supergoed!"

