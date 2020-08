Marc Jacobs heeft een opvallende nieuwe hobby: vogelen LDC Sophie Vereycken Eline Van Lancker

28 augustus 2020

08u04

Bron: Goed Gevoel, De Morgen, Eigen Berichtgeving 1 Vrije tijd De coronaperiode heeft voor een revival van de hobby gezorgd. Van bakken tot breien, rolschaatsen en vogelspotten: we doen niets liever. Ook ontwerper Marc Jacobs heeft de smaak te pakken en ontpopte zich tot vogelaar.

Wie denkt aan vogelspotten, denkt aan mannen met baarden en parabroeken. Of Sammy uit het hilarische programma ‘Het Eiland’. Maar anno 2020 is dat cliché voorbijgestreefd. Dat bewijst niemand minder dan Marc Jacobs. Op een van z’n laatste Instagramfoto’s is te zien hoe de designer buitenzit, al turend door een verrekijker.

Hip bij millennials

Hij is in ieder geval mee met de opkomst van hipster birding. En de ontwerper is niet de enige: ook andere internationale bekendheden uitten zich als vogelfans. Denk maar aan Guy Garvey, de zanger van Elbow, en Damon Albarn van Gorillaz en Blur. De Britse krant The Guardian schreef een tijdje geleden al dat de hobby in trek is bij millennials. Maar liefst 32 procent van de Britse jongeren tussen 16 en 25 zou regelmatig aan het spotten slaan.

Bij ons lanceerde comedian Begijn le Bleu Fwiet! Fwiet!, een podcast over onze gevleugelde vrienden, en nam de women-only Facebookgroep De Duifkes al meer dan 1.500 leden onder de vleugels. Een grote verrassing, want de Facebookgroep begon oorspronkelijk als grap, vertelde medeoprichtster Anna Schneider aan Goed Gevoel. “Ik ging regelmatig vogels kijken, maar ik merkte dat ze mij niet serieus namen als vrouw. Dus startte ik met een vriendin De Duifkes op, een vogelwerkgroep alleen voor vrouwen. De naam is een reactie op de typische vogelspotgroepen met Latijnse namen. Wij staan voor: alles kan, als je maar geniet en naar buiten gaat.”

Rust

Sinds corona is vogelspotten nóg populairder geworden, schrijft The Washington Post. De Amerikaanse krant verwijst naar eBird, een app voor vogelaars. Die werd tussen maart en juni maar liefst 186.377 keer gedownload. Een record. Op zich niet zo vreemd, want de hobby wordt door beoefenaars beschreven als de ultieme manier om tot rust te komen. En daar hadden we de voorbije maanden allemaal nood aan.

Psychologe Liesbeth Saerens bevestigde het rustgevende effect eerder in Goed Gevoel: “In de natuur vind je andere prikkels dan in je dagelijkse omgeving. Elk bos of landschap is uniek, maar de structuur is vrijwel overal hetzelfde. Alles keert terug, dat is enorm rustgevend.” Bovendien neemt het stresshormoon cortisol af door naar de natuur te kijken, terwijl aandacht voor de natuur positieve gevoelens als dankbaarheid oproept. Kortom: wie gaat vogelspotten, heeft de hoofdvogel afgeschoten.

Zelf proberen? Zo treed je toe tot de tsjirp-tsjirpclub

Verrekijker. Hét hebbeding voor de authentieke vogelspotters­look. Starters kiezen het best voor compacte kijkers, met een vergrotingsfactor van 8 en een lens met een diameter van 42 mm. In de stad volstaat eentje van 30 mm. Echte birdnerds kammen met een spotting scope het landschap ­kilometers ver uit.

Vogelgids. Typische beginnersfout: een dikke gids kopen vol zeldzame exemplaren, waardoor je een banale spreeuw al snel met een verre exoot verwart. Ideaal is eentje met enkel Belgische soorten, zoals de Zakgids vogels van Nederland en België (KNNV), of de nog laagdrempeligere Compactgids – Tuinvogels (Kosmos). Te uitgebreid? Ga voor een uitvouwkaart met de 200 meest voorkomende ­vogels (KNNV).

Op de smartphone. Je veldgids door weer en wind meezeulen laat snel zijn sporen na. Een duurzamere (en lichtere) optie is een determinatie-app. Het beste design heeft Collins Bird Guide, met tientallen illustraties per vogel. In de gratis categorie is Birds 2 PRO een ­handige tool. Tuinvogels en Vogels in NL (van de Nederlandse Vogelbescherming) zijn ideaal voor informatie over lokale ­vogels. Tot slot kunnen Song Sleuth of ChirpOMatic à la minute tjirpgeluiden ­herkennen, net zoals ­Shazam met liedjes doet.

Dresscode. Veel vogels zijn kleurenblind, dus je hoeft je niet per se te beperken tot ­beigetinten. Stevig schoeisel en een winddichte jas zijn wel onontbeerlijk, zeker als je met de diehards urenlang in de kijkhut kruipt. Pas wel op met ­ritselende stofjes.