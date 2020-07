Mama deelt geniaal trucje om je planten weer tot leven te wekken Nele Annemans

23 juli 2020

13u49 0 Vrije tijd Zelfs als rasechte plantlady is het niet altijd even makkelijk om al je groene vrienden in leven te houden. Ook wij lieten er al sterven door verdrinking of uitdroging. Gelukkig deelde een Australische mama zonet een trucje om ze weer tot leven te wekken als ze er niet meer zo goed uitzien.

Legt bij jou ook regelmatig één van je kamerplanten het loodje? Dat is met het trucje van de Australische mama Kate Freebrain voorgoed verleden tijd.

“Handen omhoog als je van kamerplanten houdt! Hier is een gemakkelijke manier om ze een boost te geven. Doe een bananenschil in een pot water, laat 24 uur staan en voed je planten daarna met het water. Mijn planten zien er dan instant weelderig en weer prachtig groen uit”, staat er op haar Facebookpagina ‘The Pantry Mama’ te lezen.

“Ik heb zelf meer dan vijftig planten en maak altijd een potje klaar zodra ik een banaan gegeten heb”, gaat ze nog verder. Door de bananenschil in het water te doen, worden er volgens Kate voedingsstoffen zoals kalium, fosfor en calcium aan de planten toegevoegd, waardoor ze sterker en beter bestand zijn tegen ongedierte. Fosfor zou daarnaast helpen bij de groei.

Fans van ‘The Pantry Mama’ zijn dan ook lovend over de tip. “Geweldig, ik ga het trucje meteen uitproberen!”, was maar één van de positieve reacties. Anderen vertelden dan weer dat je de bananenschil ook nog op andere manieren kan gebruiken. “Love this! Ik gebruik de schil ook om het stof van de bladeren te vegen en mijn ouders stoppen ze in de grond om hun rozenstruiken beter te laten groeien”, aldus iemand anders.

Het proberen waard als je ’t ons vraagt!