Magisch: je kan deze week virtueel sterrenkijken in het Grand Canyon National Park Valérie Wauters

19 juni 2020

10u52 0 Vrije tijd Een leuk neveneffect van corona: heel wat plekken die onbereikbaar leken, liggen nu binnen handbereik. Zo ook het Grand Canyon National Park in de VS, dat deze week virtueel z’n deuren opent voor alle sterrenliefhebbers.

Het Grand Canyon National Park is ongetwijfeld één van ’s werelds bekendste natuurreservaten. Het staat niet alleen bekend om z’n prachtige uitzichten, maar ook voor de jaarlijkse ‘Grand Canyon Star Party’, een hoogmis voor sterrenkijkers van over heel de wereld. Door het coronavirus is de Canyon momenteel niet geopend en valt ook de dertigste editie van de Star Party in het water. Dikke pech voor alle Amerikaanse sterrenliefhebbers, maar goed nieuws voor ons.

De Star Party gaat dit jaar namelijk gewoon online door, waardoor liefhebbers wereldwijd kunnen deelnemen aan het evenement. Nog tot 20 juni zullen er op de Facebookpagina van de Grand Canyon dagelijks twee video’s gepost worden, waaronder uiteenzettingen van belangrijke sterrenkundigen én handige tips & tricks voor het sterrenkijken en het fotograferen van de nachthemel.

Het volledige schema, inclusief data en tijdstippen voor elke spreker en presentatie vind je op de website van het Grand Canyon National Park en op de Facebookpagina van de Star Party 2020.