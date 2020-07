Magie of handig trucje? Zo begin je aan de populaire kledingwissel op TikTok en Instagram Valérie Wauters

06 juli 2020

15u42 0 Vrije tijd Op Instagram of TikTok heb je vast al filmpjes gezien waar influencers in een vingerknip of met een sprongetje van outfit wisselen. Wij verklappen vandaag hoe die populaire #clotheschallenge in zijn werk gaat.

We moeten je teleurstellen, helaas komt er bij de spectaculaire kledingwissels geen app aan te pas, en magie al evenmin. Heb je daarentegen wel nodig: een goede voorbereiding, een flinke dosis geduld en heel wat montagewerk. Weet je niet meteen waarover we het hebben? Dan frissen onderstaande filmpjes vast je geheugen op.



Dit heb je nodig:

- iets kleins om de plaats waar je staat te markeren, bijvoorbeeld een haarspeldje of een rekkertje

- camera

- een statief of een stabiele plek om je camera neer te zetten

- verschillende outfits

- software om je video te bewerken

- een flinke portie geduld

Zo doe je het:

Stap 1. Markeer de plek waar je staat. Dit doe je het best door twee kleine voorwerpen te gebruiken die je in beeld haast niet kan zien. Markeer hiermee je positie, zowel de voorkant van je voeten als de zijkant, bijvoorbeeld.

Stap 2. Je kan dit effect uitvoeren door met je vingers te knippen of omhoog te springen. Trek je eerste outfit aan, zet de camera aan en knip enkele keren met je vingers of spring enkele malen in de lucht. Onthoud goed op welke manier je dit deed, want je zal het in de volgende stap net hetzelfde moeten doen.

Stap 3. Kleed je om en ga vervolgens op exact dezelfde plek staan. Knip opnieuw enkele keren met je vingers of spring meermaals in de lucht. Probeer een beetje in spring- of knipmethode te variëren. De kans bestaat dat je niet exact onthouden hebt hoe je de eerste maal met je vingers knipte of sprong, en je dus een beetje moet corrigeren. Beginners houden best de handen in de zij tijdens het springen, dit vergemakkelijkt het monteren.

Stap 4. Nu je alles gefilmd hebt, is het tijd om je beeldmateriaal te monteren. Hiervoor heb je software nodig die je toestaat je videomateriaal te knippen en te plakken. Om video’s te bewerken, moet je niet investeren in een duur programma. Naast iMovie en Windows Movie Maker bestaan er andere gratis programma’s zoals Blender of Adobe Spark Video. Knip de video die je net gemaakt hebt in verschillende frames en maak selecties van al je sprongen of vingerknipmomenten.

Stap 5. Selecteer frames die goed op elkaar aansluiten en monteer ze zodanig dat de ene beweging de andere vervolledigt. Met andere woorden: spring in het shot met je eerste outfit aan omhoog en stop de actie daar. Plak er vervolgens een shot achter in je tweede outfit en begin daar op het moment dat je weer van je sprong naar beneden komt. Hetzelfde principe geldt voor het knippen met je vingers en de bijbehorende arm- en handbewegingen. Je zal flink wat geduld nodig hebben om de acties naadloos op elkaar te laten aansluiten, maar het resultaat mag er natuurlijk wel wezen.