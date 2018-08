Mag je niet gemist hebben: Seppe Nobels opent drijvend restaurant & modehit EDITED nu te koop in België Timon Van Mechelen

31 augustus 2018

16u13 2 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanaf de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. B loomon lanceert cadeaubossen voor éénmalige levering

Stel, je moeder is overmorgen jarig, maar dankzij die verdomd handige werkuren raak je niet meer op tijd in de bloemenwinkel voor een boeketje. Bloomon to the rescue! Een abonnement op de online bloemenservice bloomon is al een tijdje een populair cadeau, maar nu kun je iemand ook één prachtig boeket veldbloemen cadeau geven. Je geeft zelf aan wanneer je het boeket wil laten bezorgen (dat kan mits een meerprijs zelfs al de dag erna), kiest er een persoonlijke boodschap en kaart bij en bloomon bezorgt het cadeau tot aan de deur van de ontvanger.

Het cadeauboeket is verkrijgbaar via bloomon.be voor € 39,95.

2. Vanaf morgen is de eerste échte hamburger zonder vlees te proeven in België

Ons land telt steeds meer vegetariërs en flexitariërs. Vaak lusten ze nog wel een lapje vlees, maar laten ze het links liggen om ecologische redenen en omdat ze tegen dierenleed zijn. Speciaal voor hen is er de Beyond Burger: een hamburger die smaakt naar vlees, maar toch 100 procent plantaardig is. In de VS is de burger alvast razend populair en onder andere Bill Gates, acteur Leonardo DiCaprio, Twitter co-founders Biz Stone en Evan Williams en voormalig McDonald's CEO Don Thompson investeerden erin.

Vanaf 1 september in de Greenway-restaurants in Antwerpen, Gent, Leuven en in het station Brussel-Zuid.

3. Duitse modehit EDITED opent Belgische webshop

Webshop EDITED - opgericht in 2014 - kende van meet af aan een groot succes. Met zijn betaalbare interpretaties van high-street geïnspireerd op de jeugdcultuur enerzijds en hedendaagse kunst anderzijds, veroverde de Duitse onlinespeler in korte tijd zijn plek in het onlinemodelandschap. Het online shopplatform lanceert deze maand een Belgische webshop en pakt voortaan ook in ons land uit met een snelle levertijd. Naast eigen vrouwenkledij biedt EDITED ook een selectie schoenen en accessoires van andere merken aan.

Meer info: edited.de.

4. Seppe Nobels opent drijvend restaurant Waterfront

Op 1 september opent Waterfront, een drijvend restaurant op Het Kattendijkdok in Antwerpen, de deuren. Lunch en diner worden geserveerd door de chef van Graanmarkt 13 Seppe Nobels. Seppe en zijn keukenbrigade serveren drie weken lang originele gerechten zowel in lunch- (39 euro) als dinerformule (65 euro). Genieten van cocktails en fingerfood kan op het terras zonder te reserveren. De aftrap van Waterfront wordt gegeven met ROOTZ, een culinair concept waarbij Seppe zijn keuken combineert met muziek. Een live-kruisbestuiving tussen food en dj’s en proeven van gerechten begeleid door StefN (Soho), Khalor Audioboulevard en Delafino.

Meer info: thewaterfront.be & rootz-event.be.

5. Nike werkt opnieuw samen met ACRONYM

Nadat ACRONYM, het designagentschap dat in 1994 werd opgericht door Michaela Sachenbacher en Arrolson Hugh, de originele 2000 Presto van Nike in 2016 al eens onder handen hadden genomen, is er nu een vervolg. Deze keer kozen ze voor opvallende, technisch ogende kleuren en motieven. Het resultaat ziet er redelijk complex uit, maar afgaande op de populariteit van de vorige samenwerkingen, vliegt ook de nieuwe Nike Air Presto Mid x ACRONYM weer vlotjes over de toonbank.

De schoen wordt op 20 september gelanceerd in drie kleurversies — Cool Grey/zwart, White Dynamic Yellow/zwart, en Racer Pink gecombineerd met Photo Blue/wit/zwart.