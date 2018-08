Mag je niet gemist hebben: nu ook hippe summer rolls in Antwerpen & celebrity haarstylist maakt betaalbare haarlijn voor & Other Stories Timon Van Mechelen

17 augustus 2018

17u07 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Poule & Poulette opent nieuw restaurant in Mechelen

Kippenspeciaalzaak Poul & Poulette opent eind deze maand nog een eerste filiaal in Mechelen. Ruim vijf jaar geleden zetten Frederik Goossens en Inne Vangeel hun traiteurszaak stop om zich volledig toe te leggen op kippen. De twee gaan er prat op alleen verse kip te gebruiken die op artisanale wijze bereid wordt en ook nog eens uit eigen land komt. Nog uniek is de bereidingswijze die ze bij Poul & Poulette toepassen: de kippen garen maar liefst anderhalfuur aan het spit op 150 graden, zodat de smaak en sappigheid optimaal bewaard blijft. Naast kip aan ’t spit serveren ze ook traditionele kipgerechten zoals vol-au vent, ceasarsalade, wraps, geflambeerde kop, Thaise tom ka kai en gevulde seizoenskip.

IJzerenleen 36, 2800 Mechelen. De exacte openingsdatum is nog niet bekend. Meer info: poulepoulette.com.

2. Celebrity haarstylist maakt betaalbare haarlijn voor & Other Stories

De Zweedse keten & Other Stories heeft een eerste haarlijn voorgesteld, die in samenspraak met de bekende celebrity haarstylist Kylee Heath werd gecreëerd. Zij deed bijvoorbeeld onlangs nog het haar van Nicole Kidman voor de cover van Glamour. De lijn bevat verschillende producten, gaande van shampoo, conditioner en haarscrub tot volumepoeder en surfsprays. Voor wie meer volume, mooiere krullen, glans en zachtheid of textuur wil, er is voor ieder wat wils.

Prijzen variëren tussen de € 12 en € 17 en de producten zijn nu beschikbaar in de winkels van & Other Stories en online.

3. De eerste winkel van Belgische merken Four Roses & Bronson is een feit

Liefhebbers van duurzame mode kunnen sinds kort terecht in Roeselare in de eerste eigen winkel van de Belgische merken Four Roses (voor vrouwen) en Bronson (voor mannen). Beide labels bestaan al vijftien jaar en hebben talloze (inter)nationale verkooppunten, maar een brandstore van hunzelf ontbrak nog. De collecties zijn volledig gemaakt van eerlijke materialen en vervaardigd in Europa.

Delaerestraat 17, 8800 Roeselare. Meer info: fourroses.be & bronson.be.

4. Lucy Chang opent nieuw concept in Antwerpen: Rice 'N Roll

Naast het allereerste Lucy Chang restaurant aan de Marnixplaats in Antwerpen, heeft de Aziatische keten een nieuw concept geopend waar je terecht kan voor hippe Vietnamese summer rolls. Een gewone loempia, maar dan met de groenten in rijstpapier gerold en niet gefrituurd waardoor het een pak gezonder is. Ze worden ook koud geserveerd. Er staan zo'n 10 varianten op de kaart, met onder andere kip, krab en garnalen bij. Het concept is gebaseerd op Knees to Chin in Brussel, waar je al een tijdlang van deze summer rolls kunt smullen.

Meer info: Rice ’N Roll Antwerpen, Scheldestraat 98, 2000 Antwerpen. Meer info: ricenroll.be.

5. Korting op picknick na 5 minuten afval opruimen

Het wordt dit weekend het ideale weer om te picknicken in het park. Helaas blijft er na de picknick vaak ook (te) veel afval achter. Dat merkte ook fietskoerierdienst Deliveroo. Daarom zet het merk het '5 Minute Park Clean Up' initiatief op, om parkgangers aan te moedigen hun afval op te ruimen. Morgen deelt een team tussen 12 en 18 uur emmers uit in het Keizerspark in Gent. Wie een volle emmer terugbrengt naar het Deliveroo-team, krijgt als bedanking een voucher van € 10 die wordt toegevoegd aan je Deliveroo-account. Je hebt je steentje bijgedragen aan het milieu én je eet een stuk goedkoper. Win-win als het van ons afhangt.

Meer info: deliveroo.be.