Mag je niet gemist hebben: Nike kondigt nieuw Air Max-design aan & pralines van Victoria Beckham en Pierre Marcolini bijna te koop

28 september 2018

15u03 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Weekday werkt samen met 2 Brusselse creatievelingen

Gisteren lanceerde Weekday, de Zweedse modeketen die tot de H&M-groep behoort, Zeitgeist By. Een samenwerking waarbij aan lokale creatievelingen in 9 verschillende landen gevraagd werd om een print te ontwerpen voor op een T-shirt. De uitverkorenen in België zijn de Brusselse modellen Alice en Lizette Pinto. "We wilden dat de illustratie onze persoonlijkheden goed weergaf. Zo staat de hoofddoek voor onze Afrikaanse roots, zwarte vrouwen zijn sterk en de print moest dat reflecteren. Je kunt zwarte vrouwen niet in een hokje stoppen, we kunnen heel veel dingen tegelijkertijd zijn: creatief, uitgesproken en lief."

De T-shirt is online te koop en in de winkel in Brussel.

2. Victoria Beckham x Pierre Marcolini pralines bijna te koop

We schreven er eerder al over en nu kun je ze ook bijna echt kopen: de pralines die Victoria Beckham ter ere van de 10de verjaardag van haar modemerk in samenwerking met Belgisch chocolatier Pierre Marcolini lanceert. Het roze doosje bevat allemaal hartvormige chocolaatjes met smaken als 'witte chocolade met pulp van verse yuzu's en mandarijnen' en 'subtiele karamel met gezouten boter in een buitenlaag van witte chocolade'.

Les Cœurs de Victoria Beckham wordt vanaf donderdag 4 oktober 2018 aangeboden in alle wereldwijde boetieks van Pierre Marcolini voor € 35 per doosje.

3. Nike kondigt compleet nieuw Air Max-design aan

Sportgigant Nike brengt regelmatig oude Air Max-sneakers terug opnieuw op de markt, maar het is al een tijdje geleden dat ze met een compleet nieuw design op de markt kwamen. Bij de Air Max 720 zit het verschil vooral in de zool. Die is met een dikte van 38 millimeter de hoogste Nike-zool ooit. In tegenstelling tot de andere Air Max-zolen is deze specifiek ontwikkeld voor het alledaagse leven en niet voor aan sport te doen. Verder is de zool ook voor meer dan 75% gemaakt van gerecycleerd materiaal en is het de eerste keer dat de Air Max-bubble volledig rond de schoen loopt.

Er is voorlopig nog geen releasedatum of prijs bekend.

4. Actrice Hilde De Baerdemaeker en designer Katrien Smets lanceren yogacollectie

Designer Katrien Smets en actrice Hilde De Baerdemaeker leerden elkaar twee jaar geleden kennen in een yogaretreat in Marrakesh. Ze droomden samen luidop van een duurzame yogacollectie en het bleef niet bij dromen. Ze werkten uiteindelijk samen een 16-tal ontwerpen uit: van een jumpsuit en body tot een topje en T-shirt die exclusief verkrijgbaar zijn bij 21 A.S. Adventure stores en 5 JUTTU-winkels.



Play Pauze, a natural connection is vanaf 3 oktober te koop.

5. De kapper van koningin Mathilde verhuist

Maison Didier & Rosalinde, de vaste kapper van onder andere onze koningin, is verhuisd naar een groter pand op de Louizalaan in Brussel. Onder andere om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van hun klanten schrijven ze in een persbericht. Zo zijn er drie aparte zones waar het kappen gebeurt. Op de eerste verdieping worden nu ook in meerdere cabines haar-, lichaams- en gezichtszorgingen aan de klanten aangeboden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wimperkleuring, ontharing, manicure en medische pedicure.

Louizalaan 101, 1050 Brussel. Meer info: didieretrosalinde.be.