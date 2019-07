Mag je niet gemist hebben: Komono en Tomorrowland brengen een zonnebril uit met glazen van echt goud & Brussel verwelkomt nieuwe overdekte foodmarket Timon Van Mechelen

26 juli 2019

15u56 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Jack & Jones opent eerste Jeans Studio in Gent

Het Deense mannenmerk introduceert een nieuw winkelconcept waarbij - je raadt het al - denim centraal staat. De winkel in Gent is de eerste van het nieuwe concept op Belgische bodem en de tweede Jeans Studio wereldwijd. Naast alle soorten jeansbroeken denkbaar en andere kleding gemaakt van denim, worden er ook verschillende lokale streekproducten verkocht. Denk aan een gloednieuwe Gentse gin van The Ghentist of een hangover recovery kit. Verder komt er ook een koffiehoek waar koffie van de Gentse branderij L’OR geserveerd zal worden en zullen er regelmatig workshops georganiseerd worden. Rond jeans natuurlijk, maar er staat bijvoorbeeld ook een knifemakingworkshop op het programma en andere samenwerkingen met lokale artiesten.

Walpoortstraat 3, 9000 Gent. Meer info: jackjones.com.

2. Too Good To Go lanceert zomerse stadsgidsen

“Omdat voedselverspilling nu eenmaal niet op vakantie gaat, lanceert ‘Too Good To Go’ zijn zomerse Europese stadsgidsen. Zo is er geen excuus meer om tijdens de welverdiende vakantie niet tegen voedselverspilling te strijden”, zo schrijft de Gentse start-up in een persbericht. De app ‘Too Good To Go’, waarop lokale handelaars en supermarkten hun voedseloverschotten van de dag te koop aanbieden, werd vorig jaar opgestart en is ondertussen een groot succes in ons land. De stadsgidsen die ze nu uitbrengen zijn ontwikkeld in samenspraak met de gebruikers van de app en doen verslag van 20 Europese steden. Ontdek de lokale bezienswaardigheden van de stad, partners die samen met ‘Too Good To Go’ tegen voedselverspilling strijden en heel wat groene tips om op een milieuvriendelijke manier op citytrip te gaan.

Meer info: toogoodtogo.be/stadsgidsen.

3. Havaianas werkt samen met ... Saint Laurent

Een luxemodehuis dat de handen in elkaar slaat met een teenslippermerk? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Havaianas en Saint Laurent hebben samen een flip-flop uitgebracht, met een zwart-witte zebraprint en zwarte banden. De slipper is exclusief te koop bij Saint Laurent voor een prijs van 45 euro. Duur voor een teenslipper, spotgoedkoop voor een stuk van het Franse modehuis. Het is maar hoe je het bekijkt.

Ook online te koop.

4. Komono en Tomorrowland brengen een zonnebril uit met lenzen van 24 karaat goud

Het Belgische accessoiremerk Komono brengt elke zomer steevast een festivalcollectie uit in samenwerking met Tomorrowland. Naast een een aantal betaalbare zonnebrillen en horloges, voegen ze daar dit jaar ook nog een wat meer luxueuzer hebbeding aan toe: een zonnebril met glazen waarop een laagje goud van 24 karaat is gezet. Even ter verduidelijking: 24 karaat goud betekent 99.99% puur goud. De zwarte zonnebril bevat verder nog het logo van Tomorrowland en heeft ook de bekende slogan ‘Live Today, Love Tomorrow’ langs binnen staan. De bril is gemaakt in een oplage van 50 stuks.

De zonnebril is online en op het festival te koop voor € 500.

5. Brussel verwelkomt nieuwe overdekte foodmarket

Begin deze maand opende het nieuwe food court EATS zijn deuren in City2, midden in het centrum van Brussel. In de overdekte foodmarkt bevinden zich een twintigtal eet- en drankstalletjes. Daaronder zitten trouwens een aantal bekende namen zoals de Amerikaanse fastfoodketen Five Guys, Australian Ice Cream, Exki en O’Tacos. Maar ook minder bekende zaken zoals Can Tho, Croc & moi, Happy Fisk en Lasagna Tiramisu. Met een open ruimte van 1500 m² en 400 verschillende zitplaatsen is er bovendien ook altijd plaats genoeg.

Nieuwstraat 123, 1000 Brussel. Open van maandag tot zaterdag, van 8u tot 20u. Meer info: city2.be.