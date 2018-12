Mag je niet gemist hebben: Knokke-Heist organiseert voor het eerst een eigen Lichtfestival & koop eens oorbellen gebaseerd op een Duvelglas Timon Van Mechelen

07 december 2018

17u04 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Scotch & Soda lanceert eerste schoenencollectie

Het Nederlandse modemerk Scotch & Soda gaat voor zowel dames als heren ook schoenen verkopen en dat al vanaf begin 2019. “Onze stijl is erg uniek en herkenbaar. Het heeft veel te maken met vanwaar we komen - Amsterdam - in combinatie met al onze vondsten van onze reizen over heel de wereld. Diezelfde esthetiek komt ook terug in onze eerste schoenencollectie. We creëerden een klassieke schoen, een sneaker, een slipper, een laars, kortom een schoen voor bij elke Scotch & Soda look denkbaar”, aldus Marlou van Engelen, creatief directeur van het merk.

Meer info: scotch-soda.be.

2. Shop dit weekend meer dan 30 merken met korting

Vorige keer streek Grand Depot Outlet nog neer in Gent, deze keer is Mechelen weer aan de beurt. Het pop-upoutletconcept biedt koopjes met kortingen tot 75% aan in verschillende shops. En er doen weer heel wat toffe merken mee. Denk bijvoorbeeld aan Bellerose, Calvin Klein, Scotch & Soda, Tommy Hilfiger, Nike, l’Oreal, Maybelline en Nivea. Niet alleen fashionista’s komen er kortom aan hun trekken, maar ook wie houdt van deco, sport, beauty en boeken zal er zijn gading vinden.

Vrijdag 7/12 van 15u tot 21u, zaterdag 8/12 van 11u tot 18u, zondag 9/12 van 11u tot 18u. Meer info: megaoutletbeurs.be.

3. Juwelenmerk Studio Collect werkt samen met Brouwerij Duvel Moortgat

Van een unieke samenwerking gesproken: de 4 Antwerpse vrouwen achter Studio Collect hebben de handen in elkaar geslagen met Brouwerij Duvel Moortgat met als resultaat een paar handgemaakte oorbellen, geïnspireerd op de karakteristieke rondingen van het iconische Duvelglas. Voor Duvel is het trouwens niet de eerste keer dat ze de designwereld verkennen, denk maar aan de vorige samenwerking met Pieter Stockmans bijvoorbeeld. Ook Studio Collect werkte al eens samen met bijvoorbeeld kledingmerk Arte Antwerp. Hoe de 4 dames te werk gingen, kun je in de bovenstaande video bekijken.

De oorbellen kosten € 85 en zijn verkrijgbaar bij de shop naast de brouwerij, online via duvelshop.be, ook in de boetiek van Studio Collect (Steenhouwersvest 13, 2000 Antwerpen) en online op studiocollect.com vanaf 8 december 2018.

4. Antwerpen verwelkomt Yyoga : de bekende yogastudio uit Brussel

Dat yoga nog steeds hip is, schreven we hier onlangs nog. Het aantal yogi in ons land blijft stijgen en dus vond de bekende yogastudio Yyoga uit Brussel het ook tijd om in Antwerpen een tweede vestiging te openen. Zij geven les in verschillende yogastijlen en combineren dat met een modern interieur en zelfs een ecofriendly winkel. In 2015 won de studio nog de ‘Brussels Retail and Design Award’ en dat plannen ze ook in ‘t Stad over te doen.

Meer info: yyoga.be.

5. COS verkoopt nu ook kleding voor de allerkleinsten

De Zweedse modeketen COS verkocht al langer schattige kinderkleren en breidt dat aanbod nu ook uit met babykleertjes én ze trekken de leeftijd op tot 10 jaar. In de COS-kidscollectie zitten onder andere schoenen, pyjama’s en natuurlijk veel kleren. Helemaal leuk voor de feestdagen zijn de accessoires zoals boeken, speelgoed en verschillende doeken. Betaalbaar én van goede kwaliteit.

Meer info: cosstores.com.

6. Knokke-Heist organiseert voor het eerst een eigen Lichtfestival

Van 8 december 2018 tot en met 6 januari 2019 organiseert Knokke-Heist voor het eerst een eigen Lichtfestival. Uniek daarbij is dat ze een verhaal als leidraad gebruikt, namelijk dat van ‘Le Petit Prince’, het boek van Antoine de Saint-Exupéry. Dat bekende sprookje vormt de basis voor een 3 kilometer lang interactief lichtparcours, waarbij je langs de planeten en sterren reist en bij elke installatie een deel van het verhaal ontdekt.

Meer info: lichtfestivalknokkeheistapp.doloxo.com.