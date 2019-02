Mag je niet gemist hebben: hamburgerketen misleidt vleeseters met plantaardige burger & Nike lanceert zelfstrikkende sneaker Timon Van Mechelen

01 februari 2019

17u04 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Duurzaam fish & chips concept ‘Bia Mara’ opent deuren in Leuven

Na Brussel en Antwerpen gooit Bia Mara (Keltisch voor ‘zee voedsel’) het anker uit in Leuven. Zij schotelen verschillende varianten op de Britse klassieker fish & chips voor, maar dan in een light- én ecologisch jasje. Zo gebruiken ze enkel vis die gevangen is door boten die geen uren moeten varen en de bodem niet omwoelen en beschadigen. Ook komt een deel van de vis van duurzaam aangestuurde aquacultuur en gebruiken ze enkel plantaardige olie om te frituren. Een persoonlijke favoriet op de kaart is de zeebrasem in een panko jasje en chips met zeewierzout. Met een portie puree van erwtjes met munt bij.

Tiensestraat 20, 3000 Leuven. Meer info: biamara.com.

2. Grootste Dior-expo ooit komt naar Londen

In het Parijse Musée des Arts Décoratifs verpulverde de tentoonstelling ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ alle records met maar liefs 700.000 bezoekers. Tickets waren vaak weken op voorhand uitverkocht en er stonden dagelijks rijen mensen aan te schuiven. Wie de expo daarom nog niet kon bijwonen, krijgt nu een herkansing. Morgen opent namelijk dezelfde tentoonstelling in het Victoria & Albert Museum in Londen. Daarin wordt aandacht besteed aan het verhaal van Christian Dior zelf, maar ook aan zijn zes opvolgers, waaronder onze eigenste Raf Simons.

Meer info: vam.ac.uk.

3. Ellis Gourmet Burger fopt vleeseters met plantaardige burger

Naar aanleiding van de lancering van de Beyond Burger in hun gamma, heeft hamburgerketen Ellis Gourmet Burger een filmpje gemaakt waarin ze klanten beetnemen met een verborgen camera. Nietsvermoedende restaurantbezoekers kregen bewust een verkeerde bestelling voorgeschoteld, waaronder een plantaardige Beyond Burger. En wat blijkt? Geen van de klanten merkt op dat de burger werd verwisseld. Het plantaardige ‘vlees’ wordt gretig naar binnen gesmikkeld. Ook wij proefden de hamburger en zouden het verschil met een klassieke hamburger niet hebben opgemerkt. De burgers zijn al langer een enorm succes in de Verenigde Staten. Onder andere Bill Gates en Leonardo DiCaprio investeerden reeds in dit initiatief. Die nieuwe burger bevat 20 gram proteïnen en is gluten-, soja- én cholesterolvrij, maar ziet eruit als een klassieke rundsburger. Bietensap zorgt ervoor dat de burger vleesrood kleurt.

Nu verkrijgbaar voor € 11 bij alle 15 Ellis-restaurants. Meer info: ellisgourmetburger.be.

4. Nike lanceert zelfstrikkende basketbalschoen

De toekomst is hier. Dat zegt sportgigant Nike in ieder geval zelf over haar nieuwe Adapt-sneakers. De schoenen kunnen zelfstandig ‘veters’ strikken, net als de schoenen uit de film ‘Back to the Future’. Echte veters zitten er niet in, wel een elektrisch systeem dat de schoen strakker trekt. Nog bijzonder is dat je met behulp van een app ervoor kunt zorgen dat de sneakers zich automatisch aanpassen aan de vorm van je voet. Zo kun je ook per schoen bepalen hoe strak de schoenen moeten zitten.

De Nike Adapt BB zal gelanceerd worden tijdens het NBA All-Star weekend, op 17 februari. Meer info: nike.com.

5. Monki opent bijna de deuren in Brussel

Op 15 februari opent Monki de deuren van een nieuwe winkel in Brussel. Die is gevestigd in de grootste winkelstraat van de stad, de Louisalaan. Verspreid over twee verdiepingen, samen goed voor 340 m2, worden alles stuks van het jongere zusje binnen de H&M-groep tentoongesteld. Het is alweer de derde winkel van het merk in ons land. “Brussel is een bruisende stad”, zegt Jennie Dahlin Hansson, Managing Director bij Monki. “We weten dat ons merk hier veel Monki-fans heeft en we kijken uit naar de opening.”

Meer info: monki.com.