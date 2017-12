Mag je niet gemist hebben deze week: Wilrijk is een hippe bakker rijker en in Hasselt kun je servies eten Timon Van Mechelen

16u21 0 Gringo's Design Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Een inpakbar in Oostende

rv .

Net zo slecht in cadeautjes inpakken als wij? Dan is de inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis in Oostende jouw redding voor de feestdagen. Zogenaamde “inpakspecialisten” pakken daar je cadeautjes in met uuuniek Oostends cadeaupapier. Toch in Oostende? Passeer dan vanavond meteen ook langs de Late Night Shopping avond daar, waarbij meer dan 150 winkels uit de centrumstraten open blijven tot 21 uur. Ideaal voor wie nog kerstcadeautjes zoekt, maar anders geen tijd heeft in de week en ook geen zin heeft in de zaterdagdrukte.

Meer info: winterinoostende.be.

2. Eet servies in Hasselt

Foodmaker

Vanaf vandaag kunnen foodies ook terecht in de gloednieuwe pop-up van Foodmaker in Hasselt. Je eet er de gekende verse soepen en warme maaltijden, maar extra opvallend is dat die voor het eerst geserveerd worden in eetbaar servies. Een volgende stap in hun zoektocht naar het elimineren van wegwerpverpakkingen. Naast de warme maaltijden is er ook bio koffie verkrijgbaar die wordt geserveerd in kopjes ontworpen door Jeroom. Leuk detail: de kopjes hou je daarna gewoon bij, zo gaat niets verloren. Je betaalt 5 euro voor een mok inclusief koffie.

TT Center in Hasselt, St-Jozefstraat 10 (eerste verdieping), tot 28 januari.

3. Dr. Martens opent tweede winkel in Brussel

Robin Joris Dullers

De schoenen van Dr. Martens brengen hele gemengde reacties met zich mee: sommige mensen vinden ze uiterst stijlvol, anderen lomp en te zwaar. Wij behoren tot de eerste categorie, dus dat het merk na Antwerpen nu ook in Brussel een winkel opent, stemt ons absoluut gelukkig. De volledige collectie van het Britse merk is er te koop vanaf vandaag, van de Originals- tot de Made in England-collectie.

Kleerkopersstraat 42, 1000 Brussel. Meer info: drmartens.com.

4. Een muziek-, kunst-, gastronomie- en nightlife festival in Antwerpen

Kemizz

Voor de vierde keer op rij palmt festival Closer/Dichtbij de pop-upclub Contrair in Antwerpen in dit weekend. Het festival wil goesting geven in cultuur en doet dat door kunst, gastronomie, muziek en nightlife te combineren op een aparte manier. Op 1 en 2 december kan je in de oude fabrieksloodsen op 't Eilandje terecht om 'the next big things' uit de muziekwereld te ontdekken, curators van dienst zijn Gregory Frateur en Hush Hefner. Harry de Kok en gastcurator Joris van de Moortel zorgen voor het kunst en culinair spektakel. Of zat u ooit al gastronomisch te dineren in een kunstinstallatie die letterlijk en figuurlijk tot leven komt?

Montevideostraat 5, 2000 Antwerpen. Meer info: closerfestival.be.

5. Uniqlo slaat de handen opnieuw in elkaar met J.W. Anderson

Uniqlo Een portretfoto van ontwerper Jonathan Anderson.

Na de succesvolle eerste samenwerking tussen Britse ontwerper J.W. Anderson en Japanse kledingketen Uniqlo, komen de twee in 2018 met een nieuwe collectie. “Ik ben heel blij met het resultaat van de eerste samenwerking,” vertelt Anderson. “De stukken waren allemaal erg goed gemaakt en het was en het was een mooie combinatie van mijn eigen merk en de typische klassieke Britse stijl. De lente/zomer 2018 collectie gaat dan weer rond laagjes draaien. Het idee is om verschillende stukken door en boven elkaar te dragen.”

Meer info: uniqlo.com.

6. Carhartt WIP opent winkel in Brussel

Carhartt Wip

Niet alleen Dr. Martens opent een eerste winkel in onze hoofdstad, ook Carhartt WIP heeft sinds gisteren een winkel in Brussel. Je vindt er zowel de mannen- als de vrouwencollecties van het label, net als de accessoires en seizoensgebonden blikvangers. Het interieur van de winkel verenigt ruwe accenten zoals zichtbare wanden met fijne details als transparante lichtboxen. Het design is van de hand van Andrea Caputo, eigenaar van het gelijknamige architectenbureau en al jaren grote fan van Carhartt WIP.

Jean Stasstraat 10, 1060 Sint-Gillis. Meer info: carhartt-wip.com.

7. De hipste bakker vind je nu in Wilrijk

Gringo's Design

Wilrijk is een bakkerij rijker en niet zomaar één. ‘Pain Pidou’ is het nieuwste project van Meredith Meire en Anthony Van Isacker (van Café Capital, de Antwerpse club die letterlijk in vlammen is opgegaan), die eerder dit jaar de succesvolle zomerzaak Banningville openden. Pain Pidou gaat in zee met het iconische Dellafaille voor dagverse leveringen, maar is naast een 'koude bakkerij' ook een horecazaak waar je kan genieten van ontbijt, gezonde lunch of cafe Capital koffie. De bakker bevindt zich in een mooi pand met Art-deco invloeden en beschikt over een zonnig (winter)terras mét verwarming.

Kruishofstraat 136, 2020 Antwerpen.