Mag je niet gemist hebben deze week: Weekday opent eerste winkel in Brussel en IKEA komt met een nieuwe concept van zetels

1. Antwerpen is een kunst, mode, eten én muziek hotspot rijker

De bezielers van onder andere Mercado en Plein Publiek openen morgen een nieuwe hotspot MEATPACK. Een oude fabrieksloods van maar liefst 5.000 vierkante meter in Antwerpen-Noord werd daarvoor omgetoverd tot hotspot waar kunst, mode, food, muziek, crafts en nightlife samenkomen tot één. De Antwerpse wijk Dam is al langer aan het heropleven, en het is de bedoeling dat MEATPACK de buurt de finale push geeft om zich te kunnen positioneren naast het hippe Zuid en Eilandje.

Vanaf 9 december. Samberstraat 40, 2060 Antwerpen. Meer info: MEATPACK op Facebook.

2. IKEA en designer Tom Dixon ontwerpen nieuwe soort zetel

‘DELAKTIG’ is een zetel die moet breken met alles dat gangbaar is in de traditionele meubelindustrie. Je kunt er namelijk heel eenvoudig zelf componenten zoals een armleuning, een bijzettafel of lamp aan toevoegen en ook de bekleding kan op eender moment gewisseld worden. Het is het resultaat van de samenwerking tussen IKEA en ontwerper Tom Dixon. In januari opent IKEA een expositie over dit nieuwe ‘woonplatform’ in de Dansaertwijk in Brussel.

De zetel zelf is vanaf februari 2018 te koop in de winkels van het Zweedse woonwarenhuis. Meer info: ikea.com.

3. Weekday opent eerste winkel in Brussel

Na twee filialen in Antwerpen, opent de Zweedse modeketen Weekday volgende lente/zomer een nieuwe winkel in de buurt van de Gulden-Vlieslaan. Het denim- en modemerk behoort tot de H&M-groep en werd in 2002 gelanceerd. De kleren zijn steevast beïnvloed door jeugdcultuur en streetstyle, maar kunnen zeker ook een ouder publiek bekoren.

Meer info over de opening volgt later.

4. Vans werkt samen met Wood Wood

Na de succesvolle samenwerking met Karl Lagerfeld, gaat Vans alweer een nieuwe samenwerking aan. Uitverkorene van dienst is het hippe Deense label Wood Wood. Zij gingen aan de slag met het iconische Old Skool-model en het resultaat daarvan is een neutrale sneaker in het zwart, wit en grijs met bruine rubberaccenten en een slogan op de zijkanten van de zool.

Kostprijs is 120 euro, en je koopt ze op woodwood.com.

5. In Mechelen opent een nieuwe co-workplek + eetbar + eventruimte

Half december opent Wagenoord, een stokoude maar splinternieuwe co-werkplek die kamp opslaat in de voormalige Festraets garage in Mechelen-Noord. Op zoek naar een geschikte kantoorruimte om te delen, stootten zes ondernemers op het gigantische industriële pand met een oppervlakte van 1.500 vierkante meter. Ze redden het van de afbraak en herbestemden het tot co-werkplek voor jonge ondernemers, inclusief eetbar, (af te huren) evenementenruimte en atelier.

15 december vindt vanaf 16u een opendeurdag plaats. Maurits Sabbestraat 123, 2800 Mechelen. Meer info: wagenoord.be.

6. Organiseer je leven beter met de 365 bullet journal

Bullet journaling is een bekende planningsmethode die je moet helpen om efficiënter en creatiever te worden. In het nieuwe oefenboek staat voor elke dag van het jaar een oefening die je in maximaal 6 minuten kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan slaapdagboeken, schrijfoefening en meer. Je kunt ze volledig aan je eigen stijl en gewoonten aanpassen, zodat het na een jaar een werk is geworden dat je de rest van je leven wil bijhouden. Of althans dat is toch de bedoeling.

365 bullet journal kost € 15 en is onder andere hier te koop.

7. Marni en Stutterheim ontwerpen 2e limited edition capsulecollectie

Staak je zoektocht naar een stijlvolle regenjas, modehuis Marni werkt namelijk voor de tweede keer op rij samen met het Zweedse regenjassenlabel Stutterheim. De exclusieve collectie verenigt haute couture met comfort, kleur en prints. Qua materiaal werd ‘rubberized cotton’ gebruikt, zodat je er niet alleen stijlvol uitziet maar ook nog eens écht volledig droog blijft. Afgaande op het weer van de voorbije weken, zal je zeker en vast een jas uit de collectie kunnen gebruiken komende winter.

Vanaf 600 euro. De zes verschillende jassen, drie voor mannen en drie voor vrouwen, zijn vanaf begin februari te koop via marni.com.