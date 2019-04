Mag je niet gemist hebben deze week: voormalig klooster wordt hotel in Antwerpen & Justin Timberlake en Levi’s werken nog eens samen Timon Van Mechelen

12 april 2019

15u20 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Levi’s en Justin Timberlake onthullen resultaat tweede samenwerking

Voor de eerste collectie die Justin Timberlake voor Levi’s ontwierp, trokken we samen met hem nog naar Parijs. De verkoop van de 20 stuks verliep blijkbaar vlotjes, want de twee breien er nu een vervolg aan. Voor het tweede luik haalden Levi’s en Justin Timberlake hun inspiratie uit Memphis, de geboortestad van de popster. De collectie dient als een soort gids doorheen zijn thuisstad. Zo zijn er items met een bladerenprint, geïnspireerd op Justin’s favoriete boom, grafische T-shirts die refereren aan de Zippin Pippin rollercoaster in het oude East End Park, de Skateland rolschaatspiste en het basketteam University of Memphis Tigers. Naast deze nostalgie, zitten er ook meer moderne stijlen in de ‘lente 2019 Fresh Leaves’ collectie.

De collectie is nu online en in alle winkels van Levi’s te koop.

2. Only zet in op vrouwen met een maatje meer

De Deense modeketen Only pakt uit met een eerste plussize collectie geschikt voor elke vrouw. “Vrouwen zouden niet gedwongen moeten worden om hun persoonlijke stijl te beperken vanwege een maat, en dat willen we onderstrepen met deze collectie”, aldus Pernille List, Brand Manager voor Only Carmakoma, over de nieuwe subcollectie van Only. Die is zoals je kunt verwachten van een keten, gebaseerd op de laatste modetrends.

De collectie is beschikbaar online via only.com en bij de verkooppunten van het merk.

3. Voormalig klooster wordt luxehotel in Antwerpen

In Antwerpen hebben de mensen achter het gerenommeerde boetiekhotel ‘Hotel Julien’ een nieuw project gelanceerd: August. Op de recent ontwikkelde site van het voormalige Militair Hospitaal renoveerden zij een voormalig Augustinessenklooster om tot een modern hotel. Architect Vincent Van Duysen zorgde ervoor dat de 5 verschillende gebouwen mooi in elkaar overlopen. Naast 44 hotelkamers is er ook een bar en restaurant onder leiding van de bekende sterrenchef Nick Bril, een wellness met zwemvijver, verborgen tuinen en een winkel.

Meer info: august-antwerp.com.

4. JBC richt zich met nieuwe collectie op jongeren tussen de 8 en 14 jaar

Dat de Belgische keten JBC graag samenwerkt met mensen, weet je ondertussen wel. Het lijstje BV’s - denk bijvoorbeeld aan Karen Damen en Katja Retsin - waarmee ze de handen in elkaar sloegen in het verleden is schier oneindig. Deze keer hebben ze samen met een divers team van illustratoren, stylisten, influencers en designers de ‘Army of the Unlabeled’ collectie gemaakt voor jongeren van 8 tot 14 jaar.

De collectie zal voor het eerst getoond worden op een catwalkevent op zaterdag 13 april op de Meir in Antwerpen om 13u. Meer info: jbc.be.

5. Juwelenontwerpster Lore Van Keer opent eerste winkel

Na een pop-upwinkel in 2017 heeft de Belgische juwelenontwerpster Lore Van Keer nu een vaste stek geopend in het centrum van Antwerpen. Van Keer staat bekend om haar minimalistische juwelen en goede ethische keuzes. Alle stukken worden namelijk met de hand gemaakt in haar atelier in België door een team van goudsmeders.

Steenhouwersvest 26, 2000 Antwerpen. Meer info: lorevankeer.com.