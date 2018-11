Mag je niet gemist hebben deze week: Vitra opent winkel in Antwerpen & nicheparfumlabel Le Labo lanceert eerste nieuwe geur sinds jaren Timon Van Mechelen

17u17 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanaf de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Julia June lanceert duurzame notitieblokken, confetti en meer

Het Belgische modelabel Julia June gooit de overschotten van hun catalogi en stoffen niet langer weg en slaat de handen in elkaar met Redopapers. Dit eveneens Belgische merk werd opgericht door het grafische ontwerpersduo Linde en Tille. Van papieroverschotten die ze halen bij drukkers maken zij unieke handgemaakte producten en dat doen ze nu dus ook met het ‘afval’ van Julia June. Het resultaat is een eerste zogenaamde ‘stationary’-collectie bestaande uit notitieblokken, boekjes en confetti.

De collectie is vanaf vandaag in alle winkels van Julia June en online te koop.

2. Vitra opent eerste winkel in Antwerpen

Designliefhebbers kunnen hun hartje sinds kort ophalen in de eerste Belgische Vitra Partner Store. In de voormalige winkel van Walter Van Beirendonck in Antwerpen kunnen bezoekers de producten van het bekende designmerk ontdekken, maar het pand kan ook gebruikt worden als evenementruimte of co-workplek. Er staan onder andere ontwerpen van Jean Prouvé en Charles Eames.

Sint-Antoniusstraat 12, 2000 Antwerpen.

3. Woolrich en Aimé Leon Dore werken samen

Wat als het hipste mannenlabel du jour, Aimé Leon Dore, samenwerkt met het klassieke outdoorkledingmerk Woolrich? Dan krijg je dus een collectie vol kleurrijke en kwalitatieve items die ideaal zijn om in op te vallen komende winter. De lijn bestaat onder andere uit parka-, anorak- en donsjassen, dikke wollen truien en een aantal accessoires. Alle stukken zijn gemaakt in Italië.

De collectie is online en in de Woolrich-winkel in Antwerpen te koop.

4. Het nicheparfumlabel Le Labo lanceert eerste nieuwe geur sinds jaren

Le Labo lanceert zijn eerste parfum sinds meer dan 3 jaar: ‘Tonka 25’ is dan ook het resultaat van een intens creatieproces dat jaren in beslag nam. Het wordt de 17de geur in de gelimiteerde collectie nicheparfums van het New Yorkse merk. Tonka 25 is een donkere geur. Het verslavende, warme parfum doet denken aan vochtige, zomerse boslucht in combinatie met muskus en vanille. De hoofdnoten van Tonka 25 rusten op oranjebloesem, Atlas-cederhout, styraxhars, tonkabonen en muskus.

Tonka 25 is beschikbaar als eau de parfum, parfumolie, vloeibare balsem, douchegel, massage- en badolie en bodylotion. Meer info: lelabofragrances.com.

5. C&A voor het goede doel

De feestdagen zijn in aantocht en je bent vast nog op zoek naar cadeautjes? Dan zijn de alpacaknuffels die je bij C&A koopt misschien wel een leuk idee. Voor elke knuffel die verkocht wordt doneert C&A namelijk het volledige bedrag aan Beyond the Moon, een organisatie die zich inzet om ernstig zieke kinderen een onvergetelijke vakantie te bezorgen. En de knuffels zijn ook gewoon schattig en superzacht.

Ze zijn verkrijgbaar in alle C&A verkooppunten in België en Luxemburg en kosten 9 euro, in grijs of wit.