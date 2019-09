Mag je niet gemist hebben deze week: Veronique Branquinho werkt samen met Veritas & Aperol Spritz opent Belgische fanshop Timon Van Mechelen

06 september 2019

16u59 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Veritas stelt collectie met Veronique Branquinho voor

In 2017 zette de Belgische modeontwerpster Veronique Branquinho haar label stop, met de verkondiging dat ze een tijdje van de moderadar zou verdwijnen. Lang duurde haar pauze echter niet, want eerder dit jaar ontwierp ze al een mannencollectie voor het Oost-Vlaamse Terre Bleue en nu pakt ze uit met een collectie voor Veritas. Die bestaat uit 14 zelf te maken kledingstukken, een reeks handtassen en panty’s. Voor Branquinho is het de eerste keer dat ze haar patronen ter beschikking stelt van het publiek. De moeilijkheidsgraad van de kledingcollectie varieert. Er zijn erg makkelijke stukken en iets moeilijkere stukken. In de winkel koop je de naaipatronen of breimodellen, een stappenplan en een innaailabel in één verpakking. De stoffen en bollen wol kunnen eveneens op stalen gekozen worden bij Veritas zelf. Voor de campagnefoto’s van deze collectie stonden, na een speciale casting, 4 duo’s van moeders en hun dochters model.

De DIY-collectie, de handtassen en beenmode zijn vanaf 25 oktober verkrijgbaar in alle Veritas winkels en via de webshop.

2. Dopper brengt een glazen drinkfles uit als statement tegen plastic

Door te drinken van hervulbare drinkbussen draag je al je steentje bij aan het milieu, maar door een niet-plastieken exemplaar te gebruiken, kun je zelfs nog beter doen. Dopper brengt daarom een exemplaar uit dat gemaakt is van borosilicaatglas, dat ook gebruikt wordt in laboratoria omdat het zo sterk is.“Deze glazen waterfles belichaamt hoe wij rivieren en kanalen wereldwijd willen zien: zo helder als het water in de glazen drinkbus. Dat is onze droom”, aldus Merijn Everaarts, de oprichter van het merk.

De Dopper glass waterfles is verkrijgbaar in een enkelwandige versie van 400ml (€ 19,50) en een dubbelwandige thermosvariant van 450ml (€ 34,50). Onder andere verkrijgbaar via de webshop.

3. Tonya Schamp opent pop-up kleding- en koffiezaak in Brussel

Je kent haar misschien nog wel van het muzieknummer ‘Hé doe maar mee’, maar Tonya Schamp is ondertussen wel kindsterretje af. Eerder opende ze met CFÉ Belgium, haar eigen lifestyle- en modelabel, al een pop-up in Antwerpen en dat doet ze nu nog eens over in Brussel. Uniek aan het merk is dat Tonya zich liet inspireren door koffie en de collectie telkens opdeelt in 4 aparte lijnen gebaseerd op verschillende bereidingen: Noir, Crème, Frappé en Ice T, met telkens een eigen identiteit. Voor elke lijn kan je in de koffiebar van de pop-up ook een bijpassend drankje krijgen. Met CFÉ Belgium wil ze verder vooral streetwear toegankelijker maken. In het buitenland zijn onder andere de Londense singer/songwriter Mahalia en de Amerikaanse popster Christina Milian fan en in eigen land onder andere Angèle, Julie Van den Steen, rapper Yung Mavu en model Daili Perez.

De CFÉ Belgium pop-up is nog open tot 28 september. Naamsestraat 53, 1000 Brussel.

4. Aperol Spritz lanceert fanshop in België

Overgewaaid vanuit Italië, is Aperol Spritz ook in onze contreien ondertussen al een tijdje één van de meest populaire aperitieven geworden. Zo populair zelfs, dat er nu een Belgische fanshop opent van het merk. Daarop scoor je onder meer kleding met teksten als ‘Aperitivo?’ of een illustratie van het drankje op en accessoires zoals de typische glazen en zelfs strandstoelen. Het zomerweer mag dan voorbij zijn, de terrasjessfeer kun je zo ook in de winter in huis halen.

Meer info: aperolspritzfanshop.be.

5. WE Fashion werkt samen met kunstenaar Arjan Van Arendonck

Bij onze noorderburen is kunstenaar Arjan van Arendonk een grote naam door zijn werken waarbij hij oude materialen omtovert tot 3D-kunstwerken met bloemen als voornaamste inspiratiebron. Het was dan ook op basis van die bloemen dat ontwerpster van WE Fashion Jeanine Lindenberg besloot om in samenwerking met hem een capsulecollectie uit te brengen. “Samen hebben we vier van zijn werken geselecteerd, waar wij vervolgens prints mee hebben ontwikkeld”, aldus Lindenberg. Die prints zijn nu terug te vinden op 9 fleurige items, gaande van een volledig kostuum met bloemenprint tot een lange jurk.

De Floral Art Collection is verkrijgbaar in de winkels van WE Fashion in Antwerpen, Gent en Wijnegem, en ook op de webshop.