Mag je niet gemist hebben deze week: verloren gewaand streekbier KEREL terug op de markt, Antwerpse blogger lanceert kledingcollectie & meer

Terug van weggeweest: KEREL bier

Toen de originele KEREL brouwerij in 1966 zijn deuren sloot, gingen alle bieren verloren. Of tenminste dat dacht men toch...Eén flesje lag in de kelder onder een berg puin verscholen. Dat werd uitgebreid geanalyseerd door brouwerij VBDCK om het bier terug nieuw leven in te blazen en zo gezegd, zo gedaan. De limited edition KEREL Original box is vanaf begin december verkrijgbaar in geselecteerde horeca- en handelszaken en via de webshop van www.vbdck.be. De flesjes zien er trouwens ook nog een super mooi uit, ideaal voor uit te stellen op je drankkast of druk te delen op Instagram.

Best gekleed op de MTV EMA Pre-Party in Antwerpen

Afgelopen woensdag vond in Plein Publiek in Antwerpen de Pre-Party van de MTV EMA Awards plaats. Lost Frequencies, Coely, Loïc Nottet, Bazart en Oscar And The Wolf streden er om de prijs van MTV EMA Best Belgian Act 2017, die Loïc Nottet uiteindelijk won. Voor de gelegenheid trokken de aanwezige BV’s hun meest glamoureuze outfits uit de kast. Wij vonden Joy Anna Thielemans, Allison Scott en Sean Dhondt en Noémie Wolfs het best gekleed.

Monki komt naar België

Monki, het jongere zusje van H&M, opent volgende week vrijdag (17 november) een eerste winkel in ons land op de Meir in Antwerpen. Het wordt meteen ook de grootste winkel ter wereld van de kleurrijke en speelse H&M-telg. Om ons alvast warm te maken voor de opening van de winkel – niet dat dat nodig is, we zijn sowieso al érg enthousiast - vond begin deze week een etentje plaats in het bijzijn van Head of design Caroline Carlryd en het communicatieteam van Monki. Zij legden ons uit waarom ze denken dat er zeker nog plaats is voor Monki op de Belgische markt. Meer daarover lees je binnenkort op nina.be.

Paulien Riemis ontwerpt collectie voor CKS

Paulien Riemis, model en één van de grootste modebloggers van België, heeft een kledingcollectie ontworpen voor CKS en die moet je gezien hebben! De lijn bestaat onder andere uit een plooirok, een kimono jurk en een stijlvolle joggingbroek, kortom allemaal trendy items die ideaal zijn om je wintergarderobe mee op te fleuren. De collectie is nu in de winkels en online te koop. Extra pluspunt: alles is erg betaalbaar. Een knalgele trui kost bijvoorbeeld € 69,99, de plooirok € 89,99.

De Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei stelt tentoon in België

Ai Weiweie kreeg het vaak aan de stok met de Chinese autoriteiten door zijn kritiek op het regime. Dat resulteerde in huisarrest en het afnemen van zijn paspoort. Pas na 600 dagen kreeg hij dat terug in 2015 en kon hij opnieuw de wereld rondreizen. Tijdens dat rondreizen maakte hij duizenden foto’s en die stelt hij nu tentoon in het FotoMuseum in Antwerpen. Veel wilde de kunstenaar niet kwijt over de tentoonstelling want “die spreekt voor zichzelf”, aldus Weiwei. Maar wij gingen al kijken en kunnen je op het hart drukken dat het de moeite is.

Topwijnen per glas aan huis geleverd

Wil je scoren met een origineel cadeau deze kerst? Met een abonnement op Vino Vitro maak je élke wijnliefhebber blij. Het concept: elke maand ontvang je drie mini-flesjes wijn (letterlijk: ‘proefbuisjes’) in een mooi kistje, uitgezocht door een sommelier en nét genoeg voor één glas. Zo hoef je geen fles wijn meer halfvol in de koelkast te zetten (om die dan een week later door de gootsteen de spoelen omdat hij niet goed meer blijkt te zijn) en ontdek je elke maand nieuwe en verrassende topwijnen van over de hele wereld. Meer info over deze nieuwe wijn-aan-huis-dienst vind je op vinovitro.com.