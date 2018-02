Mag je niet gemist hebben deze week: trendy Libanees tafelen in Brussel en architect Arne Jacobsen viert 60e verjaardag met unieke collectie Timon Van Mechelen

09 februari 2018

Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Nooit meer natte voeten met de laarsjes van Stutterheim x Novesta

De regen in stijl trotseren kan al langer dankzij de regenjassen van Stutterheim. Nu zorgt het Zweedse merk er ook voor dat je voeten droog blijven, want in samenwerking met het Slovaaks schoenenlabel Novesta lanceren ze een collectie regenlaarzen in natuurlijk rubber. Voor een waterdichte look van kop tot teen, die duurzaam én fashionable is.

Beschikbaar in zwart met een contrasterende zool in wit, grijs en rood, voor € 125, online te koop.

2. Een trendy Libanees opent de deuren in Brussel

Het concept van SemSom is subtiele maar eenvoudige en pretentieloze gerechten samenstellen die Libanese streetfood in de kijker plaatsen. Zonder daarbij in te boeten aan de traditionele waarden van de keuken. Het pand zelf is kleurrijk ingericht met veel elementen van hout. “Libanese snacks zijn erg populair, maar het ontbreekt hen vaak aan charme. Ik wou deze heerlijke keuken dan ook tot haar volle recht laten komen in de omgeving die ze verdient: een gezellige, zonnige, trendy en familiale plek,” vertelt oprichtster Dane Farran.

SemSom, Lesbroussartstraat 95, 1050 Brussel. Meer info: semsom.be.

3. Jasmien Witvrouwen lanceert mannencollectie

Dat we op de NINA-redactie fan zijn van het werk van juwelenontwerpster Jasmien Witvrouwen is geen groot geheim. Hier interviewden we haar zo al uitgebreid. Haar eerste collectie Happy Pills sloeg in als een bom dankzij haar gevatte quotes en no-nonsensstijl. Nu komt ze ook met een Happy Pills collectie voor mannen. De gekende figuurtjes keren terug in de vorm van pins en manchetknopen, de quotes vinden hun plaats op ringen en dasspelden.

Prijzen variëren van 65 euro tot 145 euro. Verkrijgbaar op de webshop.

4. Egg Chair van Arne Jacobsen viert 60e verjaardag met unieke collectie

De naam van de Deense architect Arne Jacobsen zegt je misschien niet direct veel, maar je zult vast heel wat van zijn ontwerpen erkennen. De Egg, de Swan en de Drop stoelen zijn namelijk wereldbekend en vieren in 2018 hun zestigste verjaardag. Voor die gelegenheid heeft Republic of Fritz Hansen ze in een nieuw jasje gestoken, letterlijk dan, want er is enkel gebruikt gemaakt van de meest exclusieve materialen. De verjaardagscollectie bevat daarnaast ook nog heel wat verlichting en andere accessoires zoals de Kaiser Idell staande lamp en een plaid van ultrafijne merinoswol.

De collectie is nu beschikbaar in de winkel. Van de Egg en Swan fauteuils worden slechts 1958 exemplaren verkocht.

5. Nike lanceert de Jersey Shop, een ode aan het voetbaltruitje

Of voetbaltruitjes net zo populair zijn als sneakers is maar de vraag, maar dat er wel een grote markt voor is blijkt uit het feit dat sportgigant Nike nu de Jersey Shop lanceert. Een app waarop je het meest up-to-date assortiment aan truitjes vindt. Naast voor de hand liggende opties als F.C. Barcelona, AS Roma en Tottenham Hotspurs gaat Nike ook focussen op kleinere clubs met een interessante geschiedenis en/of excentrieke designs zoals bijvoorbeeld Club América - een voetbalclub uit Mexico-stad -en Almänna Idrottsklubben - een van de grotere voetbalclubs uit Zweden. Daarnaast worden ook samenwerkingen met lokale creatievelingen mogelijk. Interessante ontwerpen en/of lokale clubs met een leuk verhaal worden er door Nike uitgepikt om op truitjes te laten drukken.

Meer info: nike.com.