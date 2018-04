Mag je niet gemist hebben deze week: smul van typische Amerikaanse gerechten in Antwerpen & Louis Vuitton brengt eerste parfum voor mannen uit Timon Van Mechelen

27 april 2018

15u43 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Louis Vuitton lanceert eerste parfums voor mannen

Om het mannelijke deel van hun klanten beter te bedienen, brengt het Franse luxehuis Louis Vuitton een eerste reeks parfums voor heren uit. Parfumeur Jacques Cavallier Belletrud ontwikkelde vijf verschillende geuren: L’Immensité, Nouveau monde, Orage, Sur la route en Au hasard. Daarvoor werden ingrediënten van over heel de wereld gebruikt zoals oud hout, saffraan, bergamot en gember.

Verkrijgbaar in de Louis Vuitton verkooppunten (Antwerpen, Brussel en Knokke-Heist) vanaf 31 mei 2018. Vanaf € 210 voor een fles van 100ml.

2. Doutzen Kroes brengt nieuwe zwemcollectie uit

Het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes brengt alweer haar zesde collectie uit voor lingerieketen Hunkemöller. Met de zomer in aantocht, koos ze voor een nieuwe badmodelijn die ze zelf beschrijft als "jungle chic". Denk felle kleuren, slangenprint en crochet, maar dan wel op minimalistische ontwerpen zodat het geheel niet te bombastisch wordt. Zoals altijd het geval bij Hunkemöller liggen de prijzen laag: het duurste stuk kost € 59,99.

De collectie is vanaf 1 mei online te koop en in de winkels op 4 mei.

3. Filliers brengt een roze gin op de markt

Nieuw is roze gin ondertussen niet meer, onder andere Gordon's en zelfs Aldi brachten al zuurstokroze gin uit. Nu Filliers ook een eigen variant lanceert, hebben we er wel een eerste Belgische versie bij. De Filliers Dry gin 28 Pink is gebaseerd op het authentieke recept van Firmin Filliers en smaakt naar frambozen en gojibessen.

De roze gin is verkrijgbaar bij de supermarkt en de betere drankenhandel voor € 29,95.

4. De nieuwe Marine collectie van Komono

Even genoeg van al dat roze? Bekijk het leven dan voor de gelegenheid eens door een blauwe bril. Letterlijk dan. De nieuwe 'Marine'-collectie van het Belgische accessoirelabel Komono bevat vier zonnebrillen met blauw getinte glazen. Toevallig bijzonder hip op het moment, al balanceren de brillen dankzij de stalen frames exact op de juiste grens tussen tijdloos en trendy.

De zonnebrillen kosten € 99,95 per stuk en zijn online en in de winkels van Komono te koop.

5. Deens designmerk HAY ontwerpt kleurrijke muziekboxen voor Sonos

Eerder ging het bekende designmerk HAY al in zee met onder andere Ikea en Cos, deze keer slaan ze de handen in elkaar met Sonos (bekend voor hun sound systems). Het resultaat is een kleurrijke versie van de Sonos One Speaker. "Geluid speelt een belangrijke rol in de architectuur en de beleving thuis. Toch hadden we voordat we Sonos ontdekten geen speakers gevonden die wij graag in ons huis wilden hebben," zegt Mette Hay, co-founder, HAY. "Voor mij is kleur een van de belangrijkste aandachtspunten in het designproces. Ik vond het heel belangrijk dat we niet alleen maar een kleurenschema creëerden dat er mooi uitzag. Kleuren hebben ook een functie. Ze kunnen opgaan in de omgeving, of juist contrast bieden. Deze speakers verdienen het om als design stukken te worden behandeld."

De HAY Limited Edition Sonos One is vanaf september 2018 voor € 259 euro beschikbaar op sonos.com.

6. Typische Amerikaanse deli opent deuren in Antwerpen

Fan van die typische Amerikaanse cheeseburgers, hotdogs en pastrami sandwiches? Dan moet je vanaf dit weekend op de Antwerpse Grote Markt zijn. Bij Richard's by Hellmann’s, een 'originele' Amerikaanse deli, kun je tot juni terecht voor de alom gekende Amerikaanse keuken, maar dan met een Antwerps sausje. Het industriële interieur met bakstenen muren, veel wit en groot houten terras doet je helemaal wegdromen naar de USA.

Grote Markt 6, 2000 Antwerpen. De deli is geopend van dinsdag tot en met zondag van 12u tot 20u, gesloten op maandag.

7. Shop the closet van bloggers en influencers

Als je dan toch al in Antwerpen bent om te genieten van al dat Amerikaans lekkers, kun je daarna even passeren op de vierde closetsale van kledingwinkel Clouds of Fashion. Laurentine Van Landeghem (25), zaakvoerster van Clouds of Fashion, ruimde zelf haar kast op en biedt samen met vele anderen haar kledij aan tijdens de Major Closetsale. Een heel pak bloggers en social media influencers bevestigden al hun komst: Celine Van Ouytsel, Amanda De Ridder, Camille Botten, Jill De Greef, Julie Vanlommel, Yentl Keuppens, Zoë Van Gastel en nog veel meer zullen er hun (oude) kleren verkopen. Niet verkochte stukken worden na afloop geschonken aan vzw ’t Frakske.

Zondag 29 april. Parkloods Noord, Antwerpen. Van 11 tot 17 uur.