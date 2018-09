Mag je niet gemist hebben deze week: sla je slag op de stockverkoop van Samsøe & Samsøe Timon Van Mechelen

07 september 2018

17u26 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Belgische tassenmerk KAAI opent eerste winkel in Antwerpen

Het Belgische handtassenmerk KAAI opende deze week de deuren van hun eerste studio store in Antwerpen. Naast een winkel zal de locatie in de Nationalestraat ook de thuisbasis en ontwerpstudio zijn voor oprichters Ine Verhaert en Helga Meersmans en zullen er evenementen worden georganiseerd waarop inspirerende vrouwen hun verhaal vertellen. De warme kleuren en geometrische lijnen van de tassen zijn een rechtstreekse verwijzing naar de Antwerpse Kaaien, net als de naam van het merk.

Meer info: shop.kaai.eu.

2. Beautywebshop Blos pakt uit met nieuwigheden voor 2-jarig bestaan

Belgisch make-up artieste Kim Maes lanceerde 2 jaar geleden Blos, een e-store met een persoonlijke selectie aan verzorgingsproducten, make-up, parfums en home items. Om het 2-jarig bestaan te vieren, pakt ze nu uit met tal van nieuwigheden. Zoals een sample service, waarbij je zelf 5 staaltjeskunt bestellen om kennis te maken met producten zonder de volle pot te moeten betalen. Ze voegde ook een aantal nieuwe merken toe zoals Girl Smells, Eco Brow en Abel. En daarnaast lanceert ze ook de ‘Blos Birthday Box'. Een verrassingsdoos, waarin een 5-tal producten zitten. Inclusief haar persoonlijke favorieten, afgestemd op de voorkeuren van de klant.

Meer info: blos-shop.com.

3. Sla je slag op de sample sale van Samsøe & Samsøe

Het Deense merk Samsøe & Samsøe houdt vandaag en morgen (7 en 8 september) hun tweejaarlijkse sample sale. Daar koop je de minimalistische designs van het label aan fikse kortingen. Er worden zowel kleding en accessoires voor vrouwen en mannen verkocht. En geloof ons, eerdere shopervaring op de sample sale leert ons dat je er écht koopjes kunt doen.

Op vrijdag 7 september van 11u tot 21u en zaterdag 8 september van 11u tot 15u. Huikstraat 10, 2000 Antwerpen.

4. Wijnegem Shopping Center lanceert personal shopping service

Even de weg kwijt in je kleerkast? Benieuwd welke herfsttrends je het mooist staan? Zin om uit je comfort zone te stappen? Wijnegem Shopping Center heeft een personal shopping service gelanceerd die hulp moet bieden voor al deze levensbelangrijke kwesties. Het 'Fashion Team', dat bestaat uit drie ervaren stylisten, luistert naar je wensen, geeft je persoonlijke modetips en leert je slimmer te shoppen.

De personal shopping experience (3 uur samen shoppen) kost 150 euro. Je kunt met vrienden ook een groepssessie boeken. Daar krijg je ook een hapje en een drankje bij. Meer info: wijnegemshoppingcenter.be.

5. Nespresso opent nu ook nieuwe Boutique in Antwerpen

Eerder dit jaar opende in Leuven al de eerste Nespresso Boutique in ons land de deuren, nu is Antwerpen aan de beurt. Wat? Een nieuw concept van het koffiemerk waarin alles draait rond beleving, tastings en workshops. Je wordt persoonlijk geholpen door een medewerker die je wensen achterhaalt, waarna hij of zij ervoor zorgt dat je met een koffie naar buiten gaat die perfect bij jou past. Extra voordeel: omdat je individueel voortgeholpen wordt, zijn er geen gewone kassa’s meer en moet je dus ook niet meer aanschuiven. De winkel op de Antwerpse Meir is meteen ook de flagship store van het merk. Ze kozen naar eigen zeggen voor Antwerpen omdat 90% van alle Nespresso-koffie wereldwijd toekomt in de havens van Antwerpen en Zeebrugge, en de stad dus een belangrijke rol spelt voor het merk.

Meir 109-111, 2000 Antwerpen. Meer info: nespresso.com.