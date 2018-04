Mag je niet gemist hebben deze week: shop betaalbaar design in Brussel & krijg een gratis party kit van Desperados bij je bestelling op Uber Eats TVM

15u57 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. De eerste winkel van Weekday in Brussel is een feit

Na twee winkels in Antwerpen, heeft de Zweedse modeketen Weekday vandaag ook de deuren geopend van hun eerste winkel in Brussel. Weekday maakt deel uit van de H&M-groep, en verkoopt kleren die sterk beïnvloed zijn door jeugdcultuur en streetstyle. De prijzen zijn vergelijkbaar met die van grote zus H&M, maar de kleren zelf zijn wel wat experimenteler en beter van kwaliteit. Om de opening te vieren, krijgen alle shoppers 20% korting op vrijdag en zaterdag tijdens het openingsweekend

Kapitein Crespelstraat 2–4, Brussel. Meer info: weekday.com.

2. Foodmaker breidt vegan assortiment uit

Steeds meer mensen kiezen er bewust voor om dierlijke producten links te laten liggen. Foodmaker speelde daar al een tijdje op in, en breidt zijn vegan aanbod nu alleen nog maar meer uit. Zo hebben ze bijvoorbeeld 2 nieuwe soorten chia pudding toegevoegd, een Indische curry, couscous en een aantal broodjes met bijvoorbeeld avocado en hummus.

Meer info: foodmaker.com.

3. Furnified opent een pop-upwinkel in Brussel

Liefhebbers van uniek en betaalbaar design, kennen de Belgische woonwebshop Furnified waarschijnlijk wel al. In de Antwerpse en Amsterdamse showrooms zijn de trendy meubels al ‘offline’ te bewonderen maar binnenkort kan ook de Brusselse interieurliefhebber zijn hartje ophalen. Twee maanden lang opent in onze hoofdstad namelijk een Furnified pop-upwinkel.

Van 28 april tot 28 juni. Rue Lebeau 31, 1000 Brussel. Meer info: furnified.com.

4. Krijg een gratis partykit van Desperados via Ubereats

Wie in Antwerpen, Brussel en Luik een order plaatst bij Ubereats en met 3 of meer vrienden is, krijgt er gratis een Desperados party kit bij om thuis een feestje te bouwen. De kit bestaat uit: een Desperados cooler bag, een bluetooth speaker, led-ballonnen, tattoosleeves, led-veters, lichtgevende ringen en natuurlijk flesjes bier. Daarnaast bevat de kit ook een voucher waarmee je kans maakt om een duoticket voor een van de volgende festivals te winnen: Extrema Outdoor, Sunrise, Ostend Beach, Fantasia en The day Before Tomorrow. Het is onderdeel van de Any Place Party Place-campagne van Desperados, waarbij wordt gesteld dat “party” niet vasthangt aan een locatie, maar aan een party "mindset".

Van 6 april t.e.m. 15 april. Meer info: ubereats.com.

5. Armani Exchange opent boetiek in Antwerpen

De winkel van Armani Jeans op de Antwerpse Meir heeft een make-over gekregen en heet voortaan Armani Exchange. Het industriële interieur, met staal, hout en beton, transporteert je zo naar een luxeboetiek in New York. De gezichten van dit nieuwe concept van Armani, zijn wederom actrice en model Cara Delevingne, DJ Martin Garrix en acteur Li Yifeng. Die voorlaatste was ook op de opening aanwezig in Antwerpen, daar lees je hier meer over.

Leysstraat 30, 2000 Antwerpen. Meer info: armaniexchange.com.