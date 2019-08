Mag je niet gemist hebben deze week: scoor planten aan spotprijsjes & zo maak je thuis ijskoffie Timon Van Mechelen

16 augustus 2019

17u16 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Olga en Ella Leyers en Bent Van Looy ambassadeurs voor nieuwe editie ‘Mode in Oostende’

De zussen Olga en Ella Leyers en muzikant Bent Van Looy zijn dit jaar de gezichten van ‘Mode in Oostende’, de campagne die de badstad als shoppingstad promoot. Tijdens het weekend van 14 en 15 september organiseren de deelnemende winkels dan tal van in-store events, zoals workshops, drankjes en cadeautjes voor de bezoekers. De 3 gezichten zullen ook aanwezig zijn. Nieuw dit jaar is de modeshow in het Kursaal tijdens de Ladies Night van het Filmfestival van Oostende. Gastvrouwen Lynn van Royen en Sandra Bekkari introduceren dan de film ‘Late Night’ van Nisha Ganatra en daarna presenteren de deelnemende winkels van ‘Mode in Oostende’ de laatste modetrends tijdens een modeshow. Bent Van Looy presenteert het geheel bij elkaar.

Meer info: visitoostende.be.

2. Scoor planten tegen democratische prijzen

PUP, of Plezante en Uitzonderlijke Planten, heeft als doel meer groen in huis promoten en dat doen ze door om de zoveel tijd een uitverkoop te organiseren voor - je raadt het al - planten. In Elsene heb je komend weekend keuze uit maar liefst 163 soorten. Van exotische exemplaren tot typische Belgische kamerplantjes. Er vinden ook workshops plaats waarin pro’s uitleggen hoe je al dat groens het best verzorgt.

Van 15 tot zondag 18 augustus in See U. Meer info: Facebook.

3. IJskoffie bij je thuis

In de zomer is een dampende hete kop koffie toch net een tikje minder aantrekkelijk. Gelukkig kwam een geniaal brein ooit op het idee voor ijskoffie en met de nieuwe ‘Long Black Over Ice’-capsules van Nespresso kun je nu ook thuis genieten van zo’n verkoelende kop zwart goud. Vul simpelweg een glas met 4 ijsblokjes, doe er 120 ml spuitwater bij en laat er dan 1 espresso bijlopen. Zoetekauwen kunnen er optioneel 10 ml kokossiroop aan toevoegen.

Een doosje capsules kost € 4,70 voor 10. Meer info: nespresso.com.

4. Brusselse stadhuis letterlijk in de bloemetjes gezet

Als je dan toch in de buurt bent van Brussel voor de eerder genoemde plantenverkoop, kun je meteen ook langs het stadhuis passeren dat voor de vierde editie van Flowertime versierd werd met bloemen. Meer dan 30 kunstenaars uit de hele wereld hebben verschillende ruimtes in het stadhuis versiert met hun creaties. Een bloementunnel van 500 fuchsia’s vanop de Grote Markt verwelkomt bezoekers.

Nog tot zondag 18 augustus. Tickets kosten € 8 en zijn aan de ingang of online te koop.

5. Vault by Vans onthult samenwerking met de laatste jeansfabriek in de Verenigde Staten

Het Amerikaanse merk Vault by Vans heeft de handen in mekaar geslagen met Mount Vernon Mills, de oudste jeansfabriek van de VS. Samen hebben ze een kleine collectie sneakers en kleren uitgebracht, met als voornaamste inspiratiebron de ‘workwearstijl’ of werkmanskleren, die al een aantal seizoenen hip is in de modewereld. Zo werden de stukken in de collectie allemaal in een donkerblauw-wit gestreept jasje gestoken.

De collectie is nu online te koop.