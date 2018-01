Mag je niet gemist hebben deze week: Sabine Peeters ontwerpt plussize collectie voor Xandres & bezoek dit weekend een interieurbeurs met 'millennial pink' als thema Timon Van Mechelen

26 januari 2018

16u10 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Uniqlo werkt nog eens samen met J.W. Anderson

We schreven eerder al over de tweede samenwerking tussen de Japanse modeketen Uniqlo en de Britse designer Jonathan Anderson (van het merk J.W. Anderson). Maar nu zijn een aantal campagnebeelden én de verkoopdatum ook onthuld. De lente/zomer collectie draait rond gelaagdheid en het is de bedoeling om alle stuks door elkaar te mixen en matchen. Wij hebben onder andere al een gestreept T-shirt en jeansjasje op het oog.

De collectie is vanaf 19 april te koop in de winkels van Uniqlo en online.

2. Maes lanceert alcoholvrij pintje

Met Tournée Minérale in het verschiet, lanceert Maes een alcoholvrije variant van zijn gekende bier. Het bier heeft quasi dezelfde smaak als een pintje mét alcohol, en is bovendien ook nog eens laag in calorieën. “Met 0.0% komen wij tegemoet aan de trend om gebalanceerder te leven, en bewuster met alcohol om te gaan. Vanaf nu is er dus geen enkel excuus meer om nog momenten met de maten te missen,” vertelt Marketing Directeur van Alken-Maes Jan Bosselaers daarover.

Maes 0.0% is nu te koop in de supermarkt.

3. Vlaamse blogster Sabine Peeters creëert capsulecollectie voor Xandres Xline

Vanuit haar eigen ervaringen als volslanke vrouw weet make-up artiest en blogster Sabine Peeters als geen ander wat vrouwen met rondingen écht nodig hebben in hun garderobe. Van een lichtblauwe blouse of een wit T-shirt met de perfecte pasvorm tot een kleurrijke maxirok of sporty chic broek. Ze zitten allemaal in haar capsulecollectie voor het Belgische merk Xandres.

De collectie is o.a. online en in de nieuwe Xandres Xline winkel in Brugge te koop.

4. Bezoek een expo over duurzaamheid in Antwerpen

Duurzaamheid is hot en happening, en met Club Content spelen Ella Daeleman en Manon Acke daar mooi op in. Op de planning staan onder meer verschillende events, exposities en workshops. En hun eerste wapenfeit is de expositie Vlindereffect. De rode draad door die tentoonstelling: kleine acties met een grote impact om van de wereld een betere plek te maken. Een positieve impact op de wereld maak je namelijk niet alleen door grootse aanpassingen in je leven, vinden zij. Via woord, beeld en klank wil Vlindereffect haar bezoekers inspireren om hun leven duurzamer te leiden. Onder andere Murielle Scherre van La Fille d’O en Jeroen Vereecke van Boomtown hebben boodschappen ingesproken.

Vlindereffect loopt nog tot 7 februari op de eerste verdieping van de Antwerpse conceptstore St. Vincents. Meer info: www.clubcontent.be.

5. Brusselse ontwerpster organiseert event na diefstal van volledige collectie

Eind december forceerden dieven een veluxraam van het atelier van de Brusselse ontwerpster Gioia Seghers. Ze gingen aan de haal met een zestigtal stukken, waaronder de volledige collectie prototypes voor de zomer van 2018. Om de collectie alsnog in productie te kunnen laten gaan, organiseert ze van 1 tot 4 februari een event om geld in te zamelen. Je kunt er stukken van vorige collecties kopen of een kimono op maat laten maken.

Van 1 tot 4 februari in Corner 41.

6. Wander Concept Store met thema ‘Millennial Pink’ brengt design naar het grote publiek

Dit weekend zet in Sint-Niklaas de Wander Concept Store haar deuren open voor het grote publiek, in het kader van het Wander Trade Event. Drie dagen lang stelt deze pop-up conceptstore het beste en het nieuwste uit de interieur- en designwereld van lente/zomer 2018 voor en het thema is de hippe kleur 'millennial pink'. Het event vindt plaats in het unieke decor van de Wander Church, een kerk die al 10 jaar leeg staat en voor de gelegenheid vrij toegankelijk is voor het grote publiek. Ideaal voor Instagramfoto's en om eindeloos veel inspiratie op te doen.

Op 27, 28 en 29 januari. Meer info: wanderevent.be.

7. Belgisch kledingmerk steunt wildlife in Afrika

Very Important Animals (V.I.A.) is een gloednieuw merk dat is gelanceerd door de Antwerpse zussen Anneleen en Charlotte Kegels (je raadt het goed, zussen van Ellen Kegels van LN Knits). De collectie bestaat uit zachte sweaters met hippe prints van leeuwen, neushoorns, olifanten, koala’s en ijsberen voor vrouwen, mannen en kinderen. De prints zijn gedrukt met de nieuwste digitale druktechniek. Maar wat het merk echt uniek maakt: bij elke verkoop draagt V.I.A een deel af aan een organisatie die wildlife beschermt in zuidelijk Afrika, namelijk National Park Rescue. Daarnaast wil V.I.A. niet alleen helpen bij de bescherming van de laatste neushoorns, olifanten en andere kwetsbare dieren maar kiezen de zussen ook bewust voor organisch katoen en sweaters die het label ‘fair wear’ dragen en in goede arbeidsomstandigheden zijn ontwikkeld. “We zijn ons ervan bewust dat we onrecht niet voor altijd de wereld zullen uitkrijgen, maar alle beetjes helpen!”, aldus het duo.

De kledinglijn is online te koop en in de pop-upwinkel (tot 10 februari) in de Kloosterstraat 167 in Antwerpen.