Mag je niet gemist hebben deze week: populaire sapjesketen Joe & The Juice komt naar ons land & kunstenaar neemt gevels in Nieuwpoort onder handen

07 juni 2019

Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben.

1. Duo achter bruidsboetiek ‘The Ivory Club’ neemt bruidswinkel ‘Le Chapeau’ over

Een jaar geleden opende het jonge duo Laura Valkiers en Stéphanie Bosten bruidsboetiek ‘The Ivory Club’, met een focus op een eerder niche publiek met heel specifieke designermerken. Met de overname van de iconische bruidswinkel ‘Le Chapeau’ in Antwerpen willen ze nu ook een ruimere markt bedienen. Het winkelpand zelf zal volledig vernieuwd worden, net als ook het imago en het logo, de website en de fotografie. Het duo wil een frisse wind laten waaien door ‘Le Chapeau’, om zo zowel de traditionele als de hippere, trendy bruid te kunnen aanspreken. De winkel opende al in 1926 de deuren, en groeide uit van een kleine boetiek tot één van de grootste bruidswinkels van ons land.

De winkel sluit vanaf vandaag de deuren voor renovatie. De heropening van Le Chapeau op de Frankrijklei staat gepland voor vrijdag 16 augustus.

2. Vier vrouwelijke topdesigners lanceren eigen versie van het voetbalshirt

Terwijl de wereld zich opmaakt voor het wereldkampioenschap voetbal vrouwen deze zomer in Frankrijk, zetten Yoon Ahn van AMBUSH, Christelle Kocher van KOCHÉ, Erin Magee van MadeMe en Marine Serre zich aan hun eigen interpretatie van het voetbalshirt in samenwerking met Nike. De vier designers, overigens een aantal van de meest hippe ontwerpers van het moment, hebben ook een beha ontworpen die bij het truitje past. De samenwerking kadert in het initiatief van de Amerikaanse sportgigant om meer in te zetten op vrouwelijke atleten. Nike wil op die manier een einde maken aan de mannelijke dominantie in de sportwereld.

Een lanceringsdatum is voorlopig nog niet bekend.

3. Joe & The Juice komt naar België

De bekende Deense sapjes- en koffieketen Joe & The Juice opent binnenkort een eerste zaak in ons land, in het centrum van Antwerpen. Het concept werd al in 2002 gelanceerd, ondertussen zijn er meer dan 300 filialen wereldwijd. Naast sapjes en koffie, kun je bij Joe & The Juice ook terecht voor broodjes, ontbijt en gezonde zoetigheden.

De eerste vestiging van Joe & The Juice opent in de Wiegstraat in Antwerpen, vlakbij de Meir. Wanneer die officieel de deuren zal openen is nog niet bekend.

4. Hunter zet in op holebi’s

Elk jaar in juni vindt ‘Pride-maand’ plaats en daar zetten modemerken maar wat graag op in. Daarover schreven we trouwens eerder al, met toen als conclusie volgens een medewerker van Çavaria dat als merken (een deel van) de opbrengst aan een goed doel (LGBT-organistatie) schenken en ze in het bedrijf ook een beleid hebben waar aandacht is voor inclusie op de werkvloer, het een lovenswaardig initiatief is. Dat is bij Hunter alvast het geval. Het Schotse merk gaf hun iconische regenlaars een regenboog make-over en koos 5 ambassadeurs uit de holebigemeenschap uit om model te staan. Zij mochten ook allemaal een goed doel uitkiezen, waar de opbrengst van de laars naartoe gaat.

De laars kost € 90 en is onder andere online te koop.

5. Kunstenaar neemt Nieuwpoortse gevels onder handen

Om kleur te brengen in de gemeente, ging Nieuwpoorts projectontwikkelaar Condius in zee met de Brusselse kunstenaar Oli-B om 5 verouderde huisjes op de dijk een make-over te geven. Met zijn kenmerkende strakke, figuratieve en kleurrijke composities verbond hij de verschillende gevels met elkaar tot één groot kunstwerk. Ideaal om ook je eigen Instagramfeed mee op te fleuren trouwens.