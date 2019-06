Mag je niet gemist hebben deze week: & Other Stories lanceert stijlvolle oplossing voor warme weer & scoor meubels van Vitra aan korting Timon Van Mechelen

17u01 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Tomorrowland doet aan mode

Kun je niet wachten tot volgende maand of baal je net dat je geen kaartje hebt kunnen scoren voor Tomorrowland? Om de pijn of het wachten te verzachten stelt TML by Tomorrowland nu het eerste deel van haar zomercollectie voor. Het Belgische team vond hun inspiratie voor de collectie in de meest iconische elementen van 15 jaar Tomorrowland, een eerbetoon aan The Book of Wisdom, één van de populairste Tomorrowland-thema’s aller tijden, dat deze zomer terugkeert voor de 15de verjaardagseditie. De collectie omvat onder andere een reeks T-shirts, tops, hoodies, petten, longsleeves en wordt aangevuld met zonnebrillen en horloges in samenwerking met het Antwerpse label Komono.

De collectie is te koop via store.tomorrowland.com en via de webshop en winkels van Komono.

2. Scoor dit weekend meubels van Vitra aan korting

Het is al even geleden, maar het Zwitserse meubelmerk Vitra houdt dit weekend opnieuw een uitverkoop. Wie droomt van een klassieker van ontwerpers als Ray & Charles Eames, Jean Prouvé of Alexander Girard kan die dag terecht in de Vitra Circle in Evere waar originele Vitra producten te koop worden aangeboden met fikse korting. Ook fans van hedendaagse ontwerpers als Hella Jongerius, Konstantin Grcic, Jasper Morrison of Ronan en Erwan Bouroullec vinden er vast iets naar hun smaak.

Zaterdag 22 juni tussen 10u en 18u. Bazellaan 8, 1140 Evere. Er zijn enkel betalingen met kredietkaart mogelijk. Meer info: vitracircle.com.

3. & Other Stories komt met een oplossing voor de hittegolf van volgende week

Het wordt broeierig warm in ons land volgende week en daar heeft de Zweedse modeketen & Other Stories een stijlvolle oplossing voor bedacht. Zij gingen namelijk een samenwerking aan met Fern Fans, met een aantal prachtige waaiers als resultaat. Sommige zijn zelfs met de hand beschilderd door Amanda Bosberg, één van de twee oprichters van het Deens-Britse merkje. De 5 verschillende waaiers zijn traditioneel gemaakt in een atelier in Spanje.

Prijzen variëren van € 55 tot € 85. Meer info: stories.com.

4. Deze zomer eet en drink je in een kasteel

Vanaf dit weekend tot eind augustus opent in het imposante kasteel den Brandt in Wilrijk het Grand Café den Brandt. Een Franse brasserie, met klassiekers als mosselen met frietjes, bouillabaisse, côte à l’os en steak tartare op het menu. Op de wijnkaart staan een aantal indrukwekkende Franse wijnen, al moet de pop-upbar het nog het meest hebben van zijn zonovergoten terras met zicht op de tuin en bijhorende fonteinen van het park.

Grand Café den Brandt, Beukenlaan 12, Wilrijk. Meer info: grandcafe-den-brandt.be.

5. Uniqlo werkt samen met Peter Saville

Japanse modeketen Uniqlo brengt samen met de internationaal gerenommeerde grafisch ontwerper Peter Saville, onder andere bekend van de albumhoes Unkown Pleasures (1979) van Joy Division, een collectie sportkleren uit. Er zijn 5 items voor mannen, 4 voor vrouwen en 1 stuk voor kinderen waarbij verschillende hoogtechnologische technieken waarvoor Uniqlo bekendstaat, gebruikt werden. Denk aan DRY-EX, AIRism en andere stoffen die ultralicht zijn, snel zweet opnemen en ademen ondanks dat ze synthetisch zijn.

De collectie is vanaf 29 juli in de winkels van Uniqlo en online te koop.