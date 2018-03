Mag je niet gemist hebben deze week: op deze werkplek in Gent wil iedereen werken & Essentiel Antwerp opent nieuwe flagship store Timon Van Mechelen

23 maart 2018

16u00 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

Gezonde lunch op kantoor

De typische lunch op je werk (lees: belegde broodjes) beu en wil je ook wel een iets gezonder eten? Dan is DJAR iets voor jou. Een maaltijdservice uit Gent, dat gezonde, hippe en evenwichtige lunch in een glazen bokaal levert op kantoor. Naast lunch, hebben ze ook ontbijt en snacks in bokalen beschikbaar. Voor jezelf en collega’s, maar ook ideaal voor seminaries en andere evenementen.

Meer info: djar.fit.

Uniqlo stelt nieuwe samenwerking met Tomas Maier voor

Dat de Japanse kledingketen Uniqlo niet vies is van samenwerkingen met designers en creatieve persoonlijkheden is ondertussen geweten. Dat bewijzen althans de succesvolle collabs met onder andere J.W. Anderson en Carine Roitfeld. Deze keer hebben ze de handen in elkaar geslagen met Tomas Maier, de ontwerper van het luxe modehuis Bottega Veneta. De collectie telt onder andere een aantal felgekleurde items in oranje, geel en ook zwemkledij. Voor mannen is de lijn iets meer ingetogen.

De collectie is vanaf 17 mei te koop in de winkels van Uniqlo en online.

Haribo lanceert snoep met 30% minder suiker

Kikkers, Colaflesjes en Goudberen. Allemaal heerlijk, maar wel zo ongezond als de pest. Omdat steeds meer mensen bewust op hun suikerinname letten, lanceert Haribo nu drie varianten met 30% minder suiker in: Fruitilicious, Fruity Pinguins en Scuba Mix. Om te gezond te zijn moet je het nog altijd niet eten, maar het is alvast wel een tikje beter.

Vanaf € 1,89, nu beschikbaar bij supermarkten en diverse tankstations.

Essentiel Antwerp opent nieuwe flagshipstore in Antwerpen

Het Belgische modemerk Essentiel Antwerp breidt uit. De vrouwenwinkel in de Schuttershofstraat maakt plaats voor een gloednieuwe vestiging in de Huidevettersstraat in Antwerpen. De nieuwe flagship store heeft een oppervlakte van maar liefst 350 vierkante meter, verdeeld over een gelijkvloerse en ondergrondse verdieping, kan je het kleurrijke vrouwenassortiment shoppen.

Lewis Hamilton is het nieuwe gezicht van Tommy Hilfiger

De Britse Formule 1-coureur en viervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is het nieuwe gezicht van modemerk Tommy Hilfiger. Naast topmodel Gigi Hadid, die al een aantal seizoenen het gezicht is van het label, zal de snelheidsduivel vanaf deze lente te zien zijn in verschillende campagnes. De eerste beelden beloven alvast veel goeds; de hunk poseert bijvoorbeeld in bloot bovenlijf met enkel en alleen een boxershort van het merk aan.

Gent is een fantastische nieuwe co-workplek rijker

Na vijf jaar in New York gewoond te hebben, keerde Belgisch ondernemer William Vanmoerkerke drie jaar geleden terug naar België en settelde hij zich in Gent. Als consultant had hij in New York geproefd van de inspirerende sfeer die er leeft bij bekende co-workplekken als NeueHouse en Soho House, en zo’n professionele maar tegelijk huiselijke werkplek miste hij hier in ons land. Zo groeide het idee van Ampla House: een nieuwe co-workplek in Gent die huist in een vervallen neoclassicistische patriciërswoning met zicht op de Gentse coupure. Het interieur is zo ontworpen dat het niet enkel stijlvol oogt, er werd zorgvuldig nagedacht over elk praktisch detail. Denk op maat gemaakte ergonomische stoelen, geluiddempende vloerbekleding in stijl tot een ingenieus aircosysteem voor een constante temperatuur. Manager Barbara De Beir heeft verder de ambitie om een vijfsterrenservice te verlenen aan haar klanten, geen vraag is dan ook te gek voor haar. Van een personal training over een ontspannende massage tot een lunchmenu op maat of zelfs een gepersonaliseerd cadeau voor je klant.

Wie lid wil worden van Ampla House, betaalt tussen 120 euro en 500 euro per maand. Je hebt keuze uit een flex desk, een vast bureau of een privékantoor. Elk lid kan onbeperkt gebruik maken van de fitnessruimte met personal coach en groepslessen. Meer info: amplahouse.com.