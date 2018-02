Mag je niet gemist hebben deze week: Nutella lanceert 850.000 unieke potten & ga trendy Mexicaans tafelen in Brussel Timon Van Mechelen

23 februari 2018

15u57 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Ancho opent tweede vestiging in Brussel

Een tijdje geleden opende Ancho zijn deuren in het hart van de Sint-Gilliswijk in Brussel. De moderne Mexicaanse keuken met een vleugje streetfood viel meteen zo goed in de smaak dat Quentin, de oprichter, samen met zijn partner Victor, een tweede vestiging geopend hebben in de Jourdanstraat. Op de kaart vind je typische Mexicaanse gerechten zoals burritos, ceviche, chili con carne, en tacos, die meerdere smaak combinaties hebben.

2. Hema introduceert holografische beautycollectie

Krijg jij ook maar geen genoeg van alles holografisch? De in het oog springende trend met futuristisch karakter verovert al een tijdje de mode- en interieurwereld en nu gaat ook de beautywereld overstag. Of beter gezegd: Hema. Zij pakken namelijk uit met een beautycollectie, volledig in holografische stijl. Denk aan nagellak, holografische lipgloss en oogschaduw, en make up-accessoires zoals borstels, een wimperkruller en een pincet.

Nu te koop in de winkels van Hema en online.

3. Natan en Façon Jacmin werken voor de tweede keer samen

Een jaar nadat Natan-ontwerper Edouard Vermeulen Façon Jacmin uitkoos als één van de vier jonge Belgische labels die hij een platform aanbood in zijn winkel in Brussel, werken de twee merken terug samen. Deze keer creëerden ze samen drie items in denim: een strakke top met elegante boothals, een losvallende blouse en jeansjasje. Alle stuks werden gemaakt van hoogwaardige Japanse denim die gekenmerkt wordt door z'n intense diepblauwe kleur en dicht geweven jeanspatroon.

De prijzen variëren van € 195 voor de tops tot € 295 voor de jeansvest en zijn vanaf midden maart te verkrijgen in de Façon Jacmin webshop, studio en alle Natan boetieks.

4. Nutella lanceert 850.000 unieke potten

“Omdat elk mens uniek is”, lanceert Nutella met potten die net zo uniek zijn als de fans van het chocopasta zelf. Producent Ferrero heeft 850.000 potten laten maken, die er allemaal verschillend uitzien. De actie komt er nadat Nutella eerder al potten lanceerde met naametiketten op. De campagne was volgens het merk zo succesvol dat ze nu nog een stapje verder gaan.

Vanaf zondag 26 februari tot de voorraad strekt.

5. Antwerpen is een nieuw pastarestaurant rijker

Op het trendy en hippe Antwerpse Zuid opende onlangs een nieuw pastarestaurant de deuren: GILLIA Smiles & Pasta. Het concept van chef Martijn en zijn vrouw Virginie, die samen jarenlang een gastronomisch restaurant uitbaatte, is even eenvoudig als makkelijk; je kiest een saus, de grootte van je portie, de soort pasta én eventueel een extra topping. Buon appetito!

GILLIA Smiles & Pasta, Geuzenstraat 9, 2000 Antwerpen.

6. Coca-Cola viert 90 jaar in België met expo

90 jaar geleden bottelde en verkocht Antwerpenaar Gustave Van Gansen zijn eerste kratjes Coca-Cola in België. Om die verjaardag te vieren opent de hoofdzetel van Coca-Cola in Anderlecht voor het eerst de deuren voor het grote publiek. Drie weekends lang kun je de expo '90 jaar Coca-Cola. Een Belgische Love Story' bezoeken. De tentoonstelling besteedt onder meer aandacht aan de prille beginjaren, aan de verschillende Belgische vestigingen, aan hoe het merk reclame maakte, hoe het inspeelde op sport- en muziekevents en welke innovaties er aankomen in de volgende jaren.

Op zaterdag 24 en zondag 25 febuari, zaterdag 3 en zondag 4 maart en zaterdag 10 en zondag 11 maart - telkens van 10 tot 17 uur. Meer info: cocacolabelgium.be