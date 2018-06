Mag je niet gemist hebben deze week: nog een nieuwe samenwerking voor lingeriemerk Love Stories & krijg gratis interieuradvies in Antwerpen Timon Van Mechelen

22 juni 2018

17u21 1 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Love Stories kondigt (alweer) nieuwe samenwerking aan

Eerder deze week schreven we nog over de samenwerking tussen het Nederlandse lingerielabel Love Stories en H&M. Ondertussen heeft het merk echter laten weten dat ze nog een collaboratie in petto hebben, namelijk eentje met Lucy Williams. Het Britse stijlicoon ontwierp 3 bikini’s, een badpak met ceintuur en een souvenir van een sjaal. Geïnspireerd op Lucy’s reisavonturen – en dan met name haar geliefde bestemming Mexico.

Love Stories X Lucy Williams is vanaf begin juli 2018 verkrijgbaar in alle Love Stories boetieks wereldwijd en op de webshop.

2. Gratis interieuradvies in Antwerpen

Past er nu net een grote hoekzetel in je woonkamer of kies je beter voor twee kleinere modellen? En wat met de kleur van je muren? Wie met een prangende interieurvraag zit, is dit weekend bij conceptstore YOUR in Antwerpen aan het juiste adres. De bekende Nederlandse interieurontwerper Osiris Hertman komt er namelijk een lezing geven én hij staat klaar om interieuradvies te geven als je schetsen of foto's van je huis meeneemt. Daarnaast kun je ook een aantal van zijn ontwerpen - denk sofa's, tapijten, tafels en zelfs een transparante open haard - kopen in de winkel.

Meer info: your-antwerp.com.

3. Charlotte Olympia tekent een limited Edition teenslipper voor Havaianas

Ter ere van het 10-jarige bestaan van Charlotte Olympia haar merk heeft de designer een paar Havaianas slippers ontworpen. Deze limited edition teenslipper hoort bij de collectie "#Purrrfect10" en is geïnspireerd op de beroemde Kitty Flats van Olympia, die tevens bekendstaat om haar passie voor luipaardprints.

Het model is nu te koop voor € 55 op de webshop van Havaianas.

4. The Dirty Rabbit in Antwerpen heropent als Mexicaanse hotspot

Mexicaans eten, en dan vooral de street food van ginder, is hip. En dat heeft ook cocktailbar The Dirty Rabbit in Antwerpen begrepen. Een tijdje geleden sloten zij de deuren om binnenkort te heropenen als 'Cantina y Coctelería'. Een Mexicaans restaurant waar je naast traditionele gerechten als taco's en carne asada ook cocktails kunt drinken en op vrijdag- en zaterdagavond dansen op latinofeestjes.

Cantina y Coctelería opent de deuren op 12 september. Meer info: thedirtyrabbit.be.

5. B loomon en Iittala presenteren exclusieve Kastehelmi vaas

Bloemenservice Bloomon en het Finse designmerk Iittala bundelen deze zomer hun krachten en lanceren de exclusieve Iittala x Bloomon Kastehelmi vaas in de kleur watergroen.De kleine glasbellen op de vaas zijn geïnspireerd op de glinsterende dauwdruppels uit de natuur, vandaar ook de naam Kastehelmi wat het Finse woord voor dauwdruppel is.

De Iittala x Bloomon Kastehelmi vaas watergroen is online te bestellen en te koop in de littala store in Antwerpen voor € 49,90.

6. M&M's met crunchy karamelsmaak binnenkort te koop in België

Amerikanen kunnen kiezen tussen talloze verschillende smaken M&M's, bij ons is de keuze een stuk beperkter. Al zouden we er binnenkort een nieuwe smaak bij krijgen: M&M's met krokante karamel erin. Dat schrijft Flair althans.

7. IKKS lanceert de EMOT'IKKS app

Wat Kim Kardashian kan, kunnen wij ook, moeten ze bij IKKS gedacht hebben. Het Belgische kledingmerk lanceert namelijk een nieuwe app: EMOT'IKKS bomvol emoji. Ontworpen door illustrator Marie Insolubile en bedoeld om je sms'en, e-mails op te leuken.

De EMOT’IKKS app is vanaf eind deze maand gratis beschikbaar in de Apple Store en Play Store. Meer info: ikks.com.

8. Levi's lanceert logo T-shirt in Belgische vlag

Op 27 juni lanceert Levi’s een exclusieve Batwing Logo T-shirt in de kleuren van de Belgische vlag. Bij aankoop van een T-shirt krijg je er bovendien ook een Levi’s Make-Up bar in de Belgische driekleur bij, zodat je helemaal klaar bent om te supporteren voor onze helden.

De T-shirt zal in beperkte oplage beschikbaar zijn in alle Levi's winkels in België voor € 24,95.