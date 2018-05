Mag je niet gemist hebben deze week: noedels slurpen in de zon in Brussel & beautymerk Nars is eindelijk te koop in ons land Timon Van Mechelen

04 mei 2018

15u06 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Accessoires aan -70%

Juwelenontwerpster Jasmien Witvrouwen had een tijdje een eigen juwelenwinkel waar ze ontwerpen van haarzelf en van andere verkocht. Wegens gezondheidsproblemen moest ze daarmee stoppen, maar deze zondag houdt ze nog een laatste keer een stocksale waarop je een zomers juweel kan scoren aan -70%. Er zijn ook sjaals, handtassen en portemonnees te koop.

Zondag 6 mei, van 13u tot 17u. Dobbelhoefweg 31, 2280 Grobbendonk. Meer info: Facebook Stocksale Waterlandse Morgen.

2. Nieuw in Brussel: Umamido

De bekende ramenbar Umamido heeft een zevende vestiging geopend in hartje Brussel. Inclusief groot terras, ideaal voor de aankomende zonnige dagen. Oprichter Guy Quirynen bedacht het concept van Umamido toen hij 6 maanden in de Japanse stad Kyoto verbleef. “Ik was op slag verliefd en zag onmiddellijk het potentieel van dit creatieve, maar eenvoudige gerecht dat zoveel mogelijkheden biedt. Wist je dat je ramen warm of koud kunt eten, met of zonder bouillon, en gecombineerd met zowat alles waar je maar zin in kan hebben?”

Henri Mausstraat 33, Brussel. Meer info: umamido.be.

3. Miley Cyrus werkt samen met Converse

De 25-jarige popster heeft de handen in elkaar geslagen met Converse en het resultaat daarvan is een pastelkleurige collectie overgoten met een glittersausje. Duidelijk geïnspireerd op haar eigen kledingstijl. Voor de campagnebeelden vroeg Cyrus enkele fans om haar te vergezellen. De beelden werden geschoten door de iconische fotografe Ellen Von Unwerth.

De collectie is nu exclusief te koop op de website van Bershka en in de winkel van Bershka op de Antwerpse Meir.

4. Nars is ein-de-lijk te koop in België

Vanaf vandaag kun je bij de Antwerpse parfumerie Parfuma (en online) terecht voor de cultproducten van make-upmerk Nars. Vooral de blushes en concealers van het label worden geroemd en geliefd door beautyliefhebbers, al is het aanbod een stuk groter dan dat. Extra leuk: de samenwerking tussen Nars en modemerk Erdem zal ook te koop zijn in ons land.

Parfuma Antwerpen, Eiermarkt 31, 2000 Antwerpen. Meer info: parfuma.com.

5. Antwerpen verwelkomt eerste Bio-Planet in de stad

Nog nieuw in 't Stad: De biosupermarktketen van Colruyt Group. Het is de eerste Bio-Planetwinkel in de stad en het plan is om in de toekomst nog meer van die stadswinkels te openen. De verkoop van biologische producten stijgt al jaren in ons land volgens het VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, en op die trend wil Bio-Planet beter inspelen.

Oude Leeuwenrui 32, 2000 Antwerpen. Meer info: bioplanet.be.

6. Johny be good komt met T-shirtcollectie gebaseerd op iconische films

In samenwerking met illustratrice Axelle Rose Zwartjes lanceert het Belgische modemerk Johny be Good een T-shirtcollectie met illustraties op, telkens geïnspireerd door memorabele films. Denk daarbij aan scènes uit Dirty Dancing, Pretty Woman en Thelma & Louise. Heerlijke guilty pleasures en onmiddellijk herkenbaar ook.

De T-shirts kosten 55 euro en zijn online verkrijgbaar.