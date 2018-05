Mag je niet gemist hebben deze week: Nike stelt nieuwe designercollectie voor & Deliveroo wordt Deloveroo tijdens Brussels Pride Timon Van Mechelen

20 mei 2018

09u36 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Sneakerwinkel size? stelt exclusieve samenwerking met Adidas voor in België

Sinds deze week kun je in sneakerwinkel size? in Antwerpen hun exclusieve samenwerking met Adidas scoren. De zogeheten Adidas Originals I-5923 ‘Manchester Showers’ is een sneaker waarvoor inspiratie werd gezocht in het typische stormweer in Manchester. Het is de eerste exclusieve samenwerking van de sneakerwinkel die in het gloednieuwe Belgische filiaal verkocht wordt.

De adidas Originals I-5923 ‘Manchester Showers’ is nu te koop voor € 120. Size?, IJzerenwaag 11, 2000 Antwerpen.

2. Fïnley opent tijdelijke Flagship Bar in Antwerpen

Het caloriearme frisdrankmerk Fïnley heeft exact een week geleden een tijdelijke bar in de wijk de Wilde Zee in Antwerpen geopend. Bedoeling is horecaprofessionals én klanten te laten kennismaken met vier nieuwe Fïnley Premium Mixers die het merk zopas lanceerde. Tijdens de week vinden er masterclasses plaats voor de horecasector, op vrijdag en zaterdag, tussen 16 en 21 uur, wordt de pop-up een aperobar voor iedereen!

Groendalstraat 14, Antwerpen. Meer info: Facebook Fïnley Flagship.

3. Bronx and Banco komt met betaalbare bruidscollectie

Ondertussen zijn betaalbare bruidscollecties al lang geen nieuw gegeven meer. Onder andere Esprit, & Other Stories en zelfs Zeeman sprongen al op de kar en nu doet ook het Australische merk Bronx and Banco mee. Met prijzen die variëren tussen de € 405 en € 499 zijn de flirterige jurken alsnog niet spotgoedkoop, maar de unieke details van deze exemplaren zorgen er wel voor dat ze er in ieder geval stukken duurder uitzien.

Meer info: bronxandbanco.com.

4. Deliveroo wordt Deloveroo tijdens Brussels Pride

Bezorgservice Deliveroo krijgt tijdelijk een nieuwe look voor het Brussels Pride Festival van maandag 14 tot maandag 21 mei. Niet alleen het logo wordt volledig ondergedompeld in regenboogkleuren, ook de brand name zal voor de gelegenheid omgedoopt worden tot Deloveroo. Daarna zul je tijdens deze periode ook bij verschillende restaurants 'Regenboog Pride gerechten' kunnen bestellen. Populaire gerechten uit de deelnemende restaurants krijgen a touch of Pride.

Meer info: deliveroo.be.

5. Nike lanceert nieuwe designercollectie met Matthew M. Williams

Samen met de Amerikaanse ontwerper Matthew M. Williams van het label Alyx brengt Nike een sportcollectie uit. De 'data driven'-lijn is aangepast aan zweet- en bewegingszones, waardoor het in verschillende omgevingen en bij diverse prestaties goed moet functioneren. De collectie bevat onder andere trainingsbroeken en -shirts, een sporthanddoek en sokken.

Design- en sportliefhebbers moeten wel nog even wachten, de collectie is pas te koop vanaf 12 juli.

Nike Air Zoom Pegasus krijgt update voor zijn 35e verjaardag

Nog meer Nike nieuws! De Pegasus sneaker blaast 35 kaarsjes uit en viert dat met een volledig nieuwe versie van de populaire loopschoen. Hiervoor baseerden ze zich op de feedback van Mo Farah, een van de beste langeafstandlopers ter wereld. Zo buigt de 'kraag' nu bijvoorbeeld weg van de achillespees, de damesversie kreeg een zachtere 'cushion foam' of 'schuimlaag' als je het letterlijk vertaalt, de schuine hiel ondersteunt het afrollen van de voet en de luchtelementen in de zool werden over de hele lengte geïnspireerd op die van de Nike Zoom Vaporfly 4%.

Het damesmodel van de Nike Air Zoom Pegasus 35 in de kleur Elemental Rose (zie afbeelding) is nu te koop. Het model voor dames en heren in de kleur Crimson is vanaf 1 juni beschikbaar.

6. Sterrenchef opent pop-upcafé in Villa Empain

Het Brusselse Villa Empain heeft nu ook een eigen lunchcafé. Samen met Sang-Hoon Degeimbre, chef-kok van sterrenrestaurant L’Air du Temps, brengt de Boghossianstichting het concept van de urban tables tot leven. Denk eenvoudige maar verfijnde gerechten waarbij oosterse en westerse smaken zich mengen in een prachtige art-deco-omgeving.

Meer info: www.sanvillaempain.be.