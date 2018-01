Mag je niet gemist hebben deze week: Nike lanceert gloednieuwe Air Max-sneaker en laat je gratis rondrijden tijdens het shoppen in Brussel Timon Van Mechelen

16u00 0 rv Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Nike pakt uit met gloednieuwe Air Max-sneaker

Nike

Met de Air Max Day in aantocht, lanceert sportgigant Nike een nieuwe sneaker: de Air Max 270. Inspiratie werd gehaald bij de iconische modellen Air Max 180 en Air Max 93, al zit er een stuk meer “lucht” of “air” in de zool dan bij de twee oudere modellen. De zool is dan ook maar liefst 32 mm hoog, waarmee het de hoogste Air Max-zool is. Voor het eerst is de schoen trouwens niet initieel gemaakt om mee te gaan sporten, maar net om te dragen in het dagdagelijkse leven.

De Air Max 270 is vanaf 1 februari verkrijgbaar op de SNEAKRS app en bij geselecteerde handelaars.

2. Spaghettizaak Bavet opent tweede zaak in Antwerpen en eerste in Brussel

Bavet

Bij Bavet kun je terecht voor spaghetti, spaghetti en nog eens spaghetti. En iedereen krijgt er een “bavet” om. Het concept werkt als volgt: je kiest eerst de grootte van je bord, dan een pastasaus, of je witte of volkoren spaghetti wil, welke kaas je erbij wil en dan kun je naar keuze nog toppings toevoegen. Simpel maar effectief. Bij Bavet wandel je voor weinig geld buiten met een goedgevulde maag. Na Gent, Leuven en een eerste zaak in Antwerpen, is nu ook Brussel een eerste Bavet-filiaal rijker en Antwerpen een tweede.

Van Schoonbekeplein 9, Antwerpen & Sint-Katelijneplein 1, Brussel. Meer info: www.bavet.eu.

3. Levi’s en Jordan slaan wederom de handen in elkaar

Levi's x Jordan

Op 17 januari lanceren Levi’s en Jordan een nieuwe capsulecollectie, die bestaat uit een paar schoenen en een jeansjasje. De Jordan Reversible Trucker Jacket kun je zoals de naam al zegt langs twee kanten dragen en kreeg onder andere rode details in tafzijde mee voor een subtiel kleuraccent. De bekende Air Jordan IV werd dan weer – hoe kan het ook anders – in een jeansjasje gestoken, afgewerkt met luxueuze gouden naden.

Het denimjasje is in beperkte oplage verkrijgbaar in de Levi’s winkel in de Kammenstraat in Antwerpen voor € 180. De denimsneakers zijn in België helaas niet te koop.

4. Laat je gratis rondrijden met de shoppingbus in Brussel

rv

Geen zin in stresssituaties in het drukke verkeer in Brussel, maar vind je van winkel naar winkel wandelen toch te veel van het goede? Laat je dan gratis rondrijden door 1 van de 3 shuttlebussen van ING en Stad Brussel. De elektrische bussen houden elk kwartier halt aan 7 verschillende stopplaatsen in onze hoofdstad. Aan boord zijn er ook stopcontacten en er is gratis wifi, je Instagramprofiel tussendoor updaten is dus geen probleem.

Elke vrijdag en zaterdag van 11 tot 18u en op de eerste zondag van de maand tussen 12 en 18u. Meer info: www.freeshoppingbus.be.

5. Ontwerp zelf eens een onderbroek

Petit Bateau

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de iconische Petit Bateau onderbroek, lanceert het merk de wedstrijd "De 100 jaren van het onderbroekje", waarbij fans hun eigen onderbroek kunnen ontwerpen. Deelnemers kunnen de onderbroek digitaal “beschilderen” aan de hand van zeven kleuren. Daarnaast zijn zowel de kleur van de iconische strik, de afwerking en de knoop vrij in te vullen. Aan het einde van deze maand selecteert een jury zes onderbroeken uit de inzendingen, die verkocht zullen in de winkels van Petit Bateau. Winnaars krijgen ook een bon ter waarde van 3.000 euro.

Nog tot 28 januari. Meer info: www.petit-bateau.be.

6. Aalto ontwerpt capsulecollectie voor La Redoute

rv

Veel modenieuws deze week, maar de samenwerking tussen het Finse label Aalto en La Redoute konden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De capsulecollectie die Tuomas Merikoski, de ontwerper achter het label, heeft ontworpen bestaat uit 7 stuks. Waaronder een trenchcoat, een trui, een oversized jeansjasje en een jurk. Tuomas Merikoski : “Zowel La Redoute als ik willen mode bereikbaar en democratisch te maken. We maken geen mode voor paspoppen, een kledingstuk is altijd bedoeld om gedragen te worden.”

De collectie is vanaf februari op laredoute.be te koop.