Mag je niet gemist hebben deze week: Museum M in Leuven opent zomerbar op dakterras & Belgische modejournalisten starten vintage webshop

14 juni 2019

Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben.

1. WECANDANCE slaat handen in elkaar met topchefs en lokale landbouwers

Voor het driedaagse dancefestival WECANDANCE kiest de organisatie dit jaar voor het farm-to-tableconcept en gaat ze samenwerken met 3 topchefs en West-Vlaamse landbouwers. “Hiermee willen we aantonen dat lekker, gezond en lokaal perfect kan samengaan met grote events zoals een festival”, zegt organisator Bart Roman. Chefs Nicolas Decloedt van Humus x Hortense, Willem Hiele van het gelijknamige restaurant en Sean Uytterhaegen van Carcasse/Dierendonck creëerden elk een gerecht met uitsluitend lokale producten afkomstig van Dierendonck Farm in Veurne en Le Monde des Mille Couleurs in Dikkebus. “Het resultaat zijn drie 100 procent Belgische signatuurgerechten die te proeven zijn in onze nieuwe Farm to Table tent”, zegt Roman. “En daar mogen we trots op zijn!”

Het dance- en elektrofestival WECANDANCE vindt plaats van 9 tot 11 augustus op het strand van Zeebrugge. Meer info: wecandance.be.

2. Belgische modejournalisten starten eigen vintage modewebshop op

Le Freddie is de eerste Belgische vintage webshop, gemaakt door én voor modemeisjes. De selectie is ruim – van jurken en jumpsuits over klassieke mantelpakjes tot trenchcoats – maar wel nauwkeurig uitgezocht door Els Keymeulen en Kristin Stoffels. Allebei freelance modejournalisten. Duurzaamheid is een belangrijke peiler in hun verhaal. Zo wordt de kledij verstuurd in eco-verpakkingen die zo klein mogelijk worden gehouden, worden de stuks gewassen en gestreken met eco-producten en kunnen de items ook zelf opgehaald worden in de showroom. “Iedereen die van mode, van kleren en van het verhaal achter die kleren houdt, moét wat mij betreft wel verliefd worden op le freddie,” vertelt Stoffels.

Vanaf 20 juni op lefreddie.com.

3. Pieter Bruegel fleurt Marolse muren op

Wie voortaan door de Brusselse Marollen wandelt moet niet vreemd opkijken als daar plots een tafereel of een fresco verschijnt dat sterk doet denken aan Pieter Bruegel. Voor de 450ste verjaardag van zijn overlijden werden, onder leiding van het collectief Farm Prod, 14 nieuwe muurschilderingen toegevoegd aan het Street Art Parcours van Brussel-stad. De 6 artiesten van het collectief Farm Prod en verschillende gastartiesten kregen carte blanche, maar er moest een duidelijke link zijn naar Bruegel. De ene verwijzing is al wat zichtbaarder dan de andere.

4. Nespresso vernieuwt toestel en capsules

Hoewel er in heel wat Belgische huishoudens een toestel van Nespresso te vinden is, blijkt uit een eigen onderzoek dat 80% van de Belgen het liefst koffie uit een grote mok drinkt. Daarom besloten ze het roer om te gooien en hun toestel en capsules te vernieuwen om het zo mogelijk te maken om koffie in verschillende maten te bereiden. Van espresso tot een grote mok koffie. Het is de grootste innovatie van Nespresso sinds het merk meer dan 30 jaar geleden de allereerste koffiecapsules op de markt bracht. Het Vertuo-systeem werd eerder al met succes gelanceerd in verschillende andere landen, na de zomer is het ook bij ons verkrijgbaar.

Vanaf 3 september is Vertuo in verschillende kleuren te koop voor € 179. In de boetieks en online op nespresso.com.

5. Museum M in Leuven opent zomerbar op dakterras

Een maand lang kun je op het dak van het Leuvense M-museum cocktails drinken én van cultuur genieten in de zoMerbar. Op donderdagavond zijn er steeds woord-optredens, van artiesten als Imke Courtois en Zaki. Op vrijdagavond en zaterdagavond ligt de focus op muziek, waarbij onder andere Ana Diaz komt optreden. Zondagen staan dan weer in het teken van comedy met optredens van onder andere Jeron Dewulf en het duo achter Grof Geschud. Op vrijdag 5 juli kun je op het dakterras van het Antwerpse M HKA museum dan weer naar een feestje van Pasdesoucis en Soulful Sessions. Er zullen kunstwerken tentoongesteld worden, verschillende dj’s komen draaien en je kunt er zelfs gratis tatoeages laten zetten.

Meer info: m-zomerbar.be en Facebook Pasdesoucis x Soulful Sessions - Rooftop Party.