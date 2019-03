Mag je niet gemist hebben deze week: luxeboetiek Labellov organiseert super sale en KitchenAid viert z’n 100ste verjaardag Liesbeth De Corte

15 maart 2019

17u09 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Gloednieuw Belgisch sportmerk RectoVerso opent pop-upwinkel in Antwerpen

RectoVerso is één van de laatste nieuwkomers in het Belgische modewereldje. Het gloednieuwe sportmerk lanceert volgende week - dinsdag 19 maart om precies te zijn - een eerste collectie. Die kan je online kopen. Vanaf donderdag 4 april kan je alle T-shirts, tracksuits, topjes, sportbeha’s en leggings passen in de pop-upshop in Antwerpen.

“Het was onze bedoeling een sterk merk te creëren dat mensen inspireert. We wilden een avontuurlijke en gedurfde manier van leven presenteren, zonder de gesofisticeerde kant uit het oog te verliezen”, licht Camille Liebaert, oprichtster van RectoVerso, toe. Het merk is inderdaad een goede weerspiegeling van haar familiegeschiedenis. Haar familieleden zijn immers motorrijders in hart en nieren. Stoer én stijlvol. Missie geslaagd, als je het ons vraagt.

Meer info: rectoversosports.com.

De pop-upwinkel opent de deuren in de Nationalestraat 26, Antwerpen.

2. Vans stelt nieuwe samenwerking met Ashley Williams voor

Vans heeft de handen in elkaar geslagen met de bekende Londense modeontwerpster Ashley Williams. Het resultaat: een exclusieve collectie die de perfecte synthese biedt van de iconische beeldtaal van beide labels. De ontwerpster inspireerde zich voor de collectie zowel op de jongerenskatecultuur als op punk elementen uit haar voorgaande collecties, wat vier nieuwe versies van de Vans Classic opleverde. De ‘Off The Wall’-collectie is verkrijgbaar vanaf eind maart.

Meer info: vans.be.

3. Scoor tweedehandse designerstuks tijdens de grote uitverkoop bij Labellov

Tradities zijn er om gevolgd te worden, wordt wel eens gezegd. Dat moeten ze ook gedacht hebben bij luxeboetiek Labellov, die nog maar eens een Super Sale organiseert. Naar goede gewoonte kan je opnieuw heel wat tweedehandse designerstuks op de kop tikken aan een fractie van de originele prijs. Kortingen gaan tot 80%. Aas je al een tijdje op die ene Delvaux tas, Gucci loafers of een jasje van Chanel? Dan is dit het moment om toe te slaan.

In het bezit van een mooi item dat je een nieuw leven wil schenken? Neem je designer handtas of accessoire dan gewoon mee en laat het (gratis) schatten door de Labellov-experts. De Super Sale vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 maart in de Labellov showroom én op de webshop.

Meer info: 16 maart en 17 maart van 11u - 16u, in de Verlatstraat 15, 2000 Antwerpen.

labellov.com

4. Stock Sale bij Orlanda

Niet alleen in Antwerpen, maar ook in de Arteveldestad kan je dit weekend profiteren van een uitverkoop. De place to be: Ampla House in Gent. De high-end conceptstore Orlanda organiseert er dan een heuse stock sale. Je kan je verwachten aan merken als Missoni, Lemaire, Sportmax, Isabel Marant, Marni, Stutterheim, Mackintosh, Veja en kortingen tot 70%.

Meer info: 16 maart van 11u - 19u, 17 maart van 13u - 18u, in de Coupure Rechts 88, 9000 Gent.

orlanda.store



5. Kokkerellen met Tarte à moi

Eet jij graag taart, maar heb je nog wat oefening nodig als het op bakken aankomt? Hoog tijd om je keuken in te duiken, want Tarte à Moi organiseert voor het derde jaar op rij en co-creatiewedstrijd waarbij jouw taart een plekje kan veroveren in hun assortiment. Bezit je echt nul komma nul baktalent? Dan kan je gewoon een goed idee zonder exact recept opsturen. Hierbij is Tarte à Moi vooral op zoek naar verrassende smaakpaletten en vernieuwende combinaties. De 6 beste kandidaten krijgen de mogelijkheid om hun idee verder te ontwikkelen met de hulp van een professionele patissier. Ben je wel een keukenprinses? Dan kan je meestrijden voor de hoofdprijs door jouw succesrecept en een leuke foto van je creatie op te sturen. Wie zich wil inschrijven, kan dat nog doen tot 31 maart. Ready, set, bakken maar!

Meer info: tarteamoi.be.

6. KitchenAid viert z’n 100e verjaardag

KitchenAid blaast dit jaar 100 kaarsjes uit, en dat wil het merk uitbundig vieren. Hoe? Door in april de Queen of Hearts limited edition-collectie te lanceren. Deze nieuwe lijn kan je herkennen aan het nieuwe kleurtje Passion Red. “Een frisse draai aan het KitchenAid-rood, dat nog steeds ons uithangsbord is”, aldus het merk. Wie nog op zoek is naar een keukenhulpje, kan kiezen tussen een blender, staafmixer, handmixer, waterkoker, mini-foodprocessor, keukenrobot en een broodrooster.

Meer info: kitchenaid.be.