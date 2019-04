Mag je niet gemist hebben deze week: Louis Vuitton brengt ode aan Knokke & krijg gratis paaseieren dit weekend Timon Van Mechelen

19 april 2019

17u46 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. IKEA werkt samen met Afrikaans designcollectief

Waarom alleen doen, als het ook samen kan, lijkt wel het motto van IKEA. Van de populaire modeontwerper Virgil Abloh tot het bekende designmerk Hay, de Zweedse meubelgigant houdt er al een indrukwekkend lijstje samenwerkingen op na. De nieuwste naam in de rij is het Afrikaanse designcollectief Design Indaba. Ontwerpers uit 5 Afrikaanse landen werkten daarvoor elk samen met een IKEA-ontwerper. Het resultaat is een collectie die modern combineert met het kleurrijke van Afrika. Er zit onder andere een bank van eucalyptushout, een ronde tafel, servies en pannen in de collectie.

De ÖVERALLT-collectie is vanaf 7 mei beschikbaar bij alle Belgische winkels van IKEA. Meer info: ikea.com.

2. Krijg een gratis paasei van Maison Dandoy via Deliveroo

We weten niet hoe het met jullie zit, maar wij worden alvast meteen enthousiast bij het lezen van ‘gratis’ en ‘chocolade’ in één en dezelfde zin. De deal werkt als volgt: als je tussen vrijdag 19 en maandag 22 april een Maison Dandoy bestelling plaatst (minimum € 15,00) via Deliveroo, krijg je er een bon bovenop. Met deze voucher kun je in één van de winkels van de Belgische koekjesfabrikant een Dandoy-ei in chocolade (ter waarde van € 26,50) in ontvangst nemen.

Je kunt kiezen tussen een paasei in zwarte of melkchocolade, allebei met krokante stukjes speculaas binnenin. Meer info: deliveroo.be.

3. Louis Vuitton brengt capsulecollectie uit als ode aan Knokke

Al voor het derde jaar op rij zet modehuis Louis Vuitton de mondaine badstad Knokke in de kijker met een exclusief aanbod aan Knokke-accessoires. In tegenstelling tot de voorbije jaren kozen ze er niet voor om enkel de Neverfull-tas onder handen te nemen, maar de OnTheGo tote, de Beach tote en ook een aantal sleutelhangers en bag charms. Vorig jaar was de Neverfull Knokke trouwens in recordtempo uitverkocht, er zakten zelfs mensen uit Duitsland en Groot-Brittannië voor naar Knokke af.

Vanaf 18 april 2019, Kustlaan 271, 8300 Knokke-Heist. Meer info: louisvuitton.com.

4. Hunkemöller breidt gamma huidkleurige lingerie uit

Wie huidkleurig zegt, denkt vaak meteen aan beige. De huidskleur van blanke mensen dus. Niet meer van deze tijd dachten ze bij Hunkemöller - terecht - en daarom lanceert de Nederlandse keten een huidkleurige collectie lingerie die bestaat uit verschillende tinten. Van lichtbeige tot donkerbruin. Voor iedere vrouw wat wils dus, zoals het moet.

Prijzen variëren van € 7,99 tot € 27,99, de collectie is nu te koop in de winkels en online.

5. Jente Gees van The Pharmacy maakt de beste cocktails met sherry

Hij viel eerder al in de prijzen en nu is Jente Gees ook nog de nieuwe Belgische kampioen in de Tio Pepe Challenge, een wedstrijd die rond sherry draait. De barman van The Pharmacy versloeg met zijn ‘The Alfonso Dashuiri’ 10 andere bartenders uit heel het land. Voor wie zelf ook een cocktailtje wil maken dit weekend, dit is het recept van zijn winnend drankje:

- 45 ml Oloroso Sherry

- 30 ml Ancho Ryes

- 30 ml limoensap

- 20 ml suikersiroop

- 1 dash zoutoplossing

- 3 fijne plakjes komkommer