Mag je niet gemist hebben deze week: Levi's en Jordan slaan opnieuw de handen in elkaar & Antwerpse club Plein Publiek heropent op nieuwe locatie Timon Van Mechelen

15 juni 2018

16u25 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Quick levert nu ook in Antwerpen, Luik, Leuven en Waterloo aan huis

Het kon al in Brussel, en wegens groot succes kunnen inwoners van de bovenstaande 4 steden nu ook eten van Quick aan huis laten leveren via Deliveroo. Een week later volgen Berchem, Charleroi en enkele Brusselse restaurants die niet deelnamen aan de proefperiode. In de maand juli zijn tenslotte ook Brugge en Gent aan de beurt. Ideaal voor een katerdag of gewoon als je zin hebt in een vettige hap, maar het huis niet buiten wil komen.

Meer info: deliveroo.be.

2. Levi's en het Belgische festivel 'Fire Is Gold' lanceren exclusieve T-shirt

Dit festivalseizoen lanceert Levi’s samen met Fire Is Gold festival een exclusief T-shirt dat door elke festivalganger kan worden gepersonaliseerd en waarbij de opbrengst naar Noise Gate Muziekcentrum in Vilvoorde gaat. Die zal het geld gebruiken om muzieklessen voor kinderen te organiseren. Het T-shirt werd ontworpen door art director en producer Nico Bellagio. Fire Is Gold is een urban sports & music festival dat jaarlijks plaatsvindt in Vilvoorde. Dit jaar gaat het festival door op 23 juni.

Het Levi’s x Fire Is Gold T-shirt is exclusief verkrijgbaar tijdens het Fire Is Gold festival en kan gepersonaliseerd worden op de festivalweide. De verkoopsprijs van een T-shirt inclusief customization is € 35.

3. Vandaag opent een nieuw saladeconcept in hartje Woluwe

In het pas heraangelegde Sint-Lambrechtsplein in Woluwe zijn de deuren van Hygge geopend, een nieuw saladbarconcept. De 'fast-goodkantine' serveert seizoensslaatjes met huisgemaakte vinaigrettes. Om het snel en voordelig te houden, wordt er niet aan tafel bediend, wel aan een toonbank. De gehaaste lunchers kunnen bij Hygge via de website bestellen en zo de wachtrij vermijden.

Hygge, Sint Lambertusplein, 8, 1200 Sint-Lambertus-Woluwe. Open van maandag tot vrijdag, van 9u tot 15u. Meer info: hygge-food.be.

4. Happy Socks lanceert eerste zonnebrillencollectie

Je kent het Zweedse Happy Socks vast wel van hun kleurige sokken waar je instant vrolijk van wordt. Hoewel sokken tegenwoordig zelfs kunnen in sandalen, blijft het natuurlijk meer iets voor de winter. Om ook in de zomer volop relevant te blijven, lanceert het merk daarom nu een eerste zonnebrillenlijn. En waar we normaal gezien helemaal achter het spreekwoord 'schoenmaker blijf bij je leest' staan, zijn we aangenaam verrast door deze collectie.

De collectie is limited edition en bestaat uit vier modellen die uniseks zijn. Prijzen variëren tussen € 169 en € 209. Ze zijn te koop op de webshop.

5. Antwerpse club Plein Publiek opent in september op nieuwe locatie

Plein Publiek in de Van Craesbeeckstraat opende in december 2015 en groeide in geen tijd uit tot een van de meest veelzijdige plekken in Antwerpen. Zo kon je er onder andere eten, feesten geven, maar vooral ook zelf naar feestjes gaan in het weekend. Begin 2018 sloot de club zijn deuren, maar nu is bekend geraakt dat het concept terugkomt in het eerste weekend van september ergens op het Nieuwe Zuid in 't Stad. De locatie zal omringd worden door witte containers die een 360°-projectiescherm vormen. Op de tweede verdieping van de containers komt een bar met uitzicht op de Schelde, binnen de containers komen winkels.

Meer info: Facebook Plein Publiek.

6. Helder Antwerp lanceert T-shirtcollectie voor Moeders voor Moeders

Helder Antwerp is een jong modelabel dat zich fors inzet op eerlijk en duurzame mode. Naast hun lopende zomercollectie, lanceert ontwerpster Ramona Stoica nu ook een limited edition T-shirt/sweatercollectie, met tekeningen van Antwerpse illustratrice Tinika. Een deel van de opbrengst gaat naar Moeders voor Moeders, een vereniging die Ramona na aan het hart ligt. "Ik ben zelf een jonge moeder en kan me inbeelden hoe vreselijk het moet zijn als je onvoldoende middelen hebt om je kinderen eten of kleren te kopen. Ik vind mode een uitstekend kanaal om veel mensen mee te bereiken en hoop met deze T-shirtlijn wat geld te kunnen inzamelen voor de organisatie Moeders voor Moeders."

De collectie is vanaf 22 juni tot eind augustus te koop, via de website en in multibrandstore Ramòn in Antwerpen (Leopoldstraat 19). De T-shirts kosten € 49 en de sweater € 79.

7. Levi’s en Jordan slaan de handen opnieuw in elkaar

Nog meer nieuws over Levi's: het denimmerk lanceert namelijk een tweede collectie in samenwerking met Jordan. Als vervolg op hun vorige samenwerking komen er nieuwe kleurvarianten van de Air Jordan IV sneaker en de Levi’s x Jordan Reversible Trucker Jacket. Daarnaast zijn er ook vier gloednieuwe items: de Trucker Jacket en Air Jordan IV in zwart en wit denim. Voor eerst is de collectie ook beschikbaar in kleinere maten voor zowel dames als kinderen.

In België zal de Jordan Reversible Trucker Jacket verkrijgbaar zijn vanaf 20 juni in beperkte oplage in de Levi’s winkel in de Kammenstraat in Antwerpen, voor een prijs van € 180. De Jordan x Levi’s Air Jordan IV zijn helaas niet verkrijgbaar in België.