Mag je niet gemist hebben deze week: leef je uit op een gigantisch opblaasbaar hindernissenparcours & Tommy Hilfiger opent winkel van de toekomst

14 december 2018

17u58 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanaf de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Ga eens naar een kerstmarkt zonder kerstman

Deze winter verandert de site van de Abdij van Maredsous en haar bezoekerscentrum Saint-Joseph in een groot winter wonderland. Het hart wordt gevormd door de Maredsous-kerstmarkt, de enige zonder kerstman, maar met meer dan 60 kraampjes waar je artisanale producten en kerstgeschenken koopt. Daarnaast proef je bij de brasserie ‘Le Repère des Rennes’ typische wintergerechten en Maredsous-bieren. Bovendien zijn er tal van activiteiten zoals de Maredsous Christmas Night Trail. Een race langs de heuvelachtige bospaden in de vallei van de Molignée in het donker.

Meer info: tourisme-maredsous.be.

2. Leef je uit op een gigantisch opblaasbaar hindernissenparcours

‘The Beast’, een groot opblaasbaar hindernissenparcours van Belgische makelij, reisde al de hele wereld rond van Amerika over Japan tot Singapore. Van 14 tot 23 december strijkt het echter weer even neer in eigen land zodat ook jij en je kroost in de kerstvakantie zoet zijn. In de ‘bounce zone’ kan je je proberen een weg te banen langs alle hindernissen en uitdagingen, om nadien weer op adem te komen met een hapje en een drankje in de ‘Beast lounge’. Op 21 december gaat er een Santa Run door, waarbij je het parcours kan afleggen als kerstman- of vrouw. Voor de gelegenheid komt ook de bekende Coca-Cola-kersttruck langs.

€ 13,50 per halfuur. Meer info thebeastantwerp.com.

3. Tommy Hilfiger opent winkel van de toekomst in Antwerpen

Het Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger heeft een nieuwe ‘Tommy Jeans’-winkel geopend in Antwerpen en die is om verschillende redenen bijzonder. Zo is er een selfiespiegel, waarin je vertraagde 360 graden foto’s en video’s kunt maken en die vervolgens kunt delen via e-mail. Er zijn ook 2 digitale jeans ‘fit guides’ om zo makkelijker je ideale maat te vinden en waarmee je ook direct de stock on- en offline kunt checken. Verder liggen er ook nog verschillende iPads waarop je barcodes kunt scannen om wederom te kijken of je maat beschikbaar is. In de winkel hangen alle collecties, accessoires en schoenen van Tommy Jeans voor zowel mannen als vrouwen.

Meir 113-115, 2000 Antwerpen. Meer info: tommy.com.

4. Juwelenmerk Unsaid Library opent pop-upboetiek

Nog in Antwerpen opent ook juwelenmerk Unsaid Library een pop-up net op tijd voor de feestdagen. Wat het merk uniek maakt, is dat elk juweel in een doos wordt gegeven die de vorm heeft van een boek. Door meerdere juwelen te verzamelen, leg je zo je eigen bibliotheek aan. Er zijn 11 verschillende collecties juwelen die elk voor een andere soort onuitgesproken emotie staan. Parallel vertelt bijvoorbeeld hoe 2 mensen er steeds voor elkaar zijn zonder elkaar te kruisen of dwarsbomen. De Afterglow-collectie staat dan weer voor “Wat wij deelden, was beeldschoon”.

De pop-up winkel is 8 maanden open en bevindt zich in de Schuttershofstraat 25. Meer info: unsaidlibrary.com.

5. Nike werkt samen met Martine Rose

Sportgigant Nike heeft de handen in elkaar geslagen met de Londense herenmodeontwerper Martine Rose. Het resultaat is een capsulecollectie van trainingspakken, voetbalshirts en een volledig herwerkte versie van de Nike Air Monarch. De collectie speelt - zoals veel van Rose haar designs - met vervormde proporties. Eveneens volgt de collectie de ethos van haar ontwerpfilosofie: dingen vinden die er gewoon uitzien maar iets bijzonders hebben, en die items omzetten in – zoals Rose het zou zeggen – “pieces that are really quite exceptional”.

De Nike x Martine Rose collectie verschijnt in januari 2019.