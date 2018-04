Mag je niet gemist hebben deze week: je kunt nu de historische Jackie Kennedy-sjaal kopen & Oostende staat in het teken van street art Timon Van Mechelen

13 april 2018

16u55 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Doe dit weekend aan "plogging" in Antwerpen

“Plogging” betekent zoveel als “oppakken” en “weglopen” en dat is exact wat het concept is van deze nieuwe Zweedse sporttrend. Door af en toe door je knieën te gaan en te bukken om iets van de grond te rapen verbrand je niet alleen extra calorieën, je helpt er ook het milieu een handje mee. Een concept waar beautymerk Origins Skincare zich helemaal achter schaart. Daarom organiseren ze nu zondag een "plogging run" in Antwerpen waarbij 80 deelnemers samen 3 km zullen joggen en vuil oprapen tegelijkertijd. Daarna kun je genieten van een lunch en krijg je ook nog een goodiebag vol producten van Origins mee.

De run gaat door op 15 april en start aan de zomerbar in Park Spoor Noord om 10u. Inschrijven kan online.

2. Dé Jackie Kennedy-sjaal is (terug) te koop

Jackie Kennedy, de legendarische first lady en vrouw van John F. Kennedy, droeg de zijden foulard op haar hoofd op 16 september 1962 tijdens de America’s Cup. Kort daarna wilde elke vrouw ter wereld een soortgelijk sjaaltje dragen, en anno 2018 maakt de foulard weer een comeback. Dat schreven we trouwens hier al. Ter ere van de reizende tentoonstelling ‘The Kennedy Years’ wordt de sjaal nu opnieuw uitgebracht. Vervaardigd uit 100% zijde en gemaakt in Frankrijk, met de handtekening van Jackie herself op.

De prijs van de limited edition sjaal bedraagt € 175 en wordt geleverd in een luxueuze doos. Het item is enkel te bestellen via mail: foulardjackie@gmail.com.

3. Gant opent winkel in Gent

Het Zweedse modemerk Gant heeft vorige week een eerste winkel in Gent geopend. De winkel, die zowel heren- als damescollecties aanbiedt, is meer dan 180 vierkante meter groot en is ingericht volgens het nieuwste winkelconcept van het label, met veel nadruk op staal en eik. Gant staat bekend om zijn eerder klassieke en degelijke stijl, met wel telkens speelse details.

Kouterdreef 3, Gent. Meer info: gant.be.

4. Ontdek de nieuwe kunstwerken van kunstenfestival The Crystal Ship in Oostende

The Crystal Ship vaart Oostende deze lente voor een derde keer binnen. Het kunstenfestival haalde 15 (inter)nationale street artists naar Oostende en daagde hen uit om de stad -letterlijk- in de verf te zetten. Op zaterdag 7 april werden alle afgewerkte kunstwerken officieel getoond aan het grote publiek en met meer dan 20.000 bezoekers was het openingsweekend alvast een groot succes. De werken blijven permanent zichtbaar in de stad.

Meer info: thecrystalship.com.

5. Stockverkopen alarm!

Binnen twee weken gaan de officiële tweejaarlijkse stockverkopen (of de Belmodo Fashion Days) weer van start, maar naar goede gewoonte doen rond die periode ook nog andere merken hun oude stock weg aan verlaagde prijzen. Zo ook juwelenmerk Wouters & Hendrix en kledingmerken Nathalie Vleeschouwer en Fragile. Sla je slag!

Nathalie Vleeschouwer & Fragile: woensdag 18/04 van 15u tot 21u. Donderdag 19/04 van 10u tot 18u. Tulpstraat 104, 2060 Antwerpen. Meer info: fragile.be & nathalievleeschouwer.be.

Wouters & Hendrix: 18/04 - 20/04 van 12u tot 21u. Callenstraat 39 A, 2600 Berchem. Meer info: wouters-hendrix.com.

6. Sneakerwinkel size? geopend in Antwerpen

We kondigden de komst van de bekende sneakerwinkel size? naar ons land eerder al aan, vandaag is het zo ver. In de winkelruimte van 59 m2 vind je een nauwkeurig samengesteld assortiment aan sneakers, kledij en accessoires voor zowel mannen als vrouwen. Naast een selectie van grote merken als Puma, Adidas en Nike, weet size? als geen ander hoe belangrijk visie en exclusiviteit in deze tijd voor een retailconcept zijn. Daarom werkt de winkelketen ook samen met grote merken om exclusieve samenwerkingen van de grond te krijgen, die enkel bij hen verkrijgbaar zijn.

IJzerenwaag 11, 2000 Antwerpen. Meer info: size.co.uk.