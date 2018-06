Mag je niet gemist hebben deze week: Japanse topchef Hideki Matsuhisa opent restaurant in Wijnegem & Nike helpt oudste basketplein ter wereld renoveren Timon Van Mechelen

09 juni 2018

10u34 1 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Nike brengt ode aan het oudste basketplein ter wereld

Sportgigant Nike lanceert twee nieuwe versies van de bekende Dunk sneaker, geïnspireerd op ’s werelds allereerste basketbalplein aan 14, Rue Trévise in Parijs. Zo hebben de Dunks bijvoorbeeld een bovenkant van aged leather in een visgraatmotief, zoals de vloer van het basketbalterrein. De schoenen zijn geproduceerd in zeer gelimiteerde oplage (ongeveer 200 paar per kleur) en de opbrengt ervan gaat volledig naar de YMCA en hun crowdfunding-campagne om het terrein te renoveren.

De Nike Dunk Low PRM QQ Paris is uitsluitend verkrijgbaar via de SNKRS-website voor 110 euro per paar.

2. De eerste K-beauty winkel in België is een feit

Zuid-Koreaanse beautyproducten winnen al langer aan populariteit. Zo komen bijvoorbeeld de BB- en CC-cream overgewaaid van daar, maar ook de sheetmaskers die nu zo geliefd zijn. Andere (Westerse) beautymerken inspireren zich gretig door hun knotsgekke uitvindingen, omdat je lange tijd al naar Zuid-Korea moest afreizen om het beste van wat K-beauty te bieden heeft in handen te krijgen. Gelukkig kunnen Belgische beautyliefhebbers hun hart nu al een tijdje ophalen bij de webshop Honeysu die gespecialiseerd is in Zuid-Koreaanse beauty. En sinds vorige week is er ook een eerste fysieke K-beautywinkel.

Honeysu Concept Store, Kolenmarkt 75, Brussel. Meer info: honeysu.be.

3. Topchef Hideki Matsuhisa opent restaurant “K” op Kanaal-site in Wijnegem

Van Tokio via Barcelona naar Wijnegem : de Japanse topchef Hideki Matsuhisa die in Barcelona de gerenommeerde restaurants Koy Shunka en Shunka uitbaat, opende deze week een nieuw restaurant en concept in Wijnegem. Bij ‘K’ wordt resoluut gekozen voor eenvoud en kwaliteit. De nadruk ligt op verse producten, vooral vis, maar ook enkele vleesgerechten. En wie van de Japanse keuken houdt mét een Mediterraans toetsje, komt hier zeker aan zijn trekken. Een pure keuken geïnspireerd op de Japanse gastronomie met sushi en sashimi, maar met een Mediterraanse twist. Het interieur is van de hand van de bekende Antwerpse antiquair Axel Vervoordt en zijn vrouw May.

Restaurant K, Stokerijstraat 21, 2110 Wijnegem. Meer info: k-restaurant.be.

4. Juwelenontwerpster Lore Van Keer organiseert stockverkopen

De Belgische juweelontwerpster Lore Van Keer, die al een paar oorbellen mocht ontwerpen voor koningin Mathilde, organiseert een stockverkoop in de flagshipstore in Wolvertem. Drie dagen lang kan je er een unieke creatie bemachtigen aan lagere prijzen. Meer weten over de ontwerpster? Een tijd geleden interviewden we haar uitgebreid binnen onze Girlbossreeks.

8 juni van 11u tot 20u, 9 juni van 10u tot 18u. Flagshipstore Wolvertem, Hoogstraat 9, 1861 Wolvertem. Meer info: lorevankeer.com.

5. Gordon's lanceert alcoholvrije Gin & Tonic

We schreven deze week nog dat geen of toch alleszins minder alcohol drinken een van dé trends van 2018 is. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat je daarom graag een hele avond water drinkt. Heel wat merken hebben die trend opgemerkt en lanceerden de voorbije maanden alcoholvrije dranken. Zo ook Gordon's, dat nu uitpakt met een alcoholvrije Gin & Tonic. Het bevat dezelfde smaak, alleen word je er dus niet dronken van.

Gordon’s Non-Alcoholic Gin & Tonic is nu exclusief beschikbaar bij Delhaize voor € 1.99 per flesje van 250ml. Meer info: gordonsgin.com.

6. Paul Smith werkt samen met New Balance

De Britse ontwerper Paul Smith heeft de handen in elkaar geslagen met sportmerk New Balance naar aanleiding van de FIFA 2018 World Cup in Rusland. Samen lanceren ze een klassieke voetbalschoen, maar ook 2 sneakers die je kunt dragen in het dagdagelijkse leven. Een zwart model voor heren, een wit paar voor dames. Daarnaast is er ook een lederen Paul Smith x New Balance voetbal te koop.

De herensneaker kost € 250, het damesmodel € 230, de voetbalschoen € 290 en de voetbal € 130. Meer info: paulsmith.com.

7. Caudalie opent eerste Belgische boetiek met spa in Brugge

Het Franse cultbeautymerk Caudalie heeft een eerste winkel met spa geopend in ons land. In de boetiek in Brugge is alles gelinkt aan het merk. Zo hangt er bijvoorbeeld een kroonluchter in de vorm van een druiventros, de toonbank is gemaakt van wit eikenhout en het behang is beprint met wijnstokmotief. Je kunt er zowel alle producten van het merk ontdekken (voordien vond je slechts een deel van het gamma bij apotheken) als een schoonheidsbehandeling laten uitvoeren.

Caudalie Boutique Spa, Steenstraat 3, 8000 Brugge. Meer info: caudalie.com.