Mag je niet gemist hebben deze week: innovatieve cocktailbar The Pharmacy strijkt neer in Antwerpen & LN Knits organiseert een stockverkoop TVM

25 januari 2019

17u09 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Steek zelf de iconische streepjestrui van Petit Bateau in het nieuw

Geen ontwerp waar Petit Bateau, op het ondergoed na dan, bekender om staat dan hun steepjestrui. Om de iconische trui dit jaar extra in de verf te zetten, mogen fans uit 8 landen zelf een nieuwe versie ervan creëren. Nog tot 28 januari kun je je op hun webshop helemaal uitleven. Uiteindelijk kiest de jury 3 ontwerpen uit: één voor de babycollectie, één voor de kindercollectie en één voor de damescollectie. De winnaars krijgen een bedrag van € 3.000 en een tegoedbon van € 1.000 van Petit Bateau. Ze worden ook uitgenodigd om kennis te maken met het ontwerpteam en om deel te nemen aan een workshop in het atelier van het merk in Troyes, zodat ze zelf kunnen zien hoe hun eigen streepjestrui tot leven komt.

Meer info: petit-bateau.be.

2. The Pharmacy opent in Antwerpen

7 jaar na de opening van The Pharmacy in Knokke heeft de familie Van Ongevalle nu ook in Antwerpen een cocktailbar geopend. Het concept dat al de trofee van Best Bar op de Venuez Awards won, vond een stek in Park Den Brandt. Waarbij de locatie net als in Knokke een ‘beetje’ geheim is. Op de kaart staan klassieke maar ook innovatieve cocktails en vooral ook heel wat grappige weetjes. Bijvoorbeeld dat mensen met blauwe ogen veruit het beste kunnen. En dat geiten met het ene accent hun soortgenoten met een ander niet kunnen luchten. Knowhow waar je vast en zeker het verschil meemaakt aan de (cocktail)bar.

Park Den Brandt, Beukenlaan 12, Antwerpen. Meer info: the-pharmacy.be.

3. Johnnie Walker lanceert exclusieve Game Of Thrones flessen

Van cocktails naar whisky. Het is dan ook vrijdag voor een reden! Ter gelegenheid van het achtste en laatste seizoen van Game Of Thrones heeft Johnnie Walker samen met HBO een reeks limited edition flessen gelanceerd: Game of Thrones Single Malt Scotch Whisky Collection. De collectie bestaat uit 8 scotches, gebaseerd op de iconische huizen van “Westeros” en de “Night’s Watch”, om fans zo de zeven koninkrijken en daarbuiten te laten ontdekken.

Vanaf € 45 per fles. Nu te koop in de winkel.

4. LN Knits organiseert (weer) een stockverkoop

Naar jaarlijkse traditie kan je op zaterdag 2 en zondag 3 februari de breisels van LN Knits, het Belgische breilabel van Ellen Kegels, scoren met flinke korting. Tijdens de stockverkoop in de Antwerpse winkel van het merk wordt zowel de alpaca kledij en accessoires voor mannen, vrouwen én kinderen verkocht. Daarnaast kan je er ook bolletjes alpacawol met korting kopen zodat je ook zelf aan de slag kunt gaan.

Leopoldstraat 22, 2000 Antwerpen. Zaterdag 2 februari van 10u tot 18u en zondag 3 februari van 12u tot 18u.

5. Belgische verzorgingsmerk Self ontvangt zero plastic inside label

Als we niks doen, hebben we in 2050 meer plastic dan vis in onze zeeën wordt wel eens gezegd. Helaas klopt dat nog eens ook. Minder plastic gebruiken is dus de boodschap en het verzorgingsmerk Self, 3 jaar geleden opgericht door Isabelle Ulenaers, maakt je dat al een stukje makkelijker. Self is namelijk het eerste Belgische merk dat het zero plastic inside label heeft ontvangen. Wat zoveel wil zeggen als dat er niets van plastic in hun producten zit. Meer info daarover vind je op beatthemicrobead.org.

Meer info: naturalself.eu.