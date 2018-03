Mag je niet gemist hebben deze week: (her)ontdek klassiekers als Jurassic Park op het grote scherm & eet 'eerlijke' kip in Gent Timon Van Mechelen

16 maart 2018

16 maart 2018

1. (Her)ontdek klassiekers op het grote scherm

Vanaf aankomende maandag (19 maart) start Kinepolis weer met een nieuw seizoen van ‘Movie Classics’ waarbij ze één keer per maand een klassieker heruitzenden op het witte doek. Het seizoen begint met Jurassic Park, de blockbuster die dit jaar 25 jaar kaarsjes uitblaast. Daarna staan The Breakfast Club, The Lord of The Rings: Fellowship of the Ring en A Clockwork Orange nog op het programma dit voorjaar.

Elke derde maandag van de maand in alle Belgische Kinepolisbioscopen, tickets kosten € 8,50. Meer info: kinepolis.be.

2. Umamido landt in Leuven

De ramenbar Umamido heeft een zesde Belgische vestiging geopend in hartje Leuven. Voor de leken: ramen zijn Japanse noedel-soepen gemaakt van bouillon. Oprichter Guy Quirynen, grote fan van het land van de rijzende zon, profiteerde van de opening in Leuven om het interieur van de zaak nog meer dan anders uit de diepen: zo combineerde hij strak design met hedendaagse elementen als een groot neon licht van een vrouw die boven een kom soep hangt.

Tiensestraat 18, 3000 Leuven. Meer info: www.umamido.be.

3. Plastic c’est chique

We schreven vandaag nog dat Adidas al 1 miljoen sneakers verkocht heeft die gemaakt zijn van plastic afval uit de oceaan. Maar de Duitse sportgigant is lang niet de enige die zich inzet op vlak van duurzaamheid. Zo heeft het Canadese tassen- en accessoirbedrijf Parkland net een nieuw businessmodel gelanceerd dat zich volledig richt op het recycleren van plastic flessen. Zo werden alle stoffen van hun lente- en zomercollectie vervaardigd uit gerecycleerd polyester uit plastic flessen. “Aangezien er op onze wereld iedere minuut meer dan een miljoen plastic flessen worden aangeschaft, is dit voor ons een logische eerste stap naar een duurzamer merk voor toekomstige generaties,” aldus Parkland in een persbericht.

De Parkland SS18 collectie is vanaf vandaag verkrijgbaar bij retailers over de hele wereld en online.

4. Poule & Poulette opent nieuw restaurant in Gent

Kippenspeciaalzaak Poul & Poulette heeft een nieuwe vestiging geopend in Gent. Ruim vijf jaar geleden zetten Frederik Goossens en Inne Vangeel hun traiteurszaak stop om zich volledig toe te leggen op kippen. De twee gaan er prat op alleen verse kip te gebruiken die op artisanale wijze bereid wordt en ook nog eens uit eigen land komt. Nog uniek is de bereidingswijze die ze bij Poul & Poulette toepassen: de kippen garen maar liefst anderhalfuur aan het spit op 150 graden, zodat de smaak en sappigheid optimaal bewaard blijft. Naast kip aan ’t spit serveren ze ook traditionele kipgerechten zoals vol-auvent, ceasarsalade, wraps, geflambeerde kop, Thaise tom ka kai en gevulde seizoenskip.

Korenmarkt 11. Meer info: poulpoulette.com.

5. New Balance herlanceert de originele 574 sneaker

Exact 30 jaar geleden kwam de iconische 574 sneaker van sportmerk New Balance uit. Deze week hebben ze die terug uitgebracht in zijn originele vorm, in het grijs dus. In de bijhorende campagne, waarvan de Belgische danser en choreograaf Ish Aït Hamou het gezicht is, proberen ze iedereen ervan te overtuigen dat grijs niet enkel weggelegd is voor saaie kantoortypes, integendeel zelfs. “Het leven is niet zwart-wit, de maatschappij heeft net nood aan grijs,” aldus New Balance en Ish.

Meer info: newbalance.be.

6. Charlotte de Cock pakt uit met expositie, boek én bijhorende documentaire

De 30-jarige Charlotte De Cock, kunstenares en DJ/producer heeft het voorbije jaar niet stilgezeten. Als De Cock niet in Californië zat om er een documentaire te maken en inspiratie op te doen voor haar volgende expo, dan zat ze in haar studio te werken aan eigen nummers en nieuw schilderwerk. Tussendoor werd er ook nog een boek in elkaar gestoken met de hulp van uitgeverij Lannoo. Vanaf deze week loopt in het Antwerpse Meatpack haar nieuwste expositie ‘My California part 2’, waar je ook het boek kun scoren en haar documentaire kunt bekijken.

De expo loopt nog tot 15 april in Meatpack, Samberstraat 40, 2060 Antwerpen. Meer info: charlottedecock.com. Het boek koop je o.a. online.