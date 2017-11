Mag je niet gemist hebben deze week: HelloFresh levert nu ook desserts & de mooiste kerstboom staat in Limburg Timon Van Mechelen

15u48 0 rv De ‘KRJSTmas Tree’ in Maasmechelen Village. Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Juwelencollectief Studio Collect opent definitieve winkel

Studio Collect

Vandaag zijn de deuren van de eerste vaste winkel van juwelencollectief Studio Collect opengegaan. Na een aantal pop-upwinkels, vonden de vier vrouwen achter het label Hermien Cassiers (26), Saskia Govaerts (28), Magaly Hermans (27) en Hannah Van Lith (26) de tijd rijp om een winkel te openen die wat langer blijft. Het pand in de Antwerpse Steenhouwersvest toverden ze eigenhandig om tot een intieme boetiek waar je naast de vaste collecties ook de nieuwe lijn Villa Fragmentum kunt kopen.

Steenhouwersvest 13, 2000 Antwerpen. Meer info: studiocollect.com.

2. HelloFresh breidt assortiment uit met desserts

HelloFresh

Jawel, ook om een dessert te maken moet je niet langer naar de supermarkt. Klanten van HelloFresh kunnen nu namelijk ook een dessert bestellen bij een aan huis geleverde maaltijdbox. Per week zijn er steeds twee andere recepten beschikbaar. In de eerste weken kun je bijvoorbeeld kiezen voor onder andere een chocolademousse met mango en kardemomcashews, mini-trifle met vanillemuffins, gebakken appel en vanille-yoghurt. Klinkt lang niet slecht, toch?

Een dessert voor twee kost € 4,95 en € 8,95 voor vier personen. Meer info: hellofresh.be.

3. Morobé lanceert eerste handtassencollectie

Alexander Popelier

Het Belgische label Morobé, bekend voor hun opvallende schoenen, lanceert dit seizoen voor de eerste keer een eigen handtassenlijn. De collectie bestaat uit drie modellen ‘La Grande Vérité’, ‘La Petite Vérité’ en ‘La Reine de Morobé’ heten. De ontwerpen zijn minimalistisch, maar met een duidelijke twist die de handtassen een erg herkenbaar uiterlijk geeft. Een tijdje geleden interviewden wij de ontwerpster achter het label uitgebreid, dat kun je hier lezen.

De tassen variëren in prijs van 430 euro tot 850 euro. Meer info: morobeshoes.com.

4. Nooit meer zoeken naar een vrij tennisterrein met GoTennis

GoTennis

Het is aartsmoeilijk om vrije tennisterreinen te vinden in ons land, en als je toch geluk hebt, betaal je voor een vrij veld vaak hopen geld. Met als gevolg dat steeds minder mensen tennis spelen. In België daalde het aantal tennisspelers met 3,5% op drie jaar tijd. Daarom lanceert Jacob Gloser nu GoTennis, een website waarop je in een paar klikken een terrein kunt regelen. Hij gebruikt bestaande infrastructuur via samenwerkingen met tennisclubs en transformeert publieke ruimten in tennisterreinen. Om een spel te boeken, geef je op de GoTennis-app aan wanneer je wil spelen. Het systeem stelt meteen een aantal spelers van hetzelfde niveau voor en een beschikbaar terrein op het gewenste tijdstip. Je kunt dus spelen waar en wanneer je wilt.

Meer info: gotennis.eu.

5. Voor eeuwig en altijd inspiratie bij de kapper

UN/CUT

De bekende Antwerpse kapper met internationale naam en faam Pascal van Loenhout is zes jaar na zijn eerste fotografieboek terug met een vervolg: UN/CUT. Het boek telt 192 pagina’s en bevat tientallen verschillende kapsels die je de nodige portie inspiratie geven voor als je toe bent aan een nieuwe look. Charlie De Keersmaecker heeft alle foto’s genomen, Paul Boudens die bekend staat voor zijn werk voor Walter Van Beirendonck, Yohji Yamamoto en Haider Ackermann heeft het boek ontworpen.

UN/CUT kost 50 euro. Meer info: vanloethout.be.

6. & Other Stories werkt samen met de ultieme Franse muze Lou Doillon

& Other Stories

De dochter van Jane Birkin en halfzus van Charlotte Gainsbourg is de belichaming van een stijlvolle Parisienne. Haar begeerlijke stijl leverde haar onder andere al samenwerkingen op met La Redoute en Maje en daar mag ze nu ook de Zweedse modeketen & Other Stories aan toevoegen. Het Parijse ontwerpatelier van & Other Stories wijdde de Celebration Collection van dit jaar aan haar. “Alle stukken in deze collectie, van het rijkelijke fluwelen pak tot de vrouwelijke jurk, zijn met haar in gedachten ontworpen,” aldus Georgine Le Toqueux, ontwerper bij & Other Stories.

De collectie is nu te koop in alle Belgische winkels en op stories.com.

7. De mooiste kerstboom vind je nu al in Maasmechelen Village

rv

Outletdorp Maasmechelen Village koos dit jaar niet voor een standaard kerstboom, maar ze vroegen aan het Brusselse duo KRJST om een kunstinstallatie te ontwerpen in de vorm van een boom. Het resultaat is de zelfverklaarde ‘KRJSTmas Tree’, een driedimensionale boom die bestaat uit weefsels en lichtjes. Daarnaast installeerde het duo ook wandinstallaties, sculpturen en een belevingsruimte om het geheel feestelijk af te maken.

De ‘KRJSTmas Tree’ is nog tot 31 december te bewonderen. Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen. Meer info: maasmechelenvillage.com.