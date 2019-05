Mag je niet gemist hebben deze week: Hasselt krijgt er een beautywalhalla bij & in Antwerpen opent een wijnzomerbar Timon Van Mechelen

Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer.

1. & Other Stories verkoopt juwelen gemaakt van oesterschelpen

Modeketen & Other Stories is een samenwerking aangegaan met de Zweedse “eco” juwelenontwerpster Mia Larsson. Opvallend daarbij is dat de juwelen in kwestie gemaakt zijn met oesterschelpen opgehaald uit restaurants in Stockholm. In het atelier van Mia zijn de schelpen schoongemaakt en bewerkt tot unieke handgemaakte creaties. Ook werd er met gerecycleerd zilver gewerkt, zodat alle 7 ontwerpen - ringen, oorringen, een haarspeld en een halsketting - volledig ecologisch zijn. “Mia’s verrukkelijke en met de hand vervaardigde stukken inspireren ons allemaal om te gaan nadenken over hoe we met de natuur in plaats van tegen de natuur kunnen werken”, vertelt Anna Nyrén, Hoofd Co-labs, & Other Stories.

De collectie is nu online en in de winkels van & Other Stories te koop. Meer info: stories.com.

2. Magnum, Red Bull en Häagen-Dazs lanceren nieuwe smaken

Wie zomer zegt, zegt ijsjes. Daarom pakken 2 ijsmerken nu uit met nieuwe smaken. Häagen-Dazs verkoopt sinds deze week ook in België de smaken Brownie Macchiato en Caramel Chai Latte. Beide geïnspireerd op - je raadt het al - koffie. Magnum pakt op zijn beurt dan weer uit met de gloednieuwe smaak White Chocolate & Cookies. Romig pannacottaijs met een cookie-swirl in een jasje van witte chocolade met knapperige stukjes koekjes. En om het helemaal verfrissend te maken pakt ook Red Bull uit met een nieuwe smaak, namelijk The White Edition. Denk: de bekende, stimulerende eigenschappen van de traditionele Red Bull maar dan gecombineerd met de smaak van kokos en bosbes.

Allemaal nu verkrijgbaar in de supermarkten.

3. Essentiel Antwerp creëert samen met Virginie Morobé een schoenencollectie

Samen met de Belgische schoenenontwerpster Virginie Morobé (hier lees je een uitgebreid interview met haar) heeft modelabel Essentiel Antwerp een collectie schoenen uitgebracht die elke fashionista ongetwijfeld doet watertanden. Van faux-snakeskin laarsjes en bonte bloemenpatronen tot zilver- en goudkleurige eye-catchers en sexy over-the-knee laarzen, you name it, ze zitten allemaal in de lijn. Alle schoenen zijn bovendien gemaakt in Portugal.

Deze winter 19-collectie van Essentiel Antwerp ligt vanaf juli in de winkel. Meer info: essentiel-antwerp.com.

4. Webshop Blos opent eerste fysieke winkel in Hasselt

De Belgische beautywebshop Blos werd 2,5 jaar geleden gelanceerd door Kim Maes. Wat eerst een passieproject was is uitgegroeid tot een succesvolle webwinkel voor allerhande unieke en hoogwaardige beautyproducten die je niet overal anders vindt. Daar komt nu ook een fysieke verlenging aan in Hasselt. Daar zullen onder andere de producten van merken als Susanne Kaufmann, Verso Skincare en Grown Alchemist, Bear, Dr. Alkaitis, RMS Beauty en Nomige verkocht worden. Bij elk product krijg je haar persoonlijke ervaring en kennis er gratis bij.

De Blos Shop opent op 25 mei de deuren. Dokter Willemsstraat 16, 3500 Hasselt. Meer info: blos-shop.com.

5. Our Daily Bottle opent pop-upwijngaard in ‘t Stad

Er zijn al veel zomerbars in Antwerpen, maar een zomerwijnbar was er nog niet. Our Daily Bottle, de Belgische e-commerce start-up in wijn, opende daarom een pop-upwijngaard aan de Schelde met groot zonnig terras. Je kan er ook wijncursus volgen, een proeverij met vrienden organiseren of gewoon wijn komen proeven, kopen en drinken in de tot tasting room omgebouwde container.

StAcked, Rijnkaai 28, 2000 Antwerpen. Meer info: ourdailybottle.com.