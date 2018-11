Mag je niet gemist hebben deze week: Game of Thrones bier komt naar België & shop tweedehands luxetassen bij Essentiel Timon Van Mechelen

16 november 2018

17u49 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Lidl opent pop-up voor het goede doel

Tot spijt van wie bij het gedacht alleen al in de stress schiet, maar de feestdagen naderen wel degelijk met rasse schreden en dat betekent dus ook dat je weer op zoek moet naar kerstcadeautjes. Supermarktketen Lidl biedt met hun kerstshop op de Meir in Antwerpen een oplossing voor iedereen met een krap budget én een geweten. Voor elke aankoop schenkt Lidl namelijk het equivalent aan de voedselbanken. Hiermee wordt het startschot gegeven voor de inzameling in het kader van de Warmste Week. Verder shop je er ook nog allerhande kerstversiering, skigerief, speelgoed en kun je er een hapje eten bij een goed glas in de winterbar.

Nog tot 24 november, Meir 61-63, 2000 Antwerpen.

2. Swatch viert de verjaardag van Mickey met een samenwerking met Damien Hirst

Mickey Mouse mag dit jaar 90 kaarsjes uitblazen en dat gaat gepaard met talloze samenwerkingen. Horlogemerk Swatch is één van de velen in het lijstje, al hebben zij het wel extra origineel aangepakt. Ze vroegen namelijk aan de wereldbekende Britse kunstenaar Damien Hirst om 2 horloges te ontwerpen als eerbetoon aan de bekende muis. Op beide exemplaren prijkt Mickey op de wijzerpraat en heeft Hirst verder vooral gespeeld met zijn kenmerkende kleuren.

De SPOT MICKEY is op 18 november - Mickey’s verjaardag - exclusief en maar voor 24 uur beschikbaar op swatch.com voor € 165,00. Van de MIRROR SPOT MICKEY zijn iets meer exemplaren beschikbaar. Deze horloge kost € 110,00.

3. Call Me by Your Name-regisseur Luca Guadagnino ontwerpt nieuwe Aēsop winkel in Rome

Goed, je moet er voor naar Rome afzakken, maar wie net zo’n grote fan van de film Call Me by Your Name is als ons, kan daar wellicht wel mee leven. De Italiaanse regisseur van die film Luca Guadagnino ontwierp er namelijk het interieur van de winkel van huidverzorgingsmerk Aēsop en wat ziet die er prachtig uit! Denk aan een oase van kleur, een toonbank in mozaïek van verschillende marmers en blokken in riet die het plafond in reliëf sieren.

In België vind je Aēsop in de eigen winkel in Antwerpen en bij Senteurs d’Ailleurs (Brussel), The Recollection (Antwerpen), Fin du Jour (Gent, Antwerpen, Kortrijk) en Skins (Gent).

4. MiniMarieTea en Cos I Said So werken samen om kinderen te stimuleren om meer water te drinken

Het ecologische kindermerk Cos I Said So en het kindertheemerk MiniMarieTea bundelen de krachten om kinderen te stimuleren om gezonder te gaan leven. Vervang suikerrijke frisdrank door een glaasje koude of warme MiniMarieTea en zet een eerste stap in de goede richting. Met de ‘Tee For Two’-collectie, die bestaat uit een reeks sweaters en T-shirts met leuke thee quotes en prenten op, willen ze zo het belangrijke, gezonde theemoment een extra cool geven. De items zijn daarnaast ook beschikbaar voor volwassenen en op theemokken.

Meer info: minimarietea.com en cosisaidso.com. Als je op één van de 2 webshops iets koopt, krijg je 15% korting op de andere site.

5. Buffalo werkt samen met iconische Japanse ontwerpster Junya Watanabe

Dat Buffalo’s, je weet wel de schoenen met plateauzool die je ouders nooit wilden kopen voor je, hun comeback maken, kon je hier al lezen. Die hernieuwde populariteit vieren ze nu met een samenwerking met de geroemde Japanse ontwerper Junya Watanabe. Het resultaat is beschikbaar in 3 kleuren: slangenhuid, zwart en wit. Allemaal afgewerkt met een gezellig (nep)bontlaagje om je enkels warm te houden.

Meer info: buffalo-boots.com.

6. Rituals opent een gloednieuwe winkel in winkelcentrum Wijnegem

De grootste winkel van Rituals in de Benelux is een feit en bevindt zich in het Wijnegem Shoppingcenter. Je shopt er het volledige assortiment van het merk en er worden ook gratis mini-behandelingen gegeven, zoals handmassages en meditatiesessies van een uur. Verder is het vooral het interieur, met sakurabomen en watereilanden, dat met de aandacht gaat lopen.

Meer info: rituals.com.

7. Ga op Vintage Voyage doorheen België met Essentiel en Labellovv

Deze en volgende maand komt er in een aantal winkels van Essentiel een vintage hoek waar handtassen van online boetiek voor vintage handtassen Labellovv uitgestald zullen staan. Je kunt er dus parels van Chanel en co shoppen, maar ook zelf je eigen handtassen laten schatten naar waarde door het team van Labellov experten (geheel gratis service) en in te dienen ter consignatie. Labellov doet al het verdere werk: fotografie, verkoop en verzending.

Op 16 en 17 november in Leuven, 30 november en 1 december in Roeselare en 7-8 en 9 december in Gent.

8. Game of Thrones bier komt naar België

We schreven er een tijd geleden al over, maar het Iron Throne-bier maakt binnenkort ook zijn langverwachte intrede in ons land. Het bier wordt gebrouwen door een zusterbrouwerij van Duvel-Moortgat in Amerika en kon daar al rekenen op veel lof van de Amerikaanse fans. Het Iron Throne-bier heeft een lichte, gouden amberkleur met een zachte smaak en een kruidige afdronk. Voor de leken: de naam Iron Throne komt van de herkenbare troon van de koning van de Zeven Rijken uit de serie.

Je kunt het bier exclusief proeven binnen het horeca-programma ‘Suggesties van de patron’, waarbij Iron Throne samen met nog andere speciaalbieren zoals Tank7, ’t IJwit en N’ice Chouffe exclusief geschonken wordt bij een beperkte selectie van cafés.