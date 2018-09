Mag je niet gemist hebben deze week: elektrische deelsteps strijken neer in Brussel & geef je versleten jeansbroek een tweede leven TVM

21 september 2018

16u44 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanaf de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. La Cocina opent derde restaurant in Brussel

Twee jaar na de lancering van Negozio & Trattoria in de Kasteleinwijk en een jaar later Aperitivobar & Pizzeria, opent CŎCĪNA (lees: ko-ki-na) binnenkort een derde restaurant in onze hoofdstad. Bistrò Nazionale wordt een bistro waar je kunt ontbijten, lunchen of gewoon een goed glas kunt drinken. Uiteraard allemaal op z'n Italiaans.

Lannoystraat 2, 1050 Elsene. De exacte openingsdatum is nog niet bekend. Meer info: Facebook Bistrò Nazionale.

2. Na Brussel, breidt Akaso uit naar Antwerpen

Akaso, het Belgische modemerk opgericht door Philippe Vertriest, heeft een winkel in Antwerpen geopend. Het label dat Afrikaanse creatievelingen en Belgische ontwerpers verenigt, heeft al een pand in Brussel. Alle collecties worden in Europa gemaakt, en de Afrikaanse medewerkers worden als westerse freelancers betaald.

Nationalestraat 15-17, 2000 Antwerpen. Meer info: akaso.eu.

3. Geef je oude jeans een nieuw leven

Modemerk HNST, bekend van de ‘meest duurzame jeans ter wereld’ waarover je hier meer kunt lezen, zamelt oude denimstukken in om ze te recycleren en te gebruiken in hun nieuwe collectie. Het label zoekt items in alle vormen, kleuren én toestanden - van nog draagbaar tot op de naad versleten. Door je jeans te doneren, geef je ze een waardig tweede leven; ofwel in het tweedehandscircuit van De Kringwinkel, ofwel als nieuwe HNST-jeans (te verwachten in maart 2019).

Een volledig overzicht van alle inzamelpunten vind je via letsbehonest.eu/timetoharvest.

4. Tarte à Moi stelt 6 nieuwe porties voor singles voor

Heerlijk zo'n lekker stuk taart bij de koffie, en dat tweede stuk erbij lukt vast ook nog. Maar dan zit je daar met driekwart van een taart over. Daarom pakt Tarte à moi uit, of beter gezegd, in, met 6 nieuwigheden in individueel verpakte porties. Denk bijvoorbeeld aan een potje citroenmeringue, een spie met chocolade en peer of een taartje met chocolade en karamel. Extra leuk is dat Tarte à Moi een op en top Belgisch merk is, en dat de taartjes ook nog altijd in ons land gemaakt worden. Met zoveel bio-ingrediënten in.

De individuele porties zijn vanaf nu exclusief te verkrijgen bij Delhaize. De prijzen variëren van € 1,99 tot € 2,99 per portie.

5. De elektrische deelsteps van Bird strijken neer in Brussel

Deze week werd Bird, wereldwijd het meest verspreide systeem voor elektrische deelsteps, gelanceerd in Brussel. Het principe is eenvoudig. Met de Bird-app, die je linkt aan je kredietkaartgegevens of betaaldiensten zoals Apple Pay, ontgrendel je een van de steps die overal in Brussel verspreid liggen. Ontgrendelen kost 1 euro, voor elke minuut betaal je 0,15 euro. Tussen 7u en 21u kun je steppen, daarna worden alle steps ’s van de straat gehaald en eventueel gerepareerd. Het bedrijf is al aanwezig in bijna 60 steden en meer dan 80 universiteitscampussen wereldwijd.

Meer info: bird.co.