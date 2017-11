Mag je niet gemist hebben deze week: een tentoonstelling voor surffanaten en Leuven verwelkomt hippe foodmarket Timon Van Mechelen

Timon Van Mechelen

1. C&A lanceert eerste parfumcollectie

C&A

Naast kleren en accessoires verkoopt C&A nu ook parfums. De modeketen heeft namelijk een eerste collectie parfums gelanceerd, waarbij 11 geuren voor haar en 7 voor hem. Het geurenpalet varieert van frisse citrusaccenten met bijvoorbeeld pompelmoes tot bloemengeuren met bijvoorbeeld violet, of exotische aroma’s zoals ylang-ylangbloem. En het beste van al? Dat is ongetwijfeld de prijs. Voor een flesje van 30 ml betaal je immers amper 7 euro (!), een flesje van 50 ml kost 10 euro.

Nu te koop in alle winkels van C&A en online.

2. Een tentoonstelling voor surffanaten in Antwerpen

Wouter Struyf

Gisteren vond de boeklancering De Biarritz Yearbook plaats in de Antwerpse surfshop Haven. Het boek bundelt werk van 18 van de beste surffotografen, maar verwacht zeker geen klassieke surffoto’s, wél eigenzinnige beelden van het leven van een alledaagse surfer aan de westkust. Bij het boek hoort ook een tentoonstelling die eerst in Londen plaatsvond en nu in Antwerpen te bekijken is. Tot eind december kun je daarvoor terecht bij Haven. Leuk extra weetje: het werk van Wouter Struyf, een van de partners van de Antwerpse winkel Haven waar de tentoonstelling plaatsvindt, is ook te zien in het boek en op de expo.

Haven, Volkstraat 18, 2000 Antwerpen. Meer info: havensurf.com.

3. Esprit gaat voor de derde (en laatste keer) samenwerking aan met Opening Ceremony

Esprit x Opening Ceremony

Van de vorige samenwerkingen tussen Esprit en conceptstore Opening Ceremony waren we ook al grote fan, maar deze derde en laatste collectie die ze samen uitbrengen is beslist de allerleukste. De inspiratie voor hun nieuwe wintercollectie gaat terug naar de American college campus uit de late jaren 80 en de vroege jaren 90, toen iedereen rondliep in sweatshirts met logo’s en chunky ruitenpatronen. Kortom de trends die nu ook het straatbeeld domineren, en wij graag NU allemaal in huis willen halen.

De collectie is te koop op openingceremony.com.

4. Boektip: een intiem portret van Obama

Lannoo

Acht jaar lang fotografeerde Pete Souza Barack Obama. Toen hij president werd, ging Souza mee naar het Witte Huis. Als staffotograaf volgde hij daarna iedere stap van de president en zijn familie. Het leverde een enorme verzameling foto’s op die nu gebundeld zijn in het boek ‘Obama, een intiem portret’. Een tip voor iedereen die ook heimwee heeft naar toen Obama nog pas president van de Verenigde Staten was.

'Obama, een intiem portret' kost € 34,99 en is o.a. online te koop.

5. Leuven heeft er een nieuwe foodmarket bij

Vertommen

In Leuven is donderdag - in het gebouw waar in een ver vervlogen tijd de hoefijzers van de paarden van ‘de Stella’ gesmeed warden - De Smidse geopend. Een nieuwe overdekte foodmarket naar voorbeeld van de beroemde ‘Boqueria’ in Barcelona. Onder andere koffiebranderij ROM, de wereldbekende slagerij De Kapblok en de populaire kapperszaak Caffee Coiffee hebben er een stekje. Ook is er een vestiging van Ristorante Rossie, met chef Felicxe Miluzzi die deze week nog bekroond werd als beste Italiaanse chef van het land.

Sluisstraat 8, 3000 Leuven. Meer info: desmidseleuven.be.

6. D e tweede editie van Entre nous

RV De ontwerpen van Façon Jacmin kun je shoppen op Entre nous.

Entre nous is een modecollectief van zeven Belgische modelabels CXL Still, Dcember, Façon Jacmin, Lore Van Keer, Ophelia Lingerie, PLUTO On The Moon en Toos Franken dat op een innovatieve manier hun collecties presenteert en aanbiedt onder het typisch Belgische motto ‘eendracht maakt macht’. Voor de tweede editie wordt de editie uitgebreid met nieuwe mix Belgische merken en lokale horeca. Zo verwelkomt Entre nous nu ook kunstenares Louise Mertens en kun je naar een workshop, brunch en diner gaan.

Nog tot 19 november in het Antwerpse Groen Kwartier, PAKT. Meer info: Facebook Entre nous.

7. Lies Mertens opent eerste winkel in Antwerpen

LM Twee handtassen van Lies Mertens.

Nog meer modenieuws uit Antwerpen: de jonge Antwerpse handtassenontwerpster Lies Mertens heeft haar eigen winkel geopend in de Kloosterstraat. De shop zal geopend zijn van vrijdag tot en met zondag en fungeert daarnaast ook als showroom. Wil je meer weten over haar? Een tijdje geleden interviewden we haar uitgebreid!

Kloosterstraat 28, 2000 Antwerpen. Meer info: liesmertens.be.