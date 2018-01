Mag je niet gemist hebben deze week: de pannen van Le Creuset in een paars jasje en Amsterdam verwelkomt eerste Matcha Bar Timon Van Mechelen

16u56 2 Thinkstock Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. H&M lanceert duurzame sportcollectie

H&M

Zijn duurzamer leven en meer sporten toevallig twee van je goede voornemens? Dan heb je geluk, want de Zweedse modeketen H&M pakt uit met een eerste duurzame sportcollectie. De lijn bevat onder andere sportbeha’s, leggings en hoodies, waarvoor gerecycleerd katoen, polyester en elastaan gebruikt werd. Zoals het H&M betaamt, is alles natuurlijk zeer betaalbaar. Prijzen variëren van 12,99 euro voor een sportbeha tot 29,99 euro voor een sportjumpsuit.

De collectie is nu online en in de winkels van H&M te koop.

2. De klassiekers van Le Creuset in een paars jasje

Sur La Table

De gietijzeren stoofpannen van Le Creuset zijn al sinds de oprichting van het merk een groot succes in de keuken, maar ook klassiekers moeten meegaan met hun tijd. Nadat ze een tijdje geleden hun pannen al uitbrachten in de hippe kleur millennial pink, doen ze dat nu nog eens opnieuw maar dan in een paarsachtige tint. De lijn is een samenwerking met de Amerikaanse kookwinkel Sur La Table, en is helaas ook alleen daar te koop. Wél hebben ze een webshop die ook naar Europa verzendt, maar dan betaal je er wel nog douanekosten bovenop.

Bekijk alle pannen hier.

3. Mika ontwerpt pennen

Pilot

Popster Mika heeft al een tijdje geen nieuwe muziek meer uitgebracht, maar de ‘Grace Kelly’-zanger heeft niet volledig stilgezeten in tussentijd. Hij heeft namelijk een collectie ontworpen voor pennenfabrikant Pilot die dit jaar honderd kaarsjes mag uitblazen. Het resultaat zijn een aantal kleurrijke pennen, die spontaan zin geven om nog eens op de oude vertrouwde manier met pen en papier aan de slag te gaan.

De collectie is te koop in een brede waaier aan winkels. Meer info: pilotpen.be.

4. Bezoek in Antwerpen een expo over hip neonlicht

Sofie Van de Velde

De Antwerpse Sofie Van de Velde Gallery bestaat vijf jaar en viert dat met een expositie gewijd aan neonlicht. Het werk van verschillende kunstenaars die werken rond neonlicht worden er samengebracht en gecureerd door Joris Van de Moortel. Verder is er ook werk te zien van bijvoorbeeld modeontwerpers A.F. Vandevorst en designerduo Muller Van Severen.

Nog tot 21 januari, Leon Stynenstraat 21, 2000 Antwerpen. Meer info: sofievandevelde.be.

5. In Amsterdam is een eerste Matcha Bar geopend

Instagram @matchabaramsterdam

Het bekende groene poeder op basis van theebladeren is al een tijdlang hip in de culinaire wereld, het was eigenlijk nog lang wachten op een aparte bar die volledig rond matcha draait in onze contreien. In de hotspot in Amsterdam kun je terecht voor groene koffie, thee, zoete delicatessen en meer lekkernijen op basis van de Japanse theesoort.

Matcha Bar, Albert Cuypstraat 889, 1072 CP Amsterdam. Meer info: matchabar.nl.

6. Sessùn opent derde Belgische winkel in Gent

Sessun

Ken je het Franse merk Sessùn nog niet? Dringend tijd om daar verandering in te brengen! Het merk is gekend om hun tijdloze en elegante stukken, met steeds een beetje van die typische Franse speelsheid in. Bovendien kunnen bruidjes in spe er ook hun hart ophalen, want het merkt verkoopt al een tijdje een prachtige en erg betaalbare bruidscollectie. Na een winkel op de Kolenmarkt in Brussel en in de Lombardenvest in Antwerpen, telt Gent nu ook een winkel van het label.

Brabantdam 7, 9000 Gent. Meer info: sessun.com.