Mag je niet gemist hebben deze week: de Kempen hebben er een nieuwe hotspot bij & krijg een gratis bol ijs in het hele land

1. Loop en wandel mee tegen borstkanker

Ongeveer één vrouw op negen zal borstkanker krijgen voor de leeftijd van 75 jaar, het is dan ook de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Kortom, iedereen kent wel iemand die erdoor getroffen wordt en daarom is solidariteit tonen voor de slachtoffers enorm belangrijk. De nationale borstkankercampagne Think Pink roept iedereen op om mee te lopen of wandelen in de Race for the Cure, het grootste evenement ter wereld in de strijd tegen borstkanker. Vorig jaar liepen en wandelden meer dan 23.000 mensen in Brussel, Antwerpen en Namen: een absoluut record. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in beweging komen tegen borstkanker”, vertelt Think Pink-voorzitter Heidi Vansevenant. “Zo massaal je solidariteit uitdrukken is een sterk signaal dat niemand onberoerd laat.” Tijdens het loop- en wandelevent kan iedereen, ongeacht zijn/haar sportief niveau, 6 km lopen of 3 km wandelen. Het doel is niet om als eerste de finish te bereiken, maar om lotgenoten centraal te plaatsen en samen de schouders te zetten onder de strijd tegen de ziekte. Daarbij dragen lotgenoten een roze T-shirt en de mensen om hen heen een wit T-shirt, wat steevast voor een indrukwekkend beeld zorgt.

De Race for the Cure vindt op 29 september plaats in het Ter Kamerenbos in Brussel, Linkeroever in Antwerpen en l’Arsenal in Namur. Meer info: think-pink.be.

2. Caudalie komt naar Brussel

Het Franse cosmeticamerk Caudalie opent voor de tweede keer een cityspa in ons land. Caudalie maakt verzorgingsproducten op basis van ingrediënten uit wijnstokken en druiven, en komt uit Bordeaux, waar de familie achter het merk het wijndomein Smith Haut Lafitte bezit. In hun ‘boetieks’ - ze zeggen zelf bewust geen winkel - kun je naast producten kopen ook verschillende behandelingen laten uitvoeren. Klanten kunnen er bovendien een gratis huidanalyse laten uitvoeren om zo perfect te weten wat hun huid nodig heeft. Het merk heeft al een cityspa in Brugge.

Jean Stasstraat 13 1060, Brussel. De winkel opent op 6/9. Meer info: caudalie.com.

3. Gratis ijsjes!

30 jaar geleden richtte Frederik Van Isacker met een grote voorliefde voor roomijs zijn eerste zaak op in Knokke. Ondanks wat de naam doet vermoeden is Australian Home Made Ice dus volledig Belgisch en dat weten weinig mensen. Om hun 30ste verjaardag te vieren en hun roots te benadrukken, trakteert het bedrijf op een derde bol gratis. De actie loopt in alle Belgische winkels van Australian.

Op dinsdag 30 juli. Meer info: australianice.be.

4. En countryclub, brasserie, wijn- & cocktailbar én gelateria in 1 in de Kempen

De Antwerpse Kempen konden nog wel een leuke hotspot gebruiken moet Manuel Wouters, bekend van de Antwerpse cocktailbar Sips, gedacht hebben. Dus opende hij er een restaurant in countryclubstijl, waar je ook wijn en cocktails kunt drinken én ijsjes eten. Hij toverde daarvoor een vervallen, ruim gebouw met mini golf en tennisterreinen in Kasterlee om. Op de kaart van Mill Hill staat onder andere verschillende fingerfood, veggie lasagne, Mechelse koekoek aan het spit of vers gemaakte patisserie. Tennissen en minigolven is er bovendien ook nog steeds mogelijk.

Doornboom 2, 2460 Kasterlee. Meer info: mill-hill.be.

5. Personaliseer je eigen koers T-shirt

De Tour is sinds vorige week van start gaan, hoog tijd dus om de Flandrien in je naar boven te halen met een op maat gemaakt koers T-shirt. Die kan je nu zelf samenstellen via het Belgische modemerk JBC, dat bovendien werd opgericht door een professionele wielrenner Jean-Baptiste Claes. Op de webshop kun je zelf de kleur en model van je Tshirt kiezen, de tekst die erop komt en de icoontjes erbij. Bovendien betaal je daar maar tussen de € 20 en € 25 voor.

Meer info: baptiste.jbc.be.