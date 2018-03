Mag je niet gemist hebben deze week: Chez Claire serveert vanaf morgen luxe-éclairs in Antwerpen & Levi's brengt SilverTab-collectie uit jaren 90 terug Timon Van Mechelen

20u00 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. Tarte à moi is op zoek naar jou

Net als vorig jaar gaat het Belgische taartenmerk Tarte à moi weer op zoek naar de beste amateurbakker van ons land. Toen kwam de crème-bruléetaart van Myriam als winnaar uit de bus, maar deze keer moet je zelfs geen taarten meer kunnen bakken. Je kunt ook meedoen als je ander gebak zoals koekjes, cakejes, etc. kunt maken én je kunt vrienden inschrijven. Het winnende recept krijgt uiteindelijk een plekje in het assortiment van Tarte à moi en zal dan exclusief bij Delhaize te koop zijn.

Deelnemen kan vanaf 1 tot 25 maart 2018 via de website van Tarte à moi.

2. Levi’s brengt de SilverTab-lijn terug

Dat de jaren negentig het modebeeld van nu beïnvloeden, hoeven we je niet meer te vertellen. Modemerken blijven inspiratie halen uit die ietwat foute tijd qua stijl en ook jeansmerk Levi’s doet mee. Dit seizoen herlanceert het SilverTab, een streetwear-collectie uit de jaren 90, die toen bestond uit baggy jeansbroeken en salopetten. Deze zitten nu terug in de lijn, maar zijn aangevuld met een grafisch T-shirt, een gestreept en geweven jasje en een short.

Meer info: www.levi.com.

3. Ondernemerszussen lanceren kledingmerk om wilde dieren in Afrika te steunen

Shoppen voor het goede doel? Daar moet je dit weekend in Antwerpen voor zijn. Dan opent namelijk Very Important Animals, het kledingmerk van ondernemerszussen Charlotte en Anneleen Kegels, de deuren van zijn jungle shop. Very Important Animals zamelt geld in voor de bescherming van wilde dieren in zuidelijk Afrika. V.I.A doneert namelijk een deel van zijn opbrengst aan de organisatie National Park Rescue. Hiermee kan de organisatie rangers aanstellen om stropersvallen te vernietigen en stropers te arresteren. Eén val doodt tot 10 dieren, die sterven een langzame, pijnlijke dood. Ondertussen staat de teller van de donatie op € 3.000.

Zaterdag 3 maart en zondag 4 maart, Nationalestraat 162-164, 2000 Antwerpen. Meer info: veryimportantanimals.com.

4. Chez Claire serveert vanaf morgen éclairs in Antwerpen

Als je dan toch in Antwerpen bent, kun je meteen ook passeren bij Chez Claire, het éclair concept van Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde. De twee heren die eerder het populaire WASBAR concept uit de grond stampten, kregen het idee toen ze in de Parijse straten een immens lange wachtrij voor een patissier zagen. De reden? Luxe-éclairs. En na de gebakjes geproefd te hebben, wisten ze het zeker: die moesten ook naar België komen. Bij Chez Claire proef je éclairs in verschillende smaken onder het genot van een glaasje Cuvée Claire of een koffie.

Vanaf 3 maart in Antwerpen, Schrijnwerkersstraat 15. Vanaf 9 maart ook in Gent, Kouter 185. Meer info: chezclaire.be.

5. Postkaartjes voor noodgevallen

Een verjaardag vergeten, een mijlpaal in je relatie over het hoofd gezien of een huilende vriendin die je hoe dan ook moet troosten? The Emergency cards zijn je redding. Elise De Rijck, auteur van Het Bucketlist Boek, ontwierp 28 postkaarten en quotes die je gebruikt om op te sturen bij 'noodgevallen', om in te lijsten, of stiekem allemaal voor jezelf houdt.

Emergency Cards, € 9,99, via Lannoo.

6. JUTTU opent in Brussel

JUTTU is een winkelconcept bedacht door het team achter A.S. Adventure dat inspeelt op de huidige beweging van bewuster en minder impulsief shoppen. Je koopt er zowel mode- als interieuritems, van lokale Belgische en internationale merken. Na filialen in onder andere Antwerpen en Brugge, is deze week ook een winkel in onze hoofdstad opengegaan. In het pand waar tot voor kort Marks & Spencer nog zat.

Gulden-Vlieslaan 26/28, 1050 Brussel. Meer info: juttu.be.