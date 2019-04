Mag je niet gemist hebben deze week: Belgische vrienden lanceren nieuwe rum & luxueus jeansmerk opent winkel in Antwerpen Timon Van Mechelen

05 april 2019

17u29 0 Vrije tijd Elke week openen hotspots in ons land, lanceren merken nieuwe collecties, vinden er exclusieve events plaats en meer. NINA is er altijd bij vanop de eerste rij en daar brengen we je graag van op de hoogte. Elke week bundelen we het leukste lifestylenieuws dat je écht niet gemist mag hebben. Heet van de naald, vers van de pers!

1. COS en Ace & Tate openen allebei een winkel in Brugge

Brugge heeft er sinds deze week 2 nieuwe shopadresjes bij. Zowel de Zweedse modeketen COS als het Nederlandse brillenmerk Ace &Tate hebben een eerste winkel geopend in het centrum van de historische trekpleister. Het pand van COS is maar liefst 449 m2 groot en zowel de vrouwen-, mannen- en kindercollectie wordt er verkocht. Het interieur van de winkel van Ace & Tate is dan weer geïnspireerd op het werk van de bekende Brugse artiest Luc Peire.

Ace & Tate, Noordzandstraat 58, 8000 Brugge. Meer info: aceandtate.com. COS, Noordzandstraat 63, 8000 Brugge. Meer info: cosstores.com.

2. Gent heeft nu een zwevende bibliotheek in een kerk

De bibliotheek van Wielsbeke bevindt zich voortaan in de Sint-Laurentiuskerk, of toch alleszins een stuk van de bib. Een deel huist in een nieuwbouw in het pand ernaast, via een gang is ‘Bibox’ verbonden met de kerk op een nieuw open verdieping in het schip van het gebouw. Buiten is er ook een leesterras. Her en der vind je ook zithoekjes met zetels en tafels.

Meer info: wielsbeke.bibliotheek.be.

3. LN Knits lanceert capsulecollectie van duurzame jeans en T-shirts

Vanaf volgende week maandag 8 april lanceert LN Knits, het breilabel van Ellen Kegels, voor het eerst een capsulecollectie die niets met (alpaca)wol te maken heeft. Het werd een duurzame lijn van 2 jeansbroeken in samenwerking met het Antwerpse HNST en enkele basic T-shirts voor vrouwen, die van LN Knits een volwaardig modemerk moet maken.

De jeans kost € 279, de T-shirts € 59 per stuk. Meer info: lnknits.com.

4. 3 Belgische vrienden komen met een nieuwe rum: OTIS

OTIS is een nieuwe rum die deze maand gelanceerd wordt door Glenn, Hendrik en Laurent. Hoewel de 3 vrienden Belgisch zijn, is de rum afkomstig van de Kaaimaneilanden. Op exact 12,08 meter diepte in de ongerepte Caraïbische Zee werd de rum met het woelen van het water gerijpt. Aan de basis van de destillatie ligt verse organische rietsuiker en een unieke koperinstallatie. Met de dansende vrouwelijke houtetsen op het etiket, hopen de vrienden ook een vrouwelijk publiek aan te trekken dat vaak over het hoofd wordt gezien als het over rum gaat.

OTIS Rum is vanaf nu te verkrijgen bij o.a. Piet Moodshop in Gent en Boissons beaux Freres voor 45 euro. Meer info: otisrum.com.

5. Luxejeansmerk strijkt neer in Antwerpen

Na twee winkels in Knokke, eentje voor mannen en eentje voor vrouwen, heeft Jacob Cohën nu ook een winkel in hartje Antwerpen geopend. Het Italiaanse merk werd in 1985 opgestart door Tato Bardelle met een jeanscollectie, maar ondertussen biedt het ook andere soorten kledij aan voor zowel mannen als vrouwen. Elk product is met de hand vervaardigd in een atelier in de Italiaanse regio Veneto, waardoor elk stuk uniek is. Zoals elk goed jeansmerk betaamt, wordt er met Japanse stoffen gewerkt. Via een label aan de broeken kun je het volledige productieproces van a tot z volgen. Die productieprocessen zijn bovendien milieuvriendelijk. Tijdens het verven en wassen worden er geen chemicaliën gebruikt, maar enkel zeer harde Griekse puimsteen.

Jacob Cohën, Oudaan 28, 2000 Antwerpen. Meer info: jacobcohen.it.